सन्त पापा लियो 14 वें के प्रति इटली के राष्ट्रपति की शुभकामनाएँ

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 9 मई 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मात्तारेल्ला ने नवनियुक्त सन्त पापा लियो14 वें के प्ररि हार्दिक शुभकामनाएँ अर्पित कर एक पत्र में “गाऊदियुम मान्युम” अर्थात् सार्वभौमिक काथलिक कलीसिया के नव परमाध्यक्ष की नियुक्ति पर अपार हर्ष व्यक्त किया है।

राष्ट्रपति मात्तारेल्ला ने लिखाः इतालवी लोगों ने सन्त पापा फ्रांसिस के निधन पर सहज और गहन एकजुटता की भावना से शोक का अनुभव किया है। कलीसिया की एकता के लिए सन्त पेत्रुस की प्रेरिताई की एक नई यात्रा के आरंभ में, हम महामहिम सन्त पापा आपके साथ चलना चाहते हैं तथा इस विश्वास की अभिव्यक्ति करते हैं कि कि किसी भी शुभचिन्तक स्त्री अथवा पुरुष को संत पापा की प्रार्थना और स्नेहपूर्ण निकटता की कमी नहीं होगी।

आगे उन्होंने लिखाः मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व के दक्षिण गोलार्द्ध में एक मिशनरी के रूप में आपने जो लम्बा अनुभव प्राप्त किया है, वह सबसे कमजोर और सबसे अधिक भुलाये गये लोगों के प्रति उस प्रकाश-स्तंभ को जीवित रखेगा जिसे सन्त पापा फ्रांसिस अपने परमाध्यक्षीय काल के आरंभ से ही प्रकाशित करना चाहते थे।

इस ऐतिहासिक क्षण में, जब विश्व का एक बड़ा हिस्सा अमानवीय संघर्षों से जूझ रहा है और जहाँ सर्वाधिक निर्दोष लोग इस बर्बरता के सबसे कठोर परिणाम भुगत रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इताली गणराज्य परमधर्मपीठ के साथ और अधिक सुदृढ़ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि शांति, सभी लोगों के लिए अलंघनीय अधिकारों, सम्मान और स्वतंत्रता की गारंटी पर आधारित विश्व और लोगों के बीच सह-अस्तित्व के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके। वह शांति जिसका आह्वान परम पावन सन्त पापा ने सन्त पेत्रुस महागिरजाघर की प्रमुख बालकनी से अपने प्रथम संदेश में जोरदार ढंग से किया था और जो समस्त मानवता की आशा है।

आपको परम पावन सन्त पापा एक अत्यावश्यक तथा बहुत ही अधिक ज़रूरी कार्य हेतु बुलाया गया है। मेरी और सम्पूर्ण इतालवी राष्ट्र की हार्दिक और सच्ची शुभकामनाएं आप तक पहुंचें ताकि आपके उच्च मिशन के दौरान संवाद के माध्यम से न्याय और शांति हमेशा बनी रहे।"

