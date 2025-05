कार्डिनल टागले ने कहाः संत पापा लियो 14वें एक मिशनरी चरवाहे हैं

एलेसांद्रो जिसोत्ती

वाटिकन सिटी, शनिवार 17 मई 2025 (वाटिकन न्यूज) : कॉन्क्लेव के दौरान, सिस्टिन चैपल में, कार्डिनल लुइस अंतोनियो टागले और कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट एक दूसरे के बगल में बैठे थे। संत पापा लियो 14वें के चुनाव और उनके पहले उर्बी एत ओर्बी आशीर्वाद के एक सप्ताह बाद वे व्यक्तिगत रुप से एक बार फिर मिले।

अमेरिकी-पेरूवियन कार्डिनल और फिलिपिनो कार्डिनल कई वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं और पिछले दो वर्षों में, अपने-अपने विभागों याने धर्माध्यक्षों के लिए गठित विभाग और सुसमाचार प्रचार हेतु गठित विभाग के प्रमुखों के रूप में एक साथ मिलकर काम किया है। वाटिकन न्यूज़ के साथ इस साक्षात्कार में, कार्डिनल टागले नए संत पापा का एक व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत करते हैं, कॉन्क्लेव के आध्यात्मिक अनुभव को याद करते हैं, और संत पापा फ्राँसिस की विरासत पर विचार करते हैं।

कार्डिनल टागले, संत पापा लियो XIV ने एक कॉन्क्लेव के बाद अपना परमाध्यक्षीय पदभार ग्रहण कर लिया है। इस संत पापा के बारे में आपको क्या खास लगा, जिन्हें हम सभी अभी-अभी जानना शुरू कर रहे हैं?

मैं संत पापा लियो 14वें से पहली बार मनीला और रोम में मिला था, जब वे संत अगुस्टीनियन धर्मसंघ के प्रायर जनरल थे। हमने 2023 से रोमन कूरिया में साथ काम करना शुरू किया। उनके पास सुनने की गहरी और धैर्यपूर्ण क्षमता है और वे निर्णय लेने से पहले सावधानीपूर्वक अध्ययन और चिंतन करते हैं। संत पापा अपनी भावनाओं और प्राथमिकताओं को बिना थोपे व्यक्त करते हैं। वे बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से अच्छी तरह से तैयार हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। अपने संबंधों में, संत पापा लियो प्रार्थना और मिशनरी अनुभवों को शांत गर्मजोशी के साथ व्यक्त करते हैं।

कॉन्क्लेव की पूर्व संध्या पर, कई लोगों ने कलीसिया में विभाजन और कार्डिनलों के बारे में बात की, जिनके पास नए परमाध्यक्ष को चुनने के बारे में स्पष्ट विचार नहीं थे। फिर भी चुनाव दूसरे दिन ही संपन्न हो गया। 2013 के बाद अपने दूसरे कॉन्क्लेव का अनुभव आपको कैसा लगा?

किसी भी प्रमुख, वैश्विक आयोजन से पहले, आप अटकलें, विश्लेषण और भविष्यवाणियाँ सुनते हैं - और कॉन्क्लेव भी इससे अलग नहीं है। मैंने दो कॉन्क्लेव में भाग लिया है और ये मेरे लिए वास्तविक अनुग्रह का समय था। 2013 के कॉन्क्लेव में, संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें जीवित थे, जबकि 2025 के कॉन्क्लेव में, संत पापा फ्राँसिस की मृत्यु हो गई थी। हमें संदर्भ और माहौल में अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। जबकि दोनों कॉन्क्लेव में से प्रत्येक एक अनूठा अनुभव था, कुछ तत्व स्थिर रहे।

2013 में, मुझे आश्चर्य हुआ कि हमें कॉन्क्लेव के दौरान कोरल पोशाक क्यों पहननी पड़ी। फिर मैंने सीखा और अनुभव किया कि एक सम्मेलन एक धार्मिक आयोजन है - प्रार्थना के लिए समय और स्थान, ईश्वर के वचन को सुनने के लिए, पवित्र आत्मा की अनुभूति, कलीसिया, मानवता और सृष्टि की कराह, प्रेरणाओं की व्यक्तिगत और सामुदायिक शुद्धि के लिए और ईश्वर की पूजा-आराधना के लिए, जिनकी इच्छा सर्वोच्च होनी चाहिए। कॉन्क्लेव के दूसरे दिन संत पापा फ्राँसिस और संत पापा लियो 14वें दोनों चुने गए। कॉन्क्लेव हमें, हमारे परिवारों, पल्लियों, धर्मप्रांतों और राष्ट्रों को सिखाता है कि अगर हम सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं तो मन और दिल का मिलन संभव है।

सिस्टिन चैपल में, आप कार्डिनल प्रीवोस्ट के बगल में बैठे थे। जब 2/3 बहुमत वोट प्राप्त हुआ तो उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी?

उनकी प्रतिक्रिया मुस्कुराने और गहरी साँस लेने के बीच बारी-बारी से होती थी। यह पवित्र परित्याग और पवित्र भय का मिश्रण था। मैंने मन ही मन उनके लिए प्रार्थना की। जिस क्षण उन्हें आवश्यक संख्या में वोट मिले, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, (संत पापा फ्राँसिस के चुनाव के समय की तरह)। कार्डिनलों ने अपने भाई, कार्डिनल प्रीवोस्ट के लिए खुशी और आभार व्यक्त किया। लेकिन यह येसु और उनके बीच एक अंतरंग क्षण भी था, जिसमें हम न तो प्रवेश कर सकते थे और न ही उसे बाधित कर सकते थे। मैंने खुद से कहा, "पवित्र मौन येसु और पेत्रुस को घेर ले।"

संत इग्नासियुस के बेटे के बाद, हमारे पास संत अगुस्टीन का बेटा है। आपको क्या लगता है इसका मतलब यह है कि कलीसिया में एक के बाद एक परमाध्यक्ष एक प्रमुख धर्मसमाज से संबंधित हैं, एक जेसुइट के बाद एक अगुस्टीनियन?

संत अगुस्टीन और संत इग्नासियुस में कई चीजें समान थीं। उन दोनों के पास सांसारिक करियर थे और दोनों ने एक बेचैनी का अनुभव किया जो साहसिक कार्यों को जन्म दिया। फिर, ईश्वर द्वारा नियुक्त समय पर, उन्होंने येसु में वह पाया जो उनके दिलों की इच्छा थी, "सदैव प्राचीन, सदैव नया", "सभी चीजों का शाश्वत प्रभु।" अगुस्टीनियन और इग्नासियन "स्कूल" ईश्वर की कृपा और दया के एक सामान्य आधार से उत्पन्न होते हैं जो दिल को प्यार करने, सेवा करने और मिशन पर जाने के लिए स्वतंत्र करता है।

अपनी अगुस्टीनियन भावना को बनाए रखते हुए, संत पापा लियो 14वे संत पापा फ्राँसिस की इग्नासियन भावना को भी प्रतिध्वनित करेंगे। मेरा मानना ​​है कि पूरी कलीसिया - और वास्तव में पूरी मानवता - उनके उपहारों से लाभान्वित होगी। आखिरकार, संत अगुस्टीन और संत इग्नासियुस (और सभी संत) पूरी कलीसिया के खजाने हैं।

कार्डिनल प्रीवोस्ट एक मिशनरी धर्माध्यक्ष थे। उनका जन्म और पालन-पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, लेकिन वे पेरू में पुरोहित और धर्माध्यक्ष बने। कुछ लोगों ने कहा है कि वे "दो दुनियाओं के परमाध्यक्ष" हैं। एशिया में आपके दृष्टिकोण से, लोग ऐसे परमाध्यक्ष को कैसे देखते हैं?

संत पापा लियो 14वें की प्रेरिताई में अनुग्रह की प्रधानता को नकारे बिना, मेरा मानना ​​है कि उनकी मानवीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और मिशनरी पृष्ठभूमि उनकी प्रेरिताई को एक अनूठा चेहरा देगी। लेकिन यह सभी परमाध्यक्षों के लिए सत्य है। जीवित परमेश्वर के पुत्र, येसु में विश्वास में भाइयों और बहनों को मजबूत करने का पेत्रुस के उतराधिकारी का कार्य वही रहता है - लेकिन प्रत्येक परमाध्यक्ष अपनी अनूठी मानवता के माध्यम से इसे जीता और कार्यान्वित करता है। संत पापा लियो 14वें की बहु-महाद्वीपीय और बहु-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि निश्चित रूप से उनकी प्रेरिताई में उनकी मदद करेगी और कलीसिया को लाभान्वित करेगी। एशिया के लोग संत पापा को संत पापा के रूप में प्यार करते हैं, चाहे वह किसी भी देश का हो। उन्हें न केवल काथलिक, बल्कि अन्य ख्रीस्तीय और अन्य धर्मों के अनुयायी भी प्यार करते हैं।

बहुत से लोग आपका "समर्थन" कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि आप त पापा बनेंगे। आपने यह कैसे अनुभव किया? क्या आप जानते थे कि आप, जैसा कि इतालवी में कहा जाता है, एक अग्रणी "पापाबिले" थे?

एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे (लाइमलाइट) प्रसिद्धि में आना पसंद नहीं है, मुझे यह ध्यान थोड़ा परेशान करने वाला लगा। प्रभावित न होने के लिए मैंने आध्यात्मिक और मानवीय शक्ति जुटाने की कोशिश की। मैंने प्रेरितिक संविधान ‘यूनिवर्सी डोमिनिकी ग्रेगिस’ के शब्दों पर बहुत ध्यान दिया, जो "(कार्डिनलों) पर होने वाले गंभीर कर्तव्य और इस प्रकार विश्वव्यापी कलीसिया की भलाई के लिए सही इरादे से कार्य करने की आवश्यकता" के बारे में है, ("सोलम देम प्री ओकुलिस हैबेंटेस") "उनकी आँखों के सामने केवल परमेश्वर ही है।"

अपना मतपत्र डालते समय, प्रत्येक कार्डिनल कहता है, "मैं अपने गवाह के रूप में मसीह प्रभु को बुलाता हूँ जो मेरा न्यायाधीश होगा, कि मेरा वोट उस व्यक्ति को दिया जाए, जिसे ईश्वर के सामने, मुझे लगता है कि चुना जाना चाहिए।" यह स्पष्ट है कि राजनीतिक चुनावों के सांसारिक अर्थ में कोई "उम्मीदवार" नहीं होते, जहाँ एक के लिए वोट दूसरे के खिलाफ वोट होता है। जब आप सार्वभौमिक कलीसिया की भलाई चाहते हैं, तो आप विजेताओं और हारने वालों की तलाश नहीं करते। यह मार्गदर्शक सिद्धांत मन को शुद्ध करता है और शांति लाता है।

हम संत पापा फ्राँसिस की मृत्यु की एक महीने की सालगिरह के करीब पहुंच रहे हैं। आपके विचार में, कलीसिया और मानवता के लिए उनकी सबसे स्थायी विरासत क्या होगी?

काथलिक विश्वासियों, गैर-काथलिक ख्रीस्तीय समुदायों और अन्य धर्मों के सदस्यों द्वारा संत पापा फ्राँसिस की शिक्षा और विरासत के बारे में दी गई असंख्य गवाही से मेरा दिल खुश है। मुझे उम्मीद है कि ये गवाही बढ़ती रहेगी और न केवल संत पापा फ्राँसिस बल्कि संत पेत्रुस की प्रेरिताई के बारे में हमारी समझ के हिस्से के रूप में "एकत्रित" होगी।

मेरी ओर से, मैं मानवता के उनके उपहार को उजागर करना चाहूंगा - दूसरों के लिए मानव होने की - जिसने उनकी परमाध्यक्षीयता को चिह्नित किया। यदि आपके पास उनके बारे में बताने के लिए कोई व्यक्तिगत कहानी है, तो उसे साझा करें। हमारी दुनिया को प्रामाणिक रूप से मानव होने की सुंदरता और मूल्य को फिर से खोजने और पोषित करने की आवश्यकता है। संत पापा फ्राँसिस ने अपनी सरल और यहां तक​​​​कि कमजोर मानवता के माध्यम से, इस खोज में बहुत योगदान दिया है, अपनी खुद की महिमा के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए, जो येसु में पूरी तरह से मानव बन गए।

