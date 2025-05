पोप का चुनाव: सफेद धुएं से लेकर 'अबेमुस पापम' तक

वाटिकन न्यूज

सिस्टीन चैपल की चिमनी से उठता सफेद धुआँ वह संकेत है जो विश्वासियों और दुनिया को बताता है कि संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी, रोम के नए बिशप का चुनाव हो चुका है।

लेकिन उन समय से पहले माइकल एंजेलो के भित्तिचित्रों के नीचे क्या होता है? और फ्रांसीसी कार्डिनल प्रोटोडीकन दोमिनिक मैम्बर्ती द्वारा आशीर्वाद के झरोखे से नए पोप के नाम की घोषणा से पहले क्या होता है?

ऑर्दो रितुम कॉन्क्लाविस और प्रेरितिक संविधान यूनिवेर्सी दोमिनिची ग्रेजिस में निर्धारित नियमों के अनुसार, जब सिस्टिन चैपल में मौजूद कार्डिनलों में से एक को आवश्यक बहुमत प्राप्त होता है, और चुनाव वैध रूप से सम्पन्न हुआ है।

क्रम और आयु के अनुसार वरिष्ठ कार्डिनल (या, यदि वह निर्वाचित होता है, तो पंक्ति में अगला) लैटिन भाषा में और पूरे निर्वाचन मंडल की ओर से, निर्वाचित कार्डिनल की सहमति के लिए इन शब्दों में पूछता है: “क्या आप सर्वोच्च पोप के रूप में अपने विहित चुनाव को स्वीकार करते हैं?” सहमति प्राप्त करने के बाद, वह पूछता है: “आप किस नाम से पुकारे जाना चाहते हैं?”

इसके बाद, परमधर्मपीठीय धर्मविधिक समारोह के मास्टर, नोटरी के रूप में कार्य करते हुए और दो औपचारिक अधिकारियों को गवाह के रूप में लेकर, निर्वाचित पोप की स्वीकृति और उनके द्वारा चुने गए नाम की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज तैयार करते हैं।

प्रेरितिक संविधान यूनिवेर्सी डोमिनिची ग्रेजिस में कहा गया है कि कॉन्क्लेव समाप्त तब होता है जब नया पोप अपना चुनाव स्वीकार कर लेता है, “जब तक कि वह अलग निर्णय न ले।”

उस समय, राज्य सचिवालय के स्थानापन्न, वाटिकन विदेश सचिव, तथा अन्य लोग जिन्हें नए पोप के साथ तत्काल मामलों पर चर्चा करनी है, सिस्टिन चैपल में प्रवेश कर सकते हैं।

स्वीकृति की रस्म पूरी होने के बाद, सभी मतपत्र और चुनाव से संबंधित अन्य दस्तावेज जला दिए जाते हैं, और परिणामस्वरूप निकलने वाला सफेद धुआँ दुनिया को संकेत देता है कि एक नया पोप चुना गया है।

इस बीच संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में श्रद्धालु तालियाँ बजाते हैं और दुनिया नए पोप के नाम का इंतजार करती है, नव निर्वाचित पोप सिस्टिन चैपल से बाहर निकलकर "आँसुओं के कमरे" में प्रवेश करते हैं।

वहाँ, वे धर्मविधि समारोहों के मास्टर की सहायता से, तैयार किए गए पोप के तीन परिधानों में से एक को पहनते हैं।

सिस्टीन चैपल में लौटने पर, नव निर्वाचित पोप कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और एक संक्षिप्त समारोह शुरू होता है, जिसकी शुरुआत धर्माध्यक्षों के ऑर्डर के वरिष्ठ कार्डिनल के अभिवादन से होती है।

इसके बाद वरिष्ठ कार्डिनल पुरोहित सुसमाचार से एक अंश पढ़ते हैं, “आप पेत्रुस हैं, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा” या “मेरे मेमनों को चराओ।” इसके बाद प्रोटोडीकन पेत्रुस के नवनिर्वाचित उत्तराधिकारी के लिए प्रार्थना करते हैं।

इसके बाद, वरीयता क्रम में सभी कार्डिनल निर्वाचक नए पोप का अभिवादन करने और उनके प्रति अपनी आज्ञाकारिता की प्रतिज्ञा करने के लिए आगे आते हैं। समारोह का समापन नवनिर्वाचित पोप के नेतृत्व में ते देउम के गायन के साथ होता है।

इसके बाद कार्डिनल प्रोटोडीकन मैम्बर्ती आशीर्वाद के झरोखे में जाते हैं और पारंपरिक सूत्र के साथ नए पोप के चुनाव और नाम की घोषणा करते हैं: "अन्नुंसियो वोबिस गौदियुम मन्युम: अबेमुस पापम!" ("मैं आपके लिए एक बड़ी खुशी की घोषणा करता हूँ: हमें एक पोप मिल गये हैं!")।

इस बीच, नये पोप, झरोखे (लॉजिया) की ओर जाने से पहले, परमपावन संस्कार के समक्ष मौन प्रार्थना करने के लिए पौलाईन चैपल में रुकते हैं।

प्रार्थना के बाद, वे झरोखे पर जाते हैं, जहाँ वे लोगों का अभिवादन करते हैं और अपना पहला प्रेरितिक आशीर्वाद, उरबी एट ओरबी - शहर और दुनिया को प्रदान करते हैं।

