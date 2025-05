संत पापा लियो 14वें संत पौलुस की कब्र पर प्रार्थना की

वाटिकन न्यूज

रोम, बुधवार 21 मई 2025 : संत पौलुस की कब्र के सामने प्रार्थना के एक पल के बाद, संत पापा ने एक संक्षिप्त प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की। संत पापा लियो ने अपने प्रवचन में संत पौलुस द्वारा रोमियों को लिखे पत्र के एक अंश पर विचार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तीन प्रमुख विषय हैं - अनुग्रह, विश्वास और औचित्य - जो परमाध्यक्षीय प्रेरिताई को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है।

संत पापा लियो ने कहा कि रोमियों को लिखे पत्र में, संत पौलुस ने स्वीकार किया कि उसने मसीह का सामना केवल इसलिए किया क्योंकि मसीह ने पहले उससे संपर्क किया था - उसका सामना और उसके बाद की प्रेरिताई "ईश्वर के पहले के प्रेम का फल था, जिसने उसे एक नए जीवन के लिए बुलाया, जबकि वह अभी भी सुसमाचार से दूर था।"

संत पापा लियो ने कहा कि संत अगुस्टीन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, जब उन्होंने पूछा, "हम कैसे चुन सकते हैं, जब तक कि हमें पहले नहीं चुना गया हो? हम तब तक प्यार नहीं कर सकते, जब तक कि किसी ने पहले हमसे प्यार न किया हो।" संत पापा ने कहा कि हम ईश्वर की मदद के बिना अच्छा जीवन नहीं जी सकते, और यह वास्तविकता "हर व्यवसाय की जड़ में है।"

इसके बाद संत पापा ने संत पौलुस के बुलावे के विवरण में विश्वास की भूमिका पर विचार किया। संत पापा लियो ने कहा कि जब प्रभु दमिश्क के रास्ते पर प्रकट के सामने प्रकट हुए, तो, "उन्होंने पौलुस की स्वतंत्रता नहीं छीनी," बल्कि उन्हें "निर्णय लेने का अवसर दिया।"

संत पापा ने समझाया, "मुक्ति जादू से नहीं आती, बल्कि अनुग्रह और विश्वास, ईश्वर के पूर्ववर्ती प्रेम और हमारे भरोसे और स्वतंत्र स्वीकृति के रहस्यमयी अंतर्संबंध से आती है।"

संत पापा लियो ने संत पौलुस के बुलावे के अंतिम पहलू पर विचार किया, जो "औचित्य" या पवित्रता में वृद्धि की प्रक्रिया थी। प्रेरितों के कार्य कलाप में वर्णन किया गया है कि कैसे, येसु के दर्शन के बाद, पौलुस ने ख्रीस्तियों को सताना बंद कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया।

संत पापा ने विश्वासियों से इस तरह के प्रेम को दिखाने में "प्रतिस्पर्धा" करने का आग्रह किया, जिसके कारण संत पौलुस ने खुद को दूसरों के लिए इतना समर्पित कर दिया कि अंततः उन्हें शहीद होना पड़ा।

संत पापा लियो 14वें ने पोप बेनेडिक्ट 16वें के एक उद्धरण के साथ अपने प्रवचन का समापन किया: "ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। यह हमारे जीवन का महान सत्य है; यही वह है जो बाकी सब को सार्थक बनाता है।" संत पापा लियो ने कहा कि यह अंतर्दृष्टि "हर मिशन का आधार है", जिसमें "संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी और संत पौलुस के प्रेरितिक उत्साह के उत्तराधिकारी के रूप में मेरा अपना मिशन" भी शामिल है।

उन्होंने प्रार्थना की, "प्रभु मुझे आपकी पुकार का ईमानदारी से जवाब देने की कृपा प्रदान करें।"

