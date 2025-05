संत पापा लियो 14वें रोम में अपने अगुस्टिनियन भाइयों से अचानक मिलने गये

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 14 मई 2025 : फातिमा की माता मरियम के पर्व दिवस पर, संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के पास संत अगुस्टीन धर्मसमाज के जनरल कूरिया में अपने अगुस्टीनियन भाइयों के साथ पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया। फिर वे उनके साथ दोपहर के भोजन के लिए शामिल हुए - एक दिनचर्या जो उनके लिए लगभग रोज़ाना थी जब वे कार्डिनल थे।

दोपहर से ठीक पहले, संत पापा उस स्थान पर पहुँचे, जिसे उन्होंने 2001 से 2013 तक 12 वर्षों तक अपना घर कहा था, जब वे प्रायर जनरल के रूप में सेवा कर रहे थे।

काली मिनीवैन ने वाटिकन से संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के प्रांगण के बगल में वाया पावलो VI तक की छोटी यात्रा की, ताकि वे अपने धर्मसंघी परिवार के साथ एक निजी मुलाकात कर सकें। संत अगुस्टीन के नियमावली में समुदाय में, साझा जीवन और एकजुटता महत्वपूर्ण है।

“आप सभी के एक साथ आने का मुख्य कारण घर में सद्भाव से रहना है, एक दिल और एक आत्मा के साथ ईश्वर की ओर निर्देशित होना।”

अप्रत्याशित आंधी-तूफान के बावजूद सैकड़ों लोग संत पापा की एक झलक पाने के लिए अगुस्टीनियन कूरिया के द्वार पर एकत्रित हुए, जब वे लगभग 3 बजे प्रस्थान कर रहे थे, उन्होंने वहां प्रतीक्षा कर रहे लोगों का गर्मजोशी से अभिवादन किया।

वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, प्रायर जनरल फादर एलेसांद्रो मोरल ने कहा कि संत पापा ने कूरिया चैपल में पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता की, फिर उन्होंने साथ में लंच किया।

उन्होंने बताया कि संत पापा लियो 14वें "यहाँ नियमित रूप से खाना खाते थे और इसके लिए समुदाय को धन्यवाद देना चाहते थे।" फादर मोरल ने इसे "बहुत गर्मजोशी और अनौपचारिक यात्रा, कृतज्ञता का भाव" बताया और इस बात पर जोर दिया कि संत पापा कूरिया हाउस के लिए अजनबी नहीं हैं। "वे सभी को जानते हैं, और हम सभी उन्हें जानते हैं - यही बात इसे विशेष रूप से सार्थक बनाती है।"

संत पापा चुने जाने के बाद समुदाय में संत पापा लियो 14वें की पहली यात्रा दोपहर के भोजन के तुरंत बाद समाप्त नहीं हुई। बल्कि, फादर मोरल ने कहा कि बहुत से लोग उनका अभिवादन करने आए - "यहाँ हमारी मदद करने वाले कार्यकर्ता और रसोई कर्मचारी।" प्रायर जनरल ने कहा कि हर कोई इस विशेष यात्रा से बहुत खुश थे।

संत पापा ने अपने समुदाय को अपनी संस्था के संस्थापक के शब्दों के साथ विदा किया: "उन्होंने हमें बताया कि हमें हमेशा एक-दूसरे के करीब रहना चाहिए और एकता में रहना चाहिए, जैसा कि संत अगुस्टीन हमें करने के लिए कहते हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here