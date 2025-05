दिवंगत संत पापा ने मेक्सिकन युवाओं से ‘चीजों को बाहर निकालने’ का आग्रह किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 5 मई 2025 : रविवार 4 मई को लैटिन अमेरिकी राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित चौराहे मेक्सिको सिटी के ज़ोकलो प्रांगण में दुनिया भर के 100,000 से अधिक युवा जीवन का जश्न मनाने और लोगों के बीच शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए तथा खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए एकत्र हुए।

‘विताये फेस्ट’ का आयोजन विताये ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा किया गया था और इसमें एक भावपूर्ण कलात्मक प्रदर्शन दिखाया गया।

मैक्सिकन युवा उपस्थित लोगों को दिवंगत संत पापा फ्राँसिस से एक आश्चर्य मिला, जिन्होंने विशेष रूप से विताये फेस्ट के लिए 2024 के मध्य में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था।

दिवंगत संत पापा ने वीडियों में कहा, "मुझे पता है कि आप ज़ोकलो में एकत्र हुए हैं और आप प्राप्त करने और देने के लिए एकत्र हुए हैं।"

उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कार्रवाई करने की उनकी इच्छा के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया।

दिवंगत अर्जेंटीना के संत पापा ने कहा, "आप चुप रहने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को बाहर निकालने, खुशी के साथ कुछ आंदोलन करने, संदेश प्राप्त करने और संदेश साझा करने के लिए एकत्र हुए हैं।" "दुनिया में कई बदसूरत चीजें हैं और हमें उन्हें ठीक करना होगा।"

फिर भी, उन्होंने कहा, "बहुत सी खूबसूरत चीजें भी हैं - और वो आप हैं, जो वहां इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आप कुछ और चाहते हैं।"

दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने आगे कहा कि कलीसिया आशा की जयंती मना रही है।

उन्होंने कहा कि मेक्सिको सिटी के मुख्य चौक में युवा लोगों ने एक सफेद रूमाल पहनकर आशा की गवाही दी, जो युवाओं की जीवंतता और एक अधिक भाईचारे और एकजुट समाज के निर्माण के लिए संवाद करने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने की साझा इच्छा का प्रतीक है।

संत पापा फ्राँसिस ने कहा, "उस सफेद रुमाल को कभी न भूलें जिसे आप देखते हैं, और जिसके बारे में वे आपको बताते हैं - वह सफेद रुमाल हमेशा सभी पापियों, हम में से प्रत्येक की आशा है। ग्वाडालूपे की माता मरिया आपको आशीर्वाद दें, आपकी देखभाल करें और मेरे लिए प्रार्थना करना न भूलें। धन्यवाद।"

