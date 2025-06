संत पापा लियो: धन्य फ्लोरिबर्ट बवाना चुई अफ्रीका में शांति की प्रेरणा दें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 16 जून 2025 : संत पापा लियो 14वें ने रविवार को धोषित धन्य फ्लोरिबर्ट बवाना चुई की पवित्रता और आध्यात्मिकता को याद किया। "युवाओं से समृद्ध महाद्वीप में यह अफ्रीकी शहीद दिखाता है कि वे कैसे शांति का खमीर बन सकते हैं - निरस्त्र और निहत्थे। यह कांगोली लोक धर्मी आम लोगों और युवा लोगों की गवाही के अनमोल मूल्य को उजागर करता है।" उक्त बात संत पापा ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में फ्लोरिबर्ट के धन्य घोषणा के समारोह में भाग लेने हेतु कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से आए तीर्थयात्रियों को अपने संबोधन में कहा।

धन्य घोषणा समारोह रविवार शाम को दीवारों के बाहर संत पौलुस के महागिरजाघर में हुआ। अपनी टिप्पणी में, संत पापा ने सवाल उठाया, "एक युवा व्यक्ति को भ्रष्टाचार का विरोध करने की ताकत कहाँ से मिली, जो प्रचलित मानसिकता में इतना समाया हुआ है और किसी भी हिंसा में सक्षम है?"

उन्होंने कहा, "अपने हाथों को साफ रखने का विकल्प - एक सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में - प्रार्थना, ईश्वर के वचन को सुनने और अपने भाइयों और बहनों के साथ संवाद के माध्यम से आकार लेने वाले विवेक द्वारा बनाया गया था।"

संत पापा लियो 14वें ने उल्लेख किया कि धन्य फ्लोरिबर्ट ने संत इजीदियो समुदाय की आध्यात्मिकता को जीया, जिसे उन्होंने याद किया, दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने तीन "पी" के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया: (प्रेयर पूवर पीस) प्रार्थना, गरीब, शांति।

यह याद करते हुए कि गरीब नए धन्य के जीवन के केंद्र में थे, संत पापा लियो ने कहा कि फ्लोरिबर्ट ने सड़क पर रहने वाले बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता और निकटता की पेशकश की थी, जिन्हें युद्ध के कारण गोमा ले जाया गया था, जिनमें से कई तिरस्कृत और अनाथ थे।

संत पापा ने कहा, "वह उन्हें मसीह की दया के साथ प्यार करता था।" "वह उनकी परवाह करता था और उनके मानवीय और ख्रीस्तीय प्रशिक्षण के बारे में चिंतित था।"

संत पापा आश्चर्यचकित थे कि फ्लोरिबर्ट की ताकत प्रार्थना और गरीबों के प्रति निष्ठा के माध्यम से बढ़ी, और वह एक शांतिप्रिय व्यक्ति था।

संत पापा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, "किवु जैसे पीड़ित क्षेत्र में, हिंसा से त्रस्त, उन्होंने शांति के लिए अपना संघर्ष नम्रता के साथ जारी रखा, गरीबों की सेवा की, विभाजित समाज में मित्रता और मुलाकात का अभ्यास किया।"

संत पापा ने जोर देकर कहा कि यह युवक, बुराई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, "उसके पास सुसमाचार के शब्दों और प्रभु के साथ निकटता से पोषित एक सपना था। कई युवा लोग परित्यक्त और आशाहीन महसूस करते थे, लेकिन फ्लोरिबर्ट ने येसु के शब्दों को सुना: 'मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोडूंगा; मैं तुम्हारे पास आऊंगा'।"

भविष्य के लिए धन्य फ्लोरिबर्ट के ईश्वर में महान विश्वास और भरोसे को याद करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए, संत पापा लियो ने जोर देकर कहा, "कोई भी भूमि ईश्वर द्वारा त्यागी नहीं गई है!"

संत पापा लियो 14वें ने प्रार्थना करते हुए निष्कर्ष निकाला कि कुंवारी मरिया और धन्य फ्लोरिबर्ट की मध्यस्थता से, "लंबे समय से प्रतीक्षित शांति जल्द ही किवु, कांगो और पूरे अफ्रीका में आ सकती है!"

