परिवारों की जयंती पर हजारों तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 29 मई 2025 (रेई) : शुक्रवार, 30 मई से रविवार, 1 जून 2025 तक, परिवारों, बच्चों, दादा-दादी और बुजुर्गों को समर्पित महान जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा... तीन दिनों के इस कार्यक्रम में प्रार्थना, चिंतन, उत्सव और एक दूसरे को अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा।

इस आयोजन में 60,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों के रोम आने की उम्मीद है। सभी महाद्वीपों के करीब 120 देशों से आने के लिए प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इटली, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और पुर्तगाल से बड़े दल उपस्थित होंगे। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, स्विटज़रलैंड, जर्मनी, कनाडा, रोमानिया, फिलीपींस और चिली से भी कई तीर्थयात्री रोम पहुँचेंगे।

अनेक धर्मप्रांतों, संघों और आंदोलनों के भी प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे, जिनमें एगेसी, इतालवी काथलिक कार्यक्रम, नवदीक्षित ख्रीस्तीय समुदाय, यूनितालसी (UNITALSI), काथलिक दादा-दादी संघ, फ्राँसिस्कन आंदोलन, फोकोलारे मूवमेंट और कई अन्य इतालवी एवं अंतर्राष्ट्रीय समूह शामिल हैं जो परिवारों के मानवीय और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं।

जुबली के पहले दिन, शुक्रवार, 30 मई को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक पोप के महागिरजाघरों के पवित्र द्वारों की तीर्थयात्राएँ होंगी। जैसा कि अब तक प्रथा रही है, सुबह 10:00 बजे "शहर के साथ संवाद" - रोम के ऐतिहासिक केंद्र के प्राँगण में सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी, जिसका आयोजन परिवार प्रेरितिक देखभाल से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं, संघों और आंदोलनों द्वारा किया जाता है।

शनिवार 31 मई को पवित्र द्वारों की तीर्थयात्रा सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जारी रहेगी। ध्यान रहे कि वाटिकन महागिरजाघर में संगठनात्मक आवश्यकताओं के कारण, संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार पर शनिवार को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।

सभी कार्यक्रमों की जानकारी जुबली वेबसाइट पर पाए जा सकते हैं।

शनिवार के कार्यक्रम का समापन शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक, संत जॉन लातेरन प्राँगण में “पारिवारिक उत्सव” और प्रार्थना सभा के साथ होगा, जिसके दौरान माता मरियम को समर्पित महीने के समापन के लिए रोजरी का पाठ किया जाएगा।

संगीत और साक्ष्यों से भरपूर इस समारोह की मेज़बानी इतालवी टेलीविज़न प्रस्तोता लोरेना बियानचेती करेंगी और इसमें अन्य लोगों के अलावा अभिनेता जोवानी शिफोनी, क्रिश्चियन म्यूज़िक बैंड द सन और जेन वर्दे तथा एक युवा सैक्सोफोनिस्ट अल्फियो रूसो जैसे विशेष अतिथि भाग लेंगे।

इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए, संत जॉन लातेरन महागिरजाघर के प्रवेश द्वार पर, पाँच भाषाओं (इतालवी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगाली) में, परमधर्मपीठीय फाउंडेशन ‘एड टू द चर्च इन नीड’ द्वारा संपादित “चिल्ड्रन बाइबल” के नए संस्करण की 10,000 प्रतियाँ प्रतिभागियों को वितरित की जाएँगी। क्षेत्र में प्रवेश शाम 4:00 बजे से दिया जाएगा।

जुबली के समापन पर, रविवार 1 जून को, सुबह 10:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में, पोप लियो 14वें समारोही ख्रीस्तयाग का अनुष्ठान करेंगे, जिसमें दुनिया भर से हज़ारों बच्चे और परिवार भाग लेंगे। प्राँगण में प्रवेश निःशुल्क है और पोप के ख्रीस्तयाग में भाग लेने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है।

