कार्लो अकुतिस और पियेर जोर्जो फ्रसाती की संत घोषणा 7 सितम्बर को

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 13 जून 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने शुक्रवार की सुबह अपने परमाध्यक्षीय काल की पहली साधारण आमसभा आयोजित की, जिसमें कार्डिनलों ने आठ धन्यों को संत घोषित करने के लिए अपनी औपचारिक स्वीकृति दी।

आमसभा के दौरान पोप ने घोषणा की कि धन्य कार्लो अकुतिस एवं धन्य पियोर जोर्जो फ्रसाती की संत घोषणा 7 सितम्बर को होगी। दो युवा संतों जिनमें से एक बीसवीं सदी की शुरुआत के हैं और दूसरे इक्कीसवीं सदी के पहले संत होंगे, उनके संत घोषित होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि विश्वासियों के बीच वे बुहत लोकप्रिय हैं। अन्य धन्यों की संत घोषणा 19 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

दिवंगत पोप फ्राँसिस ने 20 नवंबर 2024 के आमदर्शन समारोह में धन्य पियर जोर्जो और धन्य कार्लो अकुतिस के संत घोषित किए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन किया था।

10 अक्टूबर 2020 को असीसी में धन्य घोषित अकुतिस की संत घोषणा मूल रूप से 27 अप्रैल को, पास्का के दूसरे रविवार को किशोरों की जयंती के दिन निर्धारित किया गया था; जबकि फ्रसाती की संत घोषणा 3 अगस्त के लिए निर्धारित था, जब युवाओं की जयंती का समापन होगा। धन्य कार्लो की संत घोषणा के स्थगन की घोषणा 21 अप्रैल को पोप फ्राँसिस के निधन के दिन की गई थी; और यह व्यापक रूप से माना जाता था कि धन्य पियेर जोर्जो की संत घोषणा भी इसी तरह विलंबित हुई।

संत घोषणा के समय के बारे में संदेह अंततः आज पोप लियो द्वारा की गई घोषणा के साथ हल हो गया, जिन्होंने दो युवाओं को संतों की सूची में नामांकन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो अलग-अलग युगों से थे, जिन्होंने पूरी तरह से अलग-अलग जीवन जिया, लेकिन फिर भी वे मसीह के प्रति अपने प्रेम में एकजुट हैं और वे उन लोगों को उस प्रेम को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं जिनके जीवन को उन्होंने छुआ है।

शुक्रवार के सम्मेलन के दौरान, पोप लियो ने सात अन्य धन्यों को संत घोषित करने की तिथि भी तय की, जिनमें शहीद अर्मेनियाई काथलिक महाधर्माध्यक्ष इग्नासियुस शौकराल्लाह मालोयान शामिल हैं, जिनकी मृत्यु 1915 में ओटोमन साम्राज्य में अर्मेनियाई नरसंहार के दौरान हुई थी; और धन्य पीटर टू रोट, एक लोकधर्मी प्रचारक थे, जिन्हें 1945 में जापानियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद अपनी प्रेरिताई जारी रखने के लिए शहीद होना पड़ा था। धन्य पीटर पापुआ न्यू गिनी से संत घोषित किए जाने वाले पहले संत होंगे।

अक्टूबर में संत घोषित किये जानेवालों में 3 धर्मबहनें शामिल हैं : विंचेत्सा मरिया पोलोनी, वेरोना की करुणा की धर्मबहनों के धर्मसंघ की संस्थापिका; मरिया देल मोंते कार्मेलो रेंदिलेस, वेनेजुएला से, येसु की सेविकाओं के धर्मसंघ की संस्थापिता; और मरिया त्रोंकाती, ख्रीस्तियों की सहायिका धर्मसंघ की सदस्य थी।

अंत में, दो अन्य लोकधर्मियों को भी संतों की सूची में शामिल किया जाएगा: बारतोलो लोंगो, जो पोम्पेई में प्रसिद्ध मरियम तीर्थस्थल के संस्थापक हैं; और जोस ग्रेगोरियो हर्नांडेज सिस्नेरोस, जो वेनेजुएला के एक डॉक्टर और सेक्युलर फ्रांसिस्कन ऑर्डर के सदस्य थे, जिन्हें "गरीबों का डॉक्टर" कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरतमंदों का इलाज किया और उनकी दवाओं का खर्च भी उठाया।

