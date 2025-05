प्राधिधर्माध्यक्ष पिज़्ज़ाबल्ला: ‘हम हार मानने की विलासिता बर्दाश्त नहीं कर सकते’

वाटिकन न्यूज

येरुसालेम, सोमवार 19 मई 2025 : रविवार, 18 मई को शांति एक बार फिर दिन का शब्द था। येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियरबत्तिस्ता पिज़्ज़ाबल्ला ने संत पापा लियो 14वें के साथ अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाई, जिन्होंने अपने प्रवचन और स्वर्ग की रानी प्रार्थना में अभिवादन के दौरान दुनिया के युद्धग्रस्त देशों में हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया।

"उत्तर शांति है," कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला ने एसआईआर समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में जोर देते हुए कहा, लेकिन दुनिया को जिस शांति की ज़रूरत है वह "राजनीतिक शांति या केवल युद्ध की अनुपस्थिति" नहीं है। बल्कि, एकमात्र शांति जो संघर्ष, विभाजन और घृणा से त्रस्त दुनिया की मदद कर सकती है वह शांति, "जो मसीह से आती है।"

येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष ने उद्घाटन मिस्सा के दौरान संत पापा लियो के उपदेश पर विचार किया, जिसमें पेत्रुस से येसु ने कहा था : "क्या तुम मुझसे प्यार करते हो?" कार्डिनल पिज़्ज़ाबल्ला ने कहा कि यह "ख्रीस्तीय जीवन का प्रतिमान बन गया, जिसका परिणाम शांति है।"

उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति में ईश्वर और अपने पड़ोसी के लिए प्रेम है, तो शांति स्वाभाविक रूप से आती है। प्राधिधर्माध्यक्ष ने तर्क दिया कि "यह वह शांति है जिसकी दुनिया भर में, हम सभी को, लेकिन विशेष रूप से पवित्र भूमि में, आवश्यकता है।"

प्राधिधर्माध्यक्ष पिज़ाबल्ला ने बताया कि हाल ही में "शांति" शब्द का कई बार दोहराया गया है। कई लोगों के लिए, विशेष रूप से संघर्ष से तबाह स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए, "भाईचारे के प्रेम" की धारणा को स्वीकार करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यह "अमूर्त लगता है, वास्तविकता से बहुत दूर है।"

फिर भी, प्राधिधर्माध्यक्ष पिज़ाबल्ला ने संत पापा के संदेश को "पूरे ख्रीस्तीय समुदाय के लिए एक आह्वान - और मुझे लगता है कि विशेष रूप से हमें" एकजुट रहने के लिए वर्णित किया। उन्होंने एकजुटता की इस भावना को "दूसरे के भय से नहीं बल्कि मसीह के प्रेम से आना" कहा। इस तरह का प्रेम सार्वजनिक क्षेत्र में भी एक श्रृंखला प्रतिक्रिया पैदा करता है।

अपने स्वर्ग की रानी प्रार्थना के संबोधन में, संत पापा लियो 14वें ने गाजा में मानवीय सहायता न पहुँचने के कारण भूख से मर रहे “बच्चों, परिवारों और बुज़ुर्ग बचे लोगों” के बारे में बात की। जवाब में, प्राधिधर्माध्यक्ष पिज़ाबल्ला ने ज़ोर देकर कहा कि “हम हार मानने या स्थिर खड़े रहने की विलासिता बर्दाश्त नहीं कर सकते।”

उन्होंने तर्क दिया कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम स्थानीय ख्रीस्तियों की मदद करें और उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश जारी किया: “हमें मदद पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।”

