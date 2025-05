स्वर्ग की रानी प्रार्थना में संत पापा: 'आइए हम विश्वास के आनंद में चलें'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 26 मई 2025 : प्रेरितिक भवन की खिड़की से अपनी प्रथम स्वर्ग की रानी प्रार्थना संबोधन में, संत पापा लियो 14वें ने विश्वासियों को याद दिलाया कि ईश्वर हमारा हाथ थामते हैं और हमें आमंत्रित करते हैं कि हम खुद को परेशान न होने दें बल्कि विश्वास में आनंद के साथ चलें।

संत पापा ने आभार व्यक्त करते हुए अपना संबोधन शुरू किया, "कुछ ही दिन पहले, मैंने आपके बीच अपनी प्रेरिताई शुरू किया और सबसे पहले, मैं आपको उस स्नेह के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप मुझे दिखा रहे हैं, जबकि मैं आपसे अपनी प्रार्थनाओं और निकटता के साथ मेरा समर्थन करने के लिए कहता हूँ।"

अपनी धर्मशिक्षा में, संत पापा ने माना कि "प्रभु हमें जिस किसी भी काम के लिए बुलाते हैं - चाहे वह हमारी जीवन यात्रा हो या हमारी आस्था की यात्रा, कभी-कभी हम खुद में असमर्थ महसूस करते हैं।"

हालांकि, उन्होंने कहा, संत योहन का रविवारीय का सुसमाचार पाठ, "हमें बताता है कि हमें अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रभु की दया पर निर्भर रहना चाहिए, जिन्होंने हमें चुना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें सब कुछ सिखाती है।"

इस बात को ध्यान में रखते हुए, संत पापा ने विश्वासियों को याद दिलाया कि प्रभु चिंता और संकट के बीच भी आराम और शांति प्रदान करते हैं।

"प्रेरितों के लिए, जो अपने गुरु की मृत्यु की पूर्व संध्या पर परेशान और व्यथित हैं," यह सोचकर कि वे अपने गुरु के कार्यों को कैसे जारी रख पाएंगे और परमेश्वर के राज्य की गवाही दे पाएंगे, संत पापा लियो 14वें ने कहा, "येसु इस अद्भुत वादे के साथ पवित्र आत्मा के उपहार की घोषणा करते हैं: 'जो कोई मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा वचन मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे।'"

इस तरह, संत पापा ने कहा, येसु अपने शिष्यों को सभी चिंताओं और संकटों से मुक्त करते हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं, "अपने दिलों को परेशान न होने दें और डरें नहीं।"

इस अर्थ में, संत पापा लियो 14वें ने कहा, "यदि हम उसके प्रेम में बने रहते हैं, तो वह स्वयं हमारे भीतर निवास करता है - हमारा जीवन ईश्वर का मंदिर बन जाता है," और यह प्रेम हमें प्रबुद्ध करता है, "हमारे सोचने के तरीके और हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों को आकार देता है," हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं तक फैलता है।

संत पापा ने कहा कि ईश्वर का हमारे अंदर वास करना, पवित्र आत्मा का उपहार है, "जो हमारा हाथ थाम कर हमें अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं - यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में भी - ईश्वर की उपस्थिति और निकटता, हमें उसका निवास स्थान बनाती है।"

संत पापा ने कहा, "यह अच्छा है कि, जब हम अपने आह्वान, हमें सौंपी गई वास्तविकताओं और लोगों, हमारे द्वारा निभाई गई प्रतिबद्धताओं और कलीसिया में हमारी सेवा को देखते हैं, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति आत्मविश्वास से कह सकता है: भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन प्रभु मेरी मानवता से शर्मिंदा नहीं हैं। इसके विपरीत, वे मेरे भीतर वास करने के लिए आते हैं। वे अपनी आत्मा में मेरे साथ चलते हैं, मुझे प्रबुद्ध करते हैं, और मुझे दूसरों के लिए, समाज के लिए, और दुनिया के लिए अपने प्रेम का साधन बनाते हैं।"

इस बात को ध्यान में रखते हुए, संत पापा लियो 14वें ने कहा, "आइए, हम विश्वास के आनंद में चलें," पवित्रता में और "आइए, हम उनके प्रेम को हर जगह पहुँचाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here