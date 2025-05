कॉन्क्लेव का शुभारंभ

वाटिकन न्यूज

बुधवार शाम को माइकेल अंजेलो के सुन्दर भित्तिचित्रों के सामने 2025 के सम्मेलन में भाग लेनेवाले 133 कार्डिनलों ने सिस्टिन चैपल में प्रवेश किया। पोप के चुनाव की प्राचीन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।

इससे पहले लगभग 10 बजे, कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवन्नी बतिस्ता रे ने संत पेत्रुस महागिरजाघर में मिस्सा प्रो एलिजेंदो रोमानो पोंतिफिचे की अध्यक्षता की।

फिर, लगभग 3:45 बजे (रोम समय) कार्डिनल-निर्वाचक पॉलीन चैपल में एकत्र हुए और, वरीयता के विपरीत क्रम में, "संतों की स्तुति विन्ती" का जाप करते हुए सिस्टिन चैपल में आगे बढ़े और फिर "विएनी क्रेयातोर स्पिरितुस" भजन गाया, जिसमें पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरने का आह्वान किया गया।

जुलूस का नेतृत्व एक क्रूस द्वारा किया गया, उसके बाद गायक मंडली और फिर समारोह के मास्टर के सहायक पुरोहित थे। उनके पीछे कॉन्क्लेव के सचिव और फिर कार्डिनल आए, जिन्हें चैपल को सील करने के बाद शुरुआती चिंतन प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। कार्डिनल पंक्ति में पीछे-पीछे आए और अंत में समारोह के मास्टर। कार्डिनल निर्वाचकों के बीच, परंपरा से क्रम तय है: पहले कार्डिनल डीकन, फिर पुरोहित और उसके बाद धर्माध्यक्ष।

सिस्टीन चैपल के अंदर जाने के बाद, प्रत्येक कार्डिनल बारी-बारी से सुसमाचार पर अपना हाथ रखकर, गोपनीयता की शपथ पढ़ी, जो उन्हें कॉन्क्लेव के दौरान और बाद में बांधती है। प्रत्येक ने शपथ लेते हुए कहा, "इसलिए ईश्वर और ये पवित्र सुसमाचार मेरी मदद करें, जिसे मैं अपने हाथ से स्पर्श कर रहा हूँ।"

जब सिस्टीन चैपल के दरवाजे “एक्स्त्रा ओमनेस” (सभी बाहर निकलें) की घोषणा के साथ बंद हुए, सभी गैर-जरूरी कर्मचारी बाहर निकल गए। उनकी अनुपस्थिति में, कार्डिनल रानिएरो कैंतालमेसा ने विचार-विमर्श शुरू होने से पहले कार्डिनलों को प्रार्थना और आत्मपरख के लिए आमंत्रित करते हुए एक चितंन प्रस्तुत किया।

अब सिस्टिन चैपल में "कुम क्लेव" - चाबी के साथ - बंद हो चुका है, और कार्डिनल संत पेत्रुस के 267वें उत्तराधिकारी का चुनाव करने का पवित्र कार्य शुरू करेंगे। नए पोप का चुनाव करने के लिए दो-तिहाई बहुमत, जिसमें कम से कम 89 वोटों की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन मतदान के चार दौर हो सकते हैं। काला धुआँ अनिर्णीत मतदान का संकेत देगा; घंटियों की आवाज के साथ सफेद धुआँ नए पोप के आगमन की घोषणा करेगा।

यह सम्मेलन इतिहास में सबसे विविधतापूर्ण सम्मेलनों में से एक है, जिसमें 70 देशों से मतदाता शामिल हैं - जो कलीसिया के भीतर प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने के पोप फ्राँसिस के प्रयासों का प्रतिबिंब है।

सिस्टीन चैपल की दीवारों के भीतर चिंतन के समय गोपनीयता की शपथ का पूर्ण पालन किया जाता है। यहाँ तक ​​कि इसमें शामिल लोकधर्मी और धर्मसंघी कर्मचारी - चिकित्सा कर्मचारी, धर्मविधि समारोह के सहायक, घरेलू कर्मचारी - ने लाते सेंतेंसिए बहिष्कार की सजा के तहत मौन रहने की शपथ ली है। वाटिकन ने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए हैं: सिग्नल जैमर, निगरानी अभियान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध यह सुनिश्चित करता है कि यह पवित्र प्रक्रिया बाहरी दुनिया के शोर से सुरक्षित रहे।

वास्तव में कोई नहीं जानता कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध चैपल की दीवारों के भीतर क्या हो रहा है, लेकिन जब यह हो रहा होता है, तो विश्व इसकी छोटी चिमनी पर नजर रख रहा होता है - जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चिमनी है।

