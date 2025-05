संत पापा लियो 14वें ने परमाध्यक्षीय सोशल मीडिया अकाउंट पर पहली पोस्ट प्रकाशित की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 14 मई 2025 : मंगलवार को संचार विभाग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संत पापा लियो 14वें ने " (X) एक्स और (Instagram) इंस्टाग्राम पर आधिकारिक परमाध्यक्षीय अकाउंट के माध्यम से एक सक्रिय सोशल मीडिया उपस्थिति बनाए रखने" का विकल्प चुना है।

इंस्टाग्राम पर संत पापा की पहली पोस्ट 8 मई को उनके चुनाव के ठीक बाद उरबी एत ओरबी में उनके पहले सार्वजनिक संबोधन से ली गई थी और इसमें उनके परमाध्यक्ष बनने के पहले दिनों की कई प्रतिष्ठित तस्वीरें शामिल थीं।

"आप सभी के साथ शांति हो! यह पुनर्जीवित मसीह, भले चरवाहे द्वारा बोला गया पहला अभिवादन है। मैं चाहता हूँ कि शांति का यह अभिवादन आपके दिलों में, आपके परिवारों में और सभी लोगों के बीच, चाहे वे कहीं भी हों, हर देश में और पूरी दुनिया में गूंजे।"

प्रेस विज्ञप्ति में, संचार विभाग ने उल्लेख किया कि X पर आधिकारिक @Pontifex खाते में नौ भाषाओं में कुल 52 मिलियन अनुयायी हैं।

दिवंगत संत पापा फ्राँसिस द्वारा पोस्ट की गई सामग्री को वाटिकन की संस्थागत वेबसाइट (vatican.va) के एक विशेष खंड में संग्रहीत किया जाएगा।

इंस्टाग्राम पर संत पापा के नए अकाउंट का नाम @Pontifex - Pope Leo XIV होगा, जो मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म पर एकमात्र आधिकारिक परमाध्यक्षीय अकाउंट होगा।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिवंगत संत पापा फ्राँसिस का @Franciscus अकाउंट स्मारक संग्रह के रूप में सुलभ रहेगा।

दिवंगत संत पापा फ्राँसिस ने दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय उपस्थिति बनाए रखी, लगभग 50,000 पोस्ट प्रकाशित किए, जिनमें से अधिकांश एक्स पर उनके भाषणों के अंश और इंस्टाग्राम पर उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की तस्वीरें पोस्ट की गईं।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये पोस्ट "संत पापा फ्राँसिस के पूरे कार्यकाल में लगभग दैनिक संगत प्रदान करते थे, जिसमें सुसमाचार प्रकृति के छोटे संदेश और शांति, सामाजिक न्याय और सृष्टि की देखभाल के पक्ष में उपदेश शामिल थे।"

अकेले 2020 में दिवंगत संत पाप की सोशल मीडिया सामग्री को 27 बिलियन से अधिक बार देखा गया।

संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें सोशल मीडिया अकाउंट खोलने वाले पहले परमाध्यक्ष थे, उन्होंने 12 दिसंबर, 2012 को 84 साल की उम्र में पहला ट्वीट किया था, जो उस समय ट्विटर था।

"प्रिय मित्रों, मुझे ट्विटर के माध्यम से आपसे संपर्क करने में खुशी हो रही है। आपकी उदार प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को अपने दिल से आशीर्वाद देता हूँ," जर्मनी में जन्मे संत पापा ने लिखा।

उनके 140-वर्ण के ट्वीट ने परमधर्मपीठ के लिए सामाजिक संचार के समकालीन रूप को अपनाने का द्वार खोल दिया।

266वें परमाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर, संत पापा फ्राँसिस ने उसी ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल किया, अपना पहला ट्वीट भेजा: "प्रिय मित्रों, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपसे मेरे लिए प्रार्थना करना जारी रखने के लिए कहता हूँ।"

19 मार्च, 2016 को, संत जोसेफ के पर्व पर, संत पापा फ्राँसिस ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, @franciscus खोलकर परमाध्यक्ष की सामाजिक उपस्थिति का विस्तार किया। उनकी पहली पोस्ट में प्रार्थना में घुटनों के बल बैठे हुए उनकी एक तस्वीर थी, जिस पर कई भाषाओं में “मेरे लिए प्रार्थना करें” शीर्षक लिखा था।

चूंकि संत पापा लियो 14वें सामाजिक संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, इसलिए कलीसिया की संस्थाएँ और सभी काथलिक ऑनलाइन उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा को देख सकते हैं।

