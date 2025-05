संत पापा लियो 14वें का आदर्श वाक्य और कोट ऑफ आर्म्स

वाटिकन समाचार

वाटिकन सिटी, शनिवार 10 मई 2025 : संत पापा लियो 14वें का (कोट ऑफ आर्म्स) राज्य-चिन्ह उनकी अगुस्टीनियन जड़ों और उन मूल्यों का स्पष्ट प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है जिन्हें वे अपने परमाध्यक्षीय काल के दौरान बढ़ावा देना चाहते हैं, विशेष रूप से कीसिया के भीतर एकता और सामंजस्य।

ढाल को तिरछे दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी आधे हिस्से में एक सफेद लिली के साथ एक नीली पृष्ठभूमि है।

ढाल के निचले आधे हिस्से में एक हल्की पृष्ठभूमि है और एक छवि प्रदर्शित होती है जो संत अगुस्टीन के ऑर्डर को याद दिलाती है: एक बंद किताब जिसमें एक तीर से छेदा गया दिल है। यह संत अगुस्टीन के हृदयपरिवर्तन अनुभव का प्रत्यक्ष संदर्भ है, जिन्होंने ईश्वर के वचन के साथ अपने व्यक्तिगत मुलाकात का वर्णन इस वाक्यांश का उपयोग करके किया: "वुल्नेरैस्टी कॉर मेम वर्बो टू" - "आपने अपने वचन से मेरे

संत पापा लियो 14वें ने भी एक आदर्श वाक्य चुना है जो इस अगुस्टीनियन परंपरा को दर्शाता है: ‘इन इलो यूनो यूनम’, जिसका अर्थ है "एक में, हम एक हैं।" यह वाक्यांश भजन 127 पर संत अगुस्टीन की व्याख्या से लिया गया है, जहाँ उन्होंने समझाया है कि "हालाँकि हम ख्रीस्तीय कई हैं, एक मसीह में हम एक हैं।"

वाटिकन न्यूज़ के तिज़ियाना कैम्पिसी के साथ 2023 के एक साक्षात्कार में, तत्कालीन कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ने इस आदर्श वाक्य के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "जैसा कि मेरे धर्माध्क्षीय आदर्श वाक्य से देखा जा सकता है, एकता और साम्य वास्तव में संत अगुस्टीन के आदेश के करिश्मे का हिस्सा हैं और मेरे कार्य और सोचने के तरीके का भी हिस्सा हैं," "मेरा मानना ​​है कि कलीसिया में एकता को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि एकता, भागीदारी और मिशन धर्मसभा के तीन मुख्य शब्द हैं। इसलिए, एक अगुस्टीनियन के रूप में, मेरे लिए एकता और सह-भागिता को बढ़ावा देना मौलिक है।" भजन 127 पर संत अगुस्टीन के चिंतन ने इस विचार के धार्मिक आधार को उजागर किया। संत अगुस्टीन लिखते हैं, "मसीह - सिर और शरीर - एक ही व्यक्ति है और मसीह का शरीर क्या है? उसकी कलीसिया।" फिर वे कहते हैं, "हालाँकि हम ख्रीस्तीय कई हैं, एक मसीह में हम एक हैं। हम कई हैं और हम एक हैं - क्योंकि हम उसके साथ एकजुट हैं, और यदि हमारा सिर स्वर्ग में है, तो सदस्य उसका अनुसरण करेंगे।"

