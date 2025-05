मछुआरे की अंगूठी वास्तव में क्या है?

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 19 मई 2025 : संत पापा के धार्मिक समारोहों के कार्यालय ने मछुआरे की नई अंगूठी की एक छवि जारी की, जिसे 18 मई को उनके उद्घाटन मिस्सा के दौरान संत पापा लियो 14वें को दिया गया।

संत पेत्रुस की छवि वाली इस अंगूठी की जड़ें और महत्व नये नियम में हैं। संत मत्ती के सुसमाचार (16:19) में, संत पेत्रुस को स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दी गई थीं, और संत लूकस के सुसमाचार 22:32 में, येसु ने पेत्रुस से कहा कि उसे अपने भाइयों को विश्वास और मिशन में मजबूत करना चाहिए।

इस प्रकार मछुआरे की अंगूठी विश्वास को प्रमाणित करती है और उस कर्तव्य का प्रतीक है जो पहले परमाध्यक्ष को सौंपा गया था।

चूँकि पेत्रुस को मछुआरा प्रेरित के रूप में जाना जाता है, इसलिए अंगूठी को मछुआरे की अंगूठी या मछली पकड़ने वाली अंगूठी के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो पहले संत पापा से लेकर आज तक की निरंतर वंशावली का प्रतीक है।

यह अंगूठी कम से कम 13वीं शताब्दी से परमाध्यक्षीय पद के प्रतीकों का हिस्सा रही है। इसका उपयोग 1842 तक परमाध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक दस्तावेजों को सील करने के लिए एक सिग्नेट रिंग के रूप में किया जाता था। अब, इसका उपयोग प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है, लेकिन हर संत पापा के पास अभी भी एक अंगूठी है।

जब संत पापा की मृत्यु होती है, तो लीड सील के साथ-साथ मछुआरे की अंगूठी को छेनी से चिह्नित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सील को जाली नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, प्रत्येक अंगूठी प्रत्येक संत पापा के लिए अद्वितीय और व्यक्तिगत होती है।

2013 में, संत पापा फ्राँसिस को सोने की परत चढ़ी चांदी की अंगूठी मिली, जो पहले संत पापा पॉल षष्टम के सचिव के पास थी। उनके पूर्ववर्ती, संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के पास एक सोने की अंगूठी थी, जिस पर संत पेत्रुस की नाव से मछली पकड़ते हुए एक कम उभरा नक्काशी कार्य की गई थी।

अब, संत पापा लियो 14वें ने मछुआरे की अंगूठी की परंपरा को जारी रखा है, जिसमें संत पेत्रुस की चाबियों और जाल के साथ एक छवि है - जो मशाल के पारित होने का संकेत देती है, क्योंकि संत पेत्रुस के 266वें उत्तराधिकारी अब आधिकारिक तौर पर 2 सहस्राब्दी पहले संत पेत्रुस को सौंपे गए मिशन को पूरा करते हैं।

