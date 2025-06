संत पापा लियो 14वें : हम अपनी रोटी साझा करने, ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए बुलाये गये हैं

वाटिकन न्यूज

रोम, सोमवार 23 जून 2025 : संत पापा लियो 14वें ने कॉर्पुस क्रिस्टी महोत्सव के दिन रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण में अपने देवदूत प्रार्थना के दौरान अपने संबोधन में कॉर्पुस क्रिस्टी महोत्सव पर चिंतन प्रस्तुत किया और शाम को 5:00 बजे रोम के संत जॉन लातेरेन महागिरजाघर के प्रांगण में ईसा मसीह के परम पवित्र शरीर और रक्त के महापर्व के पवित्र मिस्सा समारोह की शुरुआत की। प्रांगण में, सफेद और पीले फूलों से सजे पवित्र वेदी के चारों ओर करीब, 20 कार्डिनल, 30 धर्माध्यक्ष, लगभग पचास पुरोहित और करीब 20 हज़ार श्रद्धालु के समूह में धर्मबहनों का एक बड़ा समूह पवित्र मिस्सा महोत्सव में भाग लिया।

पवित्र मिस्सा समारोह के दौरान अपने प्रवचन में, संत पापा ने कहा कि सुसमाचार में, हम येसु के चारों ओर एकत्रित भीड़ के बारे में सुनते हैं, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी और बीमारों को चंगा किया, पीड़ितों के लिए प्रभु की करुणा को दर्शाया और "ईश्वर की प्रेमपूर्ण निकटता को दर्शाया, जो हमें बचाने के लिए हमारी दुनिया में आते हैं।" और "जहाँ ईश्वर शासन करते हैं, हम सभी बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं," और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी ज़रूरत के समय, चाहे भूख हो, बीमारी हो या हमारे जीवन का सांसारिक अंत हो, "येसु हमारे बीच मौजूद रहते हैं।"

"क्योंकि जहाँ प्रभु मौजूद हैं, वहाँ हम वह सब पाते हैं जो हमें अपने जीवन को शक्ति और अर्थ देने के लिए चाहिए।"

संत पापा ने याद दिलाया कि कैसे येसु ने जो रोटियाँ और मछलियाँ उपलब्ध थी उसे वहाँ उपस्थित लोगों को बाँटकर उनकी भूख मिटाई और बांटने के बाद बारह टोकरियाँ बच गई।

“इस तरह येसु भीड़ की भूख मिटाते हैं: वे वही करते हैं जो ईश्वर करता है और वे हमें भी वैसा ही करना सिखाते हैं।”

संत पापा ने कहा, कि आज की दुनिया में, उन सभी लोगों को याद रखना ज़रूरी है जो “अपनी भूख से ज़्यादा दूसरों के लालच” के कारण पीड़ित हैं, जहाँ हम गरीबी में साझा करने की भावना के विपरीत देखते हैं जो कुछ लोगों द्वारा जमा की गई संपत्ति से उत्पन्न हो सकती है, जो “दर्द और अन्याय पैदा करने वाली अहंकारी उदासीनता” का एक विपरीत संकेत है।

“विशेष रूप से इस जयंती वर्ष में, प्रभु का उदाहरण एक ऐसा मानदंड है जो हमारे कार्यों और हमारी सेवा का मार्गदर्शन करना चाहिए: हम अपनी रोटी बाँटने, आशा को बढ़ाने और ईश्वर के राज्य के आने की घोषणा करने के लिए बुलाये गये हैं।”

संत पापा लियो ने तब उल्लेख किया कि कैसे येसु जीवन की रोटी हैं जो सभी को मृत्यु से बचाते हैं, विश्वास का रहस्य जिसे हम यूखरिस्ट के संस्कार में मनाते हैं। "क्योंकि जिस तरह भूख इस जीवन में हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का संकेत है, उसी तरह रोटी तोड़ना ईश्वर के उद्धार के उपहार का संकेत है।"

"प्रिय मित्रों, मसीह हमारी मानवीय भूख के लिए ईश्वर का उत्तर है, क्योंकि उसका शरीर अनन्त जीवन की रोटी है: तुम सब, इसे लो और इसे खाओ! .. जब हम येसु, जीवित और सच्ची रोटी का हिस्सा बनते हैं, तो हम उसके लिए जीते हैं। खुद को पूरी तरह से अर्पित करके, क्रूस पर चढ़ाए गए और जी उठे प्रभु ने खुद को हमारे हाथों में सौंप दिया और हमें एहसास हुआ कि हम ईश्वर के हिस्सेदार बनने के लिए बनाए गए हैं।"

संत पापा ने कहा, “परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए भोजन से बल पाकर, आइए हम येसु को सभी के दिलों में लाएँ, क्योंकि येसु हममें से प्रत्येक को अपनी मेज पर बैठने के लिए बुलाकर अपने उद्धार के कार्य में सभी को शामिल करते हैं। धन्य हैं वे जो बुलाये गये हैं, क्योंकि वे इस प्रेम के साक्षी बनते हैं!”

पवित्र मिस्सा समारोह समाप्त होने के बाद संत जॉन लातेरेन महागिरजाघर के प्रांगण से संत पापा लियो की अध्यक्षता में विया मेरुलाना होते हुए संत मरिया मेजर महागिरजाघर तक पारंपरिक यूखरिस्तीय जुलूस निकाला गया।

