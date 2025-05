पोप लियो 14वें के परमाध्यक्षीय काल के उद्घाटन की धर्मविधि

वाटिकन सिटी, शनिवार, 17 मई 2025 (रेई) : 18 मई को सुबह 10:00 बजे (रोम समयानुसार) संत पेत्रुस महागिरजाघर और उसके प्राँगण में होनेवाले युखरिस्त समारोह के साथ, रोम के धर्माध्यक्ष, लियो 14वें, प्रेरित संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी और, काथलिक कलीसिया के चरवाहे के रूप में, संत पेत्रुस की प्रेरिताई का समारोही रूप से उद्घाटन करेंगे। जैसा कि पोप के धर्मविधिक समारोहों के कार्यालय द्वारा बतलाया गया है, इस अनुष्ठान के गहरे प्रतीकात्मक अर्थ हैं, जिसमें संत पेत्रुस से जुड़े प्राचीन धर्माध्यक्ष के प्रतीक चिन्ह शामिल हैं जैसे पालियुम और मछुआरे की अंगूठी।

पालियुम भेड़ के ऊन से बना एक धर्मविधिक परिधान है। यह भले चरवाहे की छवि को दर्शाता है जो खोई हुई भेड़ को अपने कंधों पर उठाते तथा पुनर्जीवित प्रभु जो अपने मेमनों की देखभाल करने के लिए पेत्रुस को बुलाते हैं और पेत्रुस तीन बार प्रत्युत्तर देता है। जैसा कि थिस्सलोनिका के सिमोन ने दी साक्रिस ऑर्दिनाशनिबुस में लिखा है, पालियुम "उद्धारकर्ता का प्रतीक है, जो हमसे खोई हुई भेड़ों की तरह मिलते हैं, हमें अपने कंधों पर उठाते हैं; शरीरधारण में हमारे मानव स्वभाव को ग्रहण करके उसे ईश्वरीय बना दिया है, हमें क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा पिता को अर्पित किया, और पुनरुत्थान के माध्यम से हमें ऊँचा किया है।" यह चासुबल के ऊपर पहना जानेवाला एक संकीर्ण पट्टी है, जिसे कंधों पर रखा जाता है। सामने और पीछे दो काली पट्टियाँ लटकी हुई हैं, जिससे यह "Y" के आकार जैसा दिखता है। इसे छह काले रेशमी क्रूस से सजाया गया है, एक छाती और एक पीठ के दोनों छोर पर तथा चार कंधों पर टिकी अंगूठी पर हैं, तथा इसे आगे और पीछे तीन पिनों (एसिकुला) से सजाया गया है, जो प्रभु के क्रूस की तीन कीलों को दर्शाता है।

मछुआरे की अंगूठी में एक मुहरबंद अंगूठी का विशिष्ट महत्व है, जो पेत्रुस को उसके भाइयों को मजबूत करने के लिए सौंपी गई विश्वास की मुहर का प्रतीक है। इसे "मछुआरे की अंगूठी" इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेत्रुस ने येसु के वचन पर विश्वास करके नाव से जाल को किनारे खींच लाया था और चमत्कारिक रूप से मछलियाँ पकड़ी थीं।

धर्मविधि संत पेत्रुस महागिरजाघर के अंदर शुरू होती है। पूर्वी कलीसियाओं के प्राधिधर्माध्यक्षों के साथ, नए रोमी पोप संत पेत्रुस की कब्र के चैपल में उतरते हैं, जहाँ वे प्रार्थना में रुकते और फिर उस जगह पर धूप जलाते हैं। यह क्षण रोम के धर्माध्यक्ष और प्रेरित संत पेत्रुस के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करता है, जिन्होंने कई अन्य ख्रीस्तीयों के साथ मिलकर उसी स्थान के निकट अपने खून से विश्वास की गवाही दी थी।

इसके बाद दो डीकन पालियुम, मछुआरे की अंगूठी और सुसमाचार की पुस्तक लेते और संत पेत्रुस महागिरजाघर के सामने प्राँगण में स्थापित वेदी की ओर जुलूस में आगे बढ़ते हैं।

पोप लियो 14वें जुलूस में शामिल होते हैं, जबकि संतों की स्तुति विन्ती (लौड्स रेजिए) का भजन गाया जाता है, जो काथलिक कलीसिया के संत पापाओं, शहीदों और संतों की मध्यस्थता का आह्वान है। महागिरजाघर के मुख्य द्वार पर मछलियों के चमत्कारी पकड़ की तस्वीर है जो येसु और पेत्रुस के बीच संवाद को दर्शाती है - जो कि शब्द समारोह और पूरे ख्रीस्तयाग में एक केंद्रीय विषय है। यह फ्लेमिश तस्वीर का पुननिर्माण है जो मूल रूप से रफाएल के कार्टून पर आधारित सिस्टिन चैपल के लिए बनाया गया था, जो अब वाटिकन संग्रहालयों में रखा गया है।

वेदी के पास जेनाज़ानो के मरियम तीर्थस्थल से भली सलाह की माता मरियम की तस्वीर रखी गई है।

यह अनुष्ठान पवित्र जल की आशीष और छिड़काव के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि यह पास्का काल का रविवार है। इसके बाद महिमा गान गाया जाता है, जो पेत्रुस पर अपनी कलीसिया का निर्माण करने की पिता ईश्वर की योजना को याद दिलाता है।

फिर शब्द समारोह शुरू होता है। स्पैनिश में पढ़े जानेवाले पहले पाठ को प्रेरित चरित (प्रेरितों के कार्य 4:8–12) से लिया गया है, जिसमें पेत्रुस, ख्रीस्त को “कारीगरों द्वारा अस्वीकार किए गए पत्थर” के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इतालवी भाषा में घोषित अंतर भजन (भजन 117 [118]) “पत्थर” की कल्पना को जारी रखता है: “कारीगरों द्वारा अस्वीकार किया गया पत्थर आधारशिला बन गया है।”

दूसरा पाठ, संत पेत्रुस के पहले पत्र (1पेत्रुस 5:1–5, 10–11) से लिया गया है, जो पेत्रुस, रोम की कलीसिया और उनके उत्तराधिकारी की प्रेरिताई के बीच संबंध को रेखांकित करता है।

सुसमाचार पाठ, संत योहन (यो. 21:15–19) रचित सुसमाचार से लिया गया है, जो, येसु द्वारा पेत्रुस से पूछे गए तीन प्रश्नों का वर्णन करता है, “मेरे मेमनों को चराओ” और “मेरी भेड़ों की देखभाल करो” - बारह प्रेरितों के बीच पेत्रुस की अद्वितीय भूमिका के लिए आधारभूत पाठ है।

सुसमाचार की घोषणा के बाद, तीन कार्डिनल (डीकन, पुरोहित, धर्माध्यक्ष), अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हुए, पोप लियो14वें के पास पहुँचते हैं। पहले कार्डिनल उनपर पालियुम रखते हैं; दूसरे पोप पर प्रभु की उपस्थिति और सहायता के लिए एक विशेष प्रार्थना करते हैं।

तीसरे भी प्रार्थना करते हैं, वे मसीह का आह्वान करते हुए कहते हैं, "हमारी आत्माओं के चरवाहे और धर्माध्यक्ष" - जिन्होंने पेत्रुस की चट्टान पर कलीसिया का निर्माण किया और उनके द्वारा "जीवित ईश्वर के पुत्र" के रूप में पहचाने जाते हैं, - उनसे नए पोप लियो 14वें को अंगूठी प्रदान करने से पहले, मछुआरे की अंगूठी प्रदान करने का आग्रह किया जाता है।

इस धर्मविधि का समापन पवित्र आत्मा से प्रार्थना के साथ होता है, जिसमें प्रार्थना की जाती है कि वे नए पोप को मसीह के शिष्यों को एकता में बनाए रखने के लिए शक्ति और सौम्यता प्रदान करें। उसके बाद पोप सभा को सुसमाचार की पुस्तक से आशीर्वाद देते हैं और ग्रीक में “अद मुलतोस एनोस!” (“कई साल!”) का उद्घोष करते हैं।

आज्ञाकारिता का प्रतीकात्मक अनुष्ठान होता है, जिसमें दुनिया भर से ईश्वर के लोगों की सभी विभिन्न श्रेणियों के बारह प्रतिनिधि पोप के प्रति अपनी आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा करते हैं। ख्रीस्तयाग पोप के उपदेश के साथ आगे बढ़ता है।

इसके बाद, "धर्मसार" गाया जाता है, तत्पश्चात सार्वभौमिक प्रार्थनाएँ या विश्वासियों की प्रार्थना होती हैं, जिसमें पुर्तगाली, फ्रेंच, अरबी, पोलिश और चीनी में मध्यस्थता की जाती है। सार्वभौमिक कलीसिया के लिए, अपनी प्रेरिताई शुरु करनेवाले पोप के लिए, नागरिक अधिकारियों के लिए, और उन सभी के लिए प्रार्थनाएँ होती हैं जो पीड़ित हैं या संकट में हैं, और उपस्थित विश्वासी समुदाय के लिए प्रार्थना की जाती है।

जब चढ़ावा गान "तू एस पास्तोर ओवियुम" ("आप भेड़ों के चरवाहे हैं") गाया जाता है, तो रोटी और दाखरस पर प्रार्थना की जाती है कि कलीसिया की मिशनरी प्रेरिताई के माध्यम से, मुक्ति के फल पूरी पृथ्वी तक पहुँचें। उसके बाद पोप लियो 14वें पहली यूखरिस्त की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद बलि परिवर्तन की धर्मविधि होती है। इसके समापन पर, पोप प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर कलीसिया को एकता और उदारता में सुदृढ़ करें और कृपा दें कि वह खुद को, साथ ही उसकी देखभाल में सौंपे गए झुंड की भी रक्षा करे और बचाये ।

ख्रीस्तयाग के समाप्त होने से पहले, पोप एक संक्षिप्त संबोधन देते हैं। स्वर्ग की रानी प्रार्थना के गायन के बाद, वे समारोही आशीष प्रदान करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस दाखलता को “देखें” और उसकी “रक्षा” करें जिसे उन्होंने रोपा है, और प्रार्थना करते हैं कि उनके उद्धार का चेहरा सभी पर “चमकता” रहे।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here