पोप फ्राँसिस की याद जिन्होंने कलीसिया को सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाया

पापुआ न्यू गिनी, बृहस्पतिवार, 22 मई 2025 (रेई) : "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को ईश्वर और अपने भाइयों और बहनों के लिए खोलें, और खुद को सुसमाचार के लिए खोलें, इसे अपने जीवन का दिशासूचक बनाएँ।" रविवार, 8 सितंबर 2024 को पापुआ न्यू गिनी में पवित्र मिस्सा के दौरान पोप फ्राँसिस की यह बात, केवल एक काल्पनिक धारणा नहीं थी। उनके लिए यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत था, जिन्होंने उन्हें अपनी मृत्यु से एक साल से भी कम समय पहले रोम से पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे दूर रहनेवाले अपने भाइयों और बहनों के साथ सुसमाचार की खुशी साझा कर सकें।

दिवंगत पोप की 45वीं प्रेरितिक यात्रा को पोर्ट मोरेस्बी के महाधर्माध्यक्ष अच्छी तरह याद करते हैं। कार्डिनल जॉन रिबाट, एमएससी, 26 अप्रैल को पोप फ्राँसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने और पोप लियो 14वें के चुनाव में भाग लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी से रोम आए थे। एक लम्बे साक्षात्कार में, सेक्रेड हार्ट के मिशनरी ने दिवंगत पोप फ्राँसिस के प्रति अपनी कृतज्ञता और नए पोप के लिए अपनी उम्मीदें साझा कीं।

कार्डिनल ने कहा, "हमने देखा है कि पोप फ्राँसिस ने हमारे साथ किस तरह यात्रा की है", उन्होंने 12 साल में अपने परमाध्यक्षीय काल के दौरान इटली के बाहर 47 प्रेरितिक यात्राएँ कीं। उन्होंने कहा कि पोप ने जो एक तरीका अपनाया, वह था सुदूर क्षेत्रों में जाना, और उन्होंने वही किया।" 2 से 13 सितंबर तक, दो सप्ताह से भी कम समय में, पोप फ्राँसिस ने इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और सिंगापुर में रुकते हुए दो महाद्वीपों, ओशिनिया और एशिया की यात्रा की।

कार्डिनल रिबाट, जिन्हें पोप फ्राँसिस ने 2016 में पापुआ न्यू गिनी से पहला कार्डिनल बनाया था, उल्लेख किया कि दिवंगत पोप ने पिछले सितंबर में जिन तीन अन्य देशों का दौरा किया था, वहाँ से भी कार्डिनल बनाए थे: इंडोनेशिया से कार्डिनल इग्नासियुस सुहारियो हार्डजोआटमोडजो, पूर्वी तिमोर से पहले कार्डिनल विरजिलियो डो कार्मो दा सिल्वा और सिंगापुर से पहले कार्डिनल विलियम सेंग ची गोह। यह एक और इशारा था जिसने अर्जेंटीना के पोप के इस विश्वास की पुष्टि की कि हालांकि पीएनजी और व्यापक प्रशांत क्षेत्र "रोम से बहुत दूर" थे, वे "काथलिक कलीसिया के दिल के बहुत करीब थे" (अधिकारियों, नागरिक समाज और राजनयिक कोर के साथ मुलाकात, पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी, 7 सितंबर 2024)।

अब, जब पोप लियो 14वें काथलिक कलीसिया के नए पोप बन गए हैं, कार्डिनल रिबाट ने कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कार्डिनल के रूप में पोप के साथ आएँ क्योंकि हम उनके लिए बनाये गये हैं। हम उनकी रचना हैं क्योंकि वे चाहते थे कि हम उनकी मदद करें, और पोप फ्राँसिस ने परिधि में कार्डिनल बनाए... जिनका इरादा किसी को बाहर नहीं छोड़ना था बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हम सभी को एक साथ लाना था, ताकि हम कलीसिया के रूप में एकजुट हो सकें।" इसलिए उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में कार्डिनल के बीच और भी अधिक सहयोग और मुलाकातें होंगी, ताकि कलीसिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

कार्डिनल रिबाट ने यह भी बतलाया कि पोप लियो 14वें के लिए उनकी आशा है कि “वे इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, कलीसिया को आगे ले चलेंगे” और “पूरी दुनिया की कलीसियाओं तक पहुँचेंगे।” उन्हें उम्मीद है कि ऐसा करके, पेत्रुस के नए उत्तराधिकारी “इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे विश्वास को जीने के लिए आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करने में सक्षम होंगे, और सच्चाई के लिए खड़े होंगे और इस बहुत तेज़ी से बदलती दुनिया में मसीह ही हमारी सच्चाई और हमारी आशा हैं।”

