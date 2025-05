संत पापा लियो 14वें: हमारी प्रार्थना युद्ध से पीड़ित सभी को गले लगाती है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 26 मई 2025 : संत पापा लियो 14वें ने रविवार को स्वर्ग की रानी प्रार्थना के समापन पर कहा, "धन्य कुंवारी मरिया की मध्यस्थता से चीनी काथलिकों और हम सभी को सुसमाचार के मजबूत और हर्षित गवाह बनने की कृपा मिले, यहाँ तक कि परीक्षणों के बीच भी, ताकि हमेशा शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले।" शनिवार को मनाए गये चीन में कलीसिया के लिए प्रार्थना दिवस को याद करते हुए - जिसे संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें द्वारा स्थापित किया गया था – संत पापा लियो 14वें ने "चीनी काथलिकों और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ उनके संवाद के लिए चिंता और स्नेह के संकेत के रूप में" दुनिया भर में ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थनाओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने आगे कहा कि, "इन भावनाओं के साथ, हमारी प्रार्थना युद्ध से पीड़ित सभी लोगों को गले लगाती है। हम उन लोगों के लिए साहस और दृढ़ता का आह्वान करते हैं जो बातचीत और शांति की ईमानदारी से खोज में लगे हुए हैं।"

संत पापा लियो ने ईश सेवक फादर स्तानिस्लाव स्ट्रेच की को भी याद किया, जिन्हें शनिवार को पोलैंड के पॉज़्नान शहर में धन्य घोषित किया गया।

संत पापा ने कहा कि धन्य स्तानिस्लाव एक पोलिश धर्मप्रांतीय पुरोहित थे, जिनकी 1938 में विश्वास के प्रति घृणा के कारण हत्या कर दी गई थी, "क्योंकि गरीबों और मज़दूरों के लिए उनके काम ने साम्यवादी विचारधारा के अनुयायियों को नाराज़ कर दिया था।"

संत पापा ने उम्मीद जताई कि धन्य स्तानिस्लाव स्ट्रेच का उदाहरण "विशेष रूप से पुरोहितों को सुसमाचार और अपने भाइयों और बहनों के लिए उदारतापूर्वक खुद को देने हेतु प्रेरित करेगा।"

24 मार्च को संत पापा फ्राँसिस के ऐतिहासिक विश्वपत्र ‘लौदातो सी ‘की 10वीं वर्षगांठ थी, जिसके बारे में संत पापा लियो ने कहा कि यह "असाधारण रूप से लोकप्रिय रहा है, जिसने अनगिनत पहलों को प्रेरित किया है और सभी को पृथ्वी और गरीबों की दोहरी पुकार को सुनना सिखाया है।"

संत पापा ने "लौदातो सी आंदोलन और इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने वाले सभी लोगों" का अभिवादन किया और उनका उत्साह बढ़ाया।

अंत में, संत पापा लियो ने वालेंसिया और पोलैंड के तीर्थयात्रियों सहित दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने पोलैंड में "पाइकेरी स्लैस्की के मरियम तीर्थस्थल की महान तीर्थयात्रा" में भाग लेने वालों को विशेष आशीर्वाद दिया।

संत पापा ने इटली के विभिन्न शहरों से भी श्रद्धालुओं, जिनमें जेनोआ महाधर्मप्रांत और टेम्पियो अम्पुरियास के धर्मप्रांत से आये दृढ़ीकरण संस्कार पाये युवाओं, साथ ही पैडेर्नो दुगनानो के साइकिल चालकों और पालेर्मो के "बेर्सालियेरी" (इतालवी सेना के निशानेबाज) सभी विश्वासियों का अभिवादन किया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here