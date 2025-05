पोप : हर बपतिस्मा प्राप्त ख्रीस्तीय को दुनिया में आशा का प्रतीक बनने के लिए बुलाया जाता है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 27 मई 2025 (रेई) : सोमवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर में अफ्रीकी देशों के उन राजदूतों के लिए ख्रीस्तयाग आयोजित की गई थी, जो परमधर्मपीठ से मान्यता प्राप्त हैं, साथ ही जयंती तीर्थयात्रा में भाग ले रहे हैं।

62वें अफ्रीका दिवस के एक दिन बाद आयोजित ख्रीस्तयाग के अंत में, पोप लियो 14वें अचानक उपस्थित हो गये और प्रतिनिधिमंडलों का अभिवादन किया और उन्हें प्रोत्साहन दिया।

पोप ने अंग्रेजी में अपनी टिप्पणी में कहा कि 2025 का पवित्र वर्ष "हम सभी को प्रेरित करता है और हम सभी को आशा की तलाश करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन साथ ही आशा के संकेत बनने के लिए भी बुलाता है।" पोप ने कहा, "यह कितना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति खुद को आज की दुनिया में आशा का संकेत बनने के लिए ईश्वर द्वारा बुलाया गया महसूस करे।"

उन्होंने आगे कहा कि विश्वास ख्रीस्तीयों को शक्ति देती है, उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास हमें "हमारे जीवन में ईसा मसीह के प्रकाश को देखने और यह समझने में सक्षम बनाता है कि हमारे विश्वास को जीना कितना महत्वपूर्ण है, न केवल रविवार को, न केवल तीर्थयात्रा के दौरान, बल्कि हर दिन।"

पोप लियो ने कहा कि विश्वास हमें "उस आशा से भरने की अनुमति देता है जो केवल प्रभु येसु ही हमें दे सकते हैं।"

उन्होंने उम्मीद जताई कि "हम सभी भाई-बहनों के रूप में एकजुट होकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करते रहेंगे, और पहचानेंगे कि हमारे पास जो कुछ है और हम जो कुछ भी हैं वह ईश्वर की ओर से एक वरदान है, और उन वरदानों को दूसरों की सेवा में लगाएंगे।"

पोप ने इसके बाद राजदूतों और तीर्थयात्रियों को येसु ख्रीस्त में अपने विश्वास को जीने के लिए धन्यवाद दिया।

दल के साथ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के परमधर्मपीठीय अकादमियों के चांसलर कार्डिनल टर्कसन; दिव्य उपासना और संस्कारों के अनुष्ठान के लिए गठित (तत्कालीन) धर्मसंघ के सेवानिवृत अध्यक्ष; और सुसमाचार प्रचार के लिए गठित विभाग के सचिव महाधर्माध्यक्ष फोरतुनातुस नवाचुकु भी उपस्थित थे।

अंत में, पोप लियो 14वें ने सभी को दल के लिए अपनी प्रार्थना में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया, "धन्यवाद, प्रभु येसु, और उनके नाम की प्रशंसा हो।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here