पूर्व सहपाठी ने संत पापा लियो 14वें को 'ईमानदार व्यक्ति' के रूप में याद किया

शिकागो, शनिवार 17 मई 2025 : शिकागो के मिडवेस्ट प्रांत में अगुस्टीनियन पुरोहित फादर अंतोनी पिज्जो ने हाल ही में वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जो अब संत पापा लियो 14वें हैं, के साथ अपने रिश्ते और जीवन यात्रा के बारे में बात की। फादर पिज्जो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे प्रीवोस्ट को 1974 से जानते हैं, जब वे उनके साथ धार्मिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण ले रहे हैं, और उन्हें एक ईमानदार, सम्मानपूर्ण, ध्यानपूर्वक सुनने वाले और अगुस्टीनियन करिज्म के माध्यम से कलीसिया की सेवा करने के लिए गहरी प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं।

फादर पिज्जो के अनुसार, प्रीवोस्ट एक विनम्र व्यक्ति हैं, जो जमीन से जुड़े हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को संतुलित रखते हैं। उनका निर्णय करना सुसमाचार और मसीह को प्रतिबिंबित करने की इच्छा में निहित है।

फादर पिज्जो बताते हैं कि शिकागो का अगुस्टीनियन प्रांत में, जिससे रॉबर्ट प्रीवोस्ट संबंधित थे, 55 पुरोहित हैं और अपनी अलग संस्कृति बनाए रखते हैं।

नीचे फादर अंतोनी पिज्जो के साथ पेट्रीसिया येनेस्ट्रोज़ा के साक्षात्कार है, जो मूल रूप से स्पानी भाषा में था।

वाटिकन समाचार: 1999 में, रॉबर्ट प्रीवोस्ट को शिकागो में अगुस्टिनियन प्रांत "मदर ऑफ गुड काउंसिल" का प्रांतीय पुरोहित चुना गया था। ढाई साल बाद, संत अगुस्टीन धर्मसंघ के आम महासभा में, उनके साथी भाइयों ने उन्हें फादर जनरल चुना, 2007 में दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी पुष्टि की। हमारे साथ शिकागो से अगुस्टिनियन, फादर अंतोनी पिज्जो हैं।

फादर एंथनी पिज्जो: ​​हम एक-दूसरे को 1974 से जानते हैं। हम एक साथ विश्वविद्यालय गए और नवशिष्यालय के बाद अपनी धार्मिक शिक्षा जारी रखी। हम दोनों के बीच एक साल का अंतर है - वह मुझसे एक साल आगे था। हमने अपने साथियों के साथ धार्मिक और शैक्षणिक शिक्षा में अपना समय बिताया। हम उस समय से दोस्त हैं, हालाँकि हम एक ही शैक्षणिक वर्ष में नहीं थे।

मैं उन्हें तब भी याद करता हूँ जैसा कि मैं अब करता हूँ - एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, सम्मान करने वाला, ईमानदार व्यक्ति। वे ऐसे व्यक्ति है जो हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हैं। वे ध्यान से और बहुत सावधानी से सुनते हैं। जब भी कोई उनसे बात करता है, तो वे हमेशा ध्यान से सुनते हैं - हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे कही गई हर बात से सहमत हैं। बल्कि, वे ध्यान से सुनते हैं और सम्मान के साथ जवाब देते हैं। वे दृढ़ता से जमीन पर टिके हुए हैं, ऐसा व्यक्ति जो दोनों पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाए हुए हैं। उसका ध्यान कलीसिया की सेवा करने, मसीह की उपस्थिति को प्रतिबिंबित करने और प्रदर्शित करने और हमारे "संत पिता" संत अगुस्टीन की आध्यात्मिकता को जीने पर है, उनके जीवन के नियम का पालन करते हुए, जिसके अनुसार हम अगस्टीनियन सब कुछ साझा करते हैं।

हम अगुस्टीनियन इसी तरह जीते हैं। हर प्रेरिताई में, हम ईश्वर के लोगों की सेवा करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, उसमें हम किसी न किसी तरह से मसीह के चेहरे को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करते हैं।

उन्होंने लियो 14वें नाम इसलिए चुना क्योंकि लियो 13वें सामाजिक विश्वपत्र लिखने वाले पहले परमाध्यक्ष थे। यह 1891 में औद्योगिक क्रांति के दौरान था, जब काम करने की स्थितियाँ खराब थीं। उन्होंने श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय को पहचाना। उस विश्वपत्र ने बदलाव की उम्मीद जगाई, जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना और श्रम स्थितियों में सुधार करना था।

क्या आपके पास संत पापा लियो के बारे में कोई किस्सा है जिसे आप साझा करना चाहेंगे?

रॉबर्ट प्रीवोस्ट, एक मित्र के रूप में, बहुत वफादार व्यक्ति हैं और एक छात्र के रूप में, असाधारण रूप से बुद्धिमान हैं और ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। मैं उन पर श्रेणियाँ थोपना पसंद नहीं करता, जैसे कि उन्हें प्रगतिशील या रूढ़िवादी कहना। नहीं, मेरा मानना ​​है कि उनके पास हर चीज़ पर एक संतुलित दृष्टिकोण है। जब वे सुनते हैं, तो वे ध्यान से सुनते हैं, सोच-समझकर और प्रभावी ढंग से जवाब देते हैं, हमेशा सर्वोत्तम संभव प्रतिक्रिया पर विचार करते हैं। और इसका मतलब यह नहीं है कि वे सहमत हैं या असहमत हैं - इसका मतलब बस इतना है कि उनकी नींव हमेशा मसीह के सुसमाचार में निहित है।

हमें ऑगस्टीनियन के मध्यपश्चिमी प्रांत के बारे में बताइए, जिसके आप प्रियोर हैं

वर्तमान में हमारे प्रांत में 55 पुरोहित हैं, जहाँ से संत पापा लियो आते हैं। हमारी अपनी संस्कृति है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य भागों से अलग है। लेकिन हम एक हैं - हम अगुस्टीनियन हैं। हम अपने पिता, संत अगुस्टीन द्वारा निर्धारित उसी नियम का पालन करते हैं, जो हमें आत्म-केंद्रितता से आगे बढ़ने और एक बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी को पहचानने के लिए कहता है। संत पापा लियो 14वें की तरह, हम ‘कॉर यूनम’ वाक्यांश को अपनाते हैं, जिसका अर्थ है हमारे बीच एकता। हाँ, हम असफल होते हैं - हम इंसान हैं - और वह इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर, हम मानते हैं कि ईश्वर की कृपा हमें सभी चीज़ों में बनाए रखती है, और संत पापा इसे गहराई से समझते हैं।

उनका एक संदेश हमें याद दिलाता है कि हम एक खंडित, विभाजित दुनिया में रहते हैं। हम इस तरह से नहीं चल सकते। हमें अपने उपहारों का योगदान देना चाहिए - बौद्धिक और भावनात्मक रूप से - जिससे मन और हृदय दोनों ही उपचार ला सकें।

