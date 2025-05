धर्माध्यक्षीय विभाग में पोप लियो का आकस्मिक दौरा

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 20 मई 2025 (रेई) : वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि पोप लियो 14वें ने मंगलवार की सुबह धर्माध्यक्षों के लिए गठित विभाग का अचानक दौरा किया, जहाँ उन्होंने जनवरी 2023 में अपनी नियुक्ति के बाद से 8 मई को पोप के रूप में चुने जाने तक प्रीफेक्ट के रूप में कार्य किया है।

बयान में कहा गया है कि अपनी मुलाकात के दौरान पोप लियो ने विभाग के चैपल में ख्रीस्तयाग अर्पित किया।

पोप सुबह 10 बजे पियात्सा पियो 12वें स्थित विभाग के कार्यालय पहुंचे। जिसे वाटिकन के बाहर उनकी यात्राओं के दौरान पहले ही देखा जा चुका है।

विशेष रूप से, इसे 10 मई को पोप लियो के रोम के दक्षिण में भ्रमण के दौरान देखा गया था, जब वे जेनाज़ानो में भली सलाह की माता मरियम के तीर्थस्थल में प्रार्थना करने गए थे, तथा ठीक एक सप्ताह पहले, अगुस्तिनियनुम में भी देखा गया था, जहाँ उन्होंने ख्रीस्तयाग अर्पित किया था तथा अपने अगुस्तिनियानी साथियों के साथ दोपहर का भोजन किया था।

आज का यह दौरा पोप लियो 14वें का तीसरा आकस्मिक दौरा था।

संत पापा का स्वागत तालियों से किया गया; और संत पेत्रुस के स्तंभों से कुछ मीटर की दूरी पर, प्राँगण में एकत्रित एक छोटी भीड़ "विवा इल पापा!" (संत पापा जिंदाबाद) का नारा लगा रही थी।

कुछ लोग इमारत के पीछे, विया देला कॉनचिलात्सियोने के समानांतर, विया देई कॉरिदोरी में उनका इंतजार कर रहे थे, जहाँ लगभग डेढ़ घंटे बाद पोप की कार गैरेज से बाहर निकली।

धर्माध्यक्षों के लिए गठित परमपीठीय विभाग स्थानीय कलीसियाओं की स्थापना और प्रावधान तथा लातीनी रीति की कलीसिया में धर्माध्यक्षीय कार्यालय के प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है, सुसमाचार प्रचार हेतु विभाग की क्षमता के लिए पूर्वाग्रह के बिना।

आज दोपहर, पवित्र पिता सेंट पॉल की कब्र पर प्रार्थना करने के लिए दीवारों के बाहर सेंट पॉल बेसिलिका की यात्रा करेंगे। बुधवार की सुबह, पोप लियो वेटिकन में विश्वासियों के साथ अपना पहला आम दर्शन करेंगे।

संत पापा लियो 14वें आज शाम 5.00 बजे संत पौल महागिरजाघर की तीर्थयात्रा करेंगे, जहाँ वे संत पॉल की कब्र का दर्शन करेंगे।

बुधवार को सुबह 10 बजे वे आमदर्शन समारोह में अपनी धर्मशिक्षा प्रदान करेंगे।

25 मई, को वे शाम 5 बजे संत जॉन लातेरन में समारोही ख्रीस्तयाग का अनुष्ठान करेंगे। जहाँ पवित्र मिस्सा के दौरान वे रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में औपचारिक पद ग्रहण करेंगे।

और उसी दिन वे शाम 7 बजे संत मरिया मेजर महागिरजाघर का दौरा करेंगे, जहाँ वे धन्य कुँवारी मरियम की प्रतिष्ठित तस्वीर, सालुस पोपुली रोमानी का दर्शन करेंगे।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here