पेत्रुस के उत्तराधिकारियों के नामों का इतिहास

पोप के रूप में अपने धर्मवैधानिक चुनाव को स्वीकार करने के तुरन्त बाद एवं अन्य दायित्वों को पूरा करने से पहले, नए पोप का पहला कार्य है, अपने नाम का चयन करना। यह नाम कार्डिनल प्रोटोडीकन द्वारा प्रसिद्ध सूत्र “अबेमुस पापम” के बाद घोषित किया जाता है।

एक पुरानी परंपरा के अनुसार, यह नाम बपतिस्मा के नाम से अलग है - यह चुनाव पहले पोप, संत पेत्रुस द्वारा प्रस्तुत मिसाल का अनुसरण करता है, जिनका जन्म नाम साइमन था।

यह प्रथा ख्रीस्तीय धर्म की पहली सहस्राब्दी में ही उभरी थी, जिसका अर्थ था कि परमधर्मपीठ के लिए चुनाव दूसरे जन्म के समान है।

ख्रीस्तीय धर्म की शुरुआती शताब्दियों में कई संत पापाओं ने अपने नाम बदले क्योंकि उनके मूल नाम मूर्तिपूजक मूल के थे।

हालाँकि, सभी संत पापाओं ने इस प्रथा का पालन नहीं किया। इतिहास में 267 संत पापाओं में से, केवल 130 ने ही नया नाम चुना है।

यह परंपरा पोप जॉन 12वें के साथ 955 में शुरू हुई और एड्रियन छठवें (1522-1523) और मार्सेलुस द्वितीय (1555) के अपवादों के साथ, आज तक जारी है। कुछ संत पापाओं के लिए, नया नाम वास्तव में उनके जीवन का तीसरा नाम था, क्योंकि वे धर्मसंघी थे।

नाम चुनने के मामले में कई लोग अक्सर अपने तत्काल या हाल के पूर्वाधिकारी का नाम सम्मान, प्रशंसा या पहचान के कारण चुनते हैं, जो उनके पदचिन्हों पर चलने और सबसे प्रासंगिक धर्मगुरुओं के पद को जारी रखने की इच्छा का भी संकेत देता है।

कुछ लोग अपने पूर्वाधिकारी से अलग नाम चुनते हैं, जो कभी-कभी नवाचार और परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके उदाहरण पोप फ्राँसिस हैं, जो इतिहास में असीसी के संत का नाम लेनेवाले पहले पोप बने।

पोप बनने के इतिहास में, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नाम जॉन रहा है, जिसे पहली बार 523 में संत जॉन प्रथम, पोप और शहीद द्वारा चुना गया था। इस नाम को चुननेवाले अंतिम पोप अंजेलो जुसेपे रोनकल्ली थे, जिन्हें 1958 में पोप जॉन 23वाँ चुना गया, जिन्हें 2014 में पोप फ्राँसिस ने संत घोषित किया।

दूसरे अधिक प्रयुक्त नामों में ग्रेगरी शामिल है, जो पोप ग्रेगरी प्रथम के सम्मान में है, जिन्हें सामान्यतः संत ग्रेगरी महान (590-604) के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग अंतिम बार ग्रेगरी सोलहवें ने 1831 में किया गया था, तथा बेनेडिक्ट जिसे सोलह बार चुना गया, जिसमें 2005 में जोसेफ रतजिंगर द्वारा लिया गया नाम भी शामिल है।

पोप बनने की परम्परा में अन्य आवर्ती नामों में क्लेमेंट, इनोसेंट, लियो और पीयुस शामिल हैं।

1775 से 1958 तक, 11 संत पापाओं में से 7 का नाम पीयुस था, पीयुस छठवें (1775 -1799) से लेकर पीयुस 12वें (1939-1958) तक। यूजेनियो पाचेली ने पीयुस 12वाँ नाम इसलिए लिया क्योंकि वे पीयुस 9वें (1846-1878) से दूर के रिश्तेदार थे, और पीयुस 10वें (1903-1914) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते थे, जिन्हें 1954 में संत घोषित किया गया, और अंततः, पोप पीयुस 11वें (1922-1939) की प्रत्यक्ष मान्यता के लिए, जिन्होंने उन्हें कार्डिनल और राज्य सचिव बनाया था।

पोप द्वारा कभी नहीं चुने गए नामों में जोसेफ, जेम्स, एंड्रयू और लूकस शामिल हैं। किसी भी पोप ने पेत्रुस नाम प्रथम पोप के प्रति श्रद्धा के कारण नहीं चुना है।

हालाँकि, छह संत पापाओं ने प्रेरित पौलुस का नाम लिया है, जिसमें पोप मोंतिनी (पॉल VI, 1963-1978) भी शामिल हैं, जिनकी पसंद उनके पोप पद के प्रमुख पहलुओं में से एक को दर्शाती है - विदेश में प्रेरितिक यात्राओं की शुरुआत।

दो नाम अपनाने वाले पहले पोप 1978 में अल्बिनो लुसियानी थे, जो जॉन पॉल प्रथम बने, जो जॉन 23 वें और पॉल छठवें के पोप पदों के साथ निरंतरता पर जोर देते हैं। उनके उत्तराधिकारी, करोल वॉयतिल ने जॉन पॉल द्वितीय के रूप में इस विकल्प को दोहराया।

पोप​​बेनेडिक्ट सोलहवें ने, 27 अप्रैल 2005 को अपने प्रथम आमदर्शन में स्पष्ट किया था कि उन्होंने बेनेडिक्ट नाम का चयन प्रतीकात्मक रूप से पोप बेनेडिक्ट 15वें से जुड़ने के लिए किया था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अशांत काल के दौरान कलीसिया का नेतृत्व किया, साथ ही पश्चिमी मठवाद के प्राधिधर्माध्यक्ष और यूरोप के सह-संरक्षक की नर्सिया के संत बेनेडिक्ट की असाधारण छवि से जुड़ने के लिए किया था।

पोप लियो

नये पोप ने अपना नाम रॉबर्ट फ्राँसिस प्रीवोस्ट से बदल कर लियो 14वाँ रखा है। लियो नाम अपनाने वाले अंतिम पोप लियो 13वें थे, जिन्होंने 1878 से 1903 तक काथलिक कलीसिया की सेवा की।

लियो नाम (लैटिन में इसका अर्थ "शेर" है) का प्रतीकात्मक महत्व प्रभावशाली है, जो शक्ति, साहस और अधिकार का संकेत देता है - जो अक्सर पोप में प्रशंसनीय होते हैं। लियो नाम वाले कई उल्लेखनीय पोपों ने इस नाम की लोकप्रियता बढ़ाई है: उनमें प्रमुख हैं - पोप लियोI पोप लियो तृतीय और पोप लियो 13वें।

पोप लियो 13वें अपनी बौद्धिकता और 1891 के विश्वपत्र रेरूम नोवारूम के लिए जाने जाते हैं, जिसने आधुनिक काथलिक सामाजिक शिक्षा की नींव रखी। रेरूम नोवारूम (1891) में श्रमिकों के अधिकारों की बात की गई है और औद्योगिक पूंजीवाद के उदय को संबोधित किया गया है।

पोप लियो 13वें पारंपरिक और आधुनिक काथलिक धर्म के बीच एक सेतु के रूप में भी माना जाता है।

