संत पापा लियो 14वें: समाचार मीडिया को शांति को बढ़ावा देना चाहिए

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 12 मई 2025 : संत पापा के रूप में उनके चुनाव के सिर्फ़ चार दिन ही बीते हैं और संत पापा लियो 14वें ने संत पापा फ्राँसिस की मृत्यु, कॉन्क्लेव और अपनी प्रेरिताई के पहले दिनों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए रोम में मौजूद मीडिया के पुरुषों और महिलाओं से मुलाक़ात करना एक मुद्दा बना लिया।

उन्होंने सोमवार को वाटिकन के संत पापा पॉल षष्टम हॉल में करीब तीन हजार मीडिया पेशेवरों से मुलाक़ात की और इन कुछ हफ़्तों में अथक काम करने के लिए इतालवी में पत्रकारों को धन्यवाद दिया।

नव-निर्वाचित संत पापा लियो 14वें ने लोगों और घटनाओं को किस तरह से पेश किया जाता है, इस पर ध्यान देकर शांति को बढ़ावा देने के लिए संचार के आह्वान के साथ अपनी टिप्पणी शुरू की।

उन्होंने मीडिया पेशेवरों को एक अलग तरह के संचार को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया, जो "किसी भी कीमत पर आम सहमति की तलाश नहीं करता, आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, प्रतिस्पर्धा की संस्कृति का पालन नहीं करता और कभी भी सत्य की खोज को उस प्रेम से अलग नहीं करता जिसके साथ हमें विनम्रतापूर्वक इसकी तलाश करनी चाहिए।" उन्होंने कहा, "हम जिस तरह से संवाद करते हैं, वह मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है।" "हमें शब्दों और छवियों के युद्ध को 'नहीं' कहना चाहिए; हमें युद्ध के प्रतिमान को अस्वीकार करना चाहिए।"

संत पापा ने सच्चाई की रिपोर्टिंग करने के लिए जेल में बंद पत्रकारों के साथ कलीसिया की एकजुटता की पुष्टि की और उनकी रिहाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पीड़ा दुनिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस के महत्व की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि “केवल सूचित व्यक्ति ही स्वतंत्र विकल्प चुन सकते हैं।”

संत पापा लियो 14वें ने इसके बाद पत्रकारों को सत्य की सेवा के लिए, विशेष रूप से हाल के अंतराल अवधि के दौरान कलीसिया को “मसीह के प्रेम की सुंदरता” में प्रस्तुत करने के उनके काम के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने दुनिया के साथ “हम कौन हैं इसका सार” साझा करने के लिए रूढ़िवादिता को अलग रखने के उनके काम की सराहना की। उन्होंने आगे कहा, हमारे समय में कई मुद्दे हैं जिन्हें याद करना और उनसे निपटना मुश्किल है, उन्होंने कहा कि वे हम में से प्रत्येक को सामान्यता से उबरने के लिए कहते हैं।

उन्होंने कहा, “कलीसिया को समय की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसी तरह, संचार और पत्रकारिता समय और इतिहास से परे मौजूद नहीं हैं। संत अगुस्टीन ने यह याद दिलाया जब ‘हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए और समय अच्छा होगा। हम ही समय हैं’।”

संत पापा लियो 14वें ने कहा कि आधुनिक दुनिया हमें “प्रेमहीन भाषाओं के भ्रम में खो सकती है जो अक्सर वैचारिक या पक्षपातपूर्ण होती हैं।” उन्होंने कहा कि मीडिया को हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों और हमारे द्वारा अपनाई गई शैली के माध्यम से दुनिया को ऐसे “बाबेल के टावर” से बाहर निकालने की चुनौती लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “संचार केवल सूचना का प्रसारण नहीं है,” “बल्कि यह एक संस्कृति, मानव और डिजिटल वातावरण का निर्माण भी है जो संवाद और चर्चा के लिए स्थान बन जाते हैं।”

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रसार की ओर इशारा करते हुए, संत पापा ने कहा कि एआई की “अपार क्षमता” के लिए “जिम्मेदारी और विवेक की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग सभी की भलाई के लिए किया जाये, ताकि यह पूरी मानवता को लाभ पहुंचा सके।”

संत पापा लियो 14वें ने 2025 के विश्व सामाजिक संचार दिवस के लिए संत पापा फ्राँसिस के संदेश को दोहराया। उन्होंने कहा, “आइए हम संचार को सभी पूर्वाग्रह, आक्रोश, कट्टरता और घृणा से मुक्त करें; आइये इसे आक्रामकता से शुद्ध करें। हमें जबरदस्त, ताकतवर संचार की नहीं, बल्कि सुनने में सक्षम संचार की जरूरत की है, उन कमजोर लोगों की आवाज को इकट्ठा करने की है जिनकी कोई आवाज नहीं है। आइए हम शब्दों को निरस्त्र करें और हम पृथ्वी को निरस्त्र करने में मदद कर पायेंगे।”

अपने संदेश को अंत करते हुए संत पापा ने कहा, “आप संघर्षों और शांति की आकांक्षाओं, अन्याय और गरीबी की स्थितियों और बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रयासरत इतने सारे लोगों के मौन कार्य पर रिपोर्टिंग करने में सबसे आगे हैं। इस कारण से, मैं आपसे शांति के पक्ष में संचार का मार्ग सचेत और साहसपूर्वक चुनने के लिए कहता हूँ।”

बैठक के समापन पर संत पापा लियो 14वें ने उपस्थित लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा: "बहुत-बहुत धन्यवाद!"

अंत में, प्रतिभागियों की पहली पंक्तियों के पास जाकर, उन्होंने विशेष रूप से संचार विभाग के प्रीफेक्ट पावलो रूफिनी और सचिव मोनसिन्योर लुचियो एड्रियन रुइज़, साथ ही उसी विभाग के निदेशकों और अन्य समाचार पत्रों के प्रमुखों और सदस्यों का अभिवादन किया। विशेष रूप से, परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी, , वाटिकन फाउंडेशन जोसेफ रत्जिंगर के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, जेसुइट फादर फेदरिको लोम्बार्डी तथा परमधर्मपीठ से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की "डीन" वलेंटीना अलाज़राकी के साथ हाथ मिलाया। संत पॉल षष्टम हॉल के पीछे से बाहर आते हुए, संत पापा प्रीवोस्ट को कई लोगों से हाथ मिलाने, कुछ बच्चों को आशीर्वाद देने तथा पत्रकारों और उनके परिवारों से कई छोटे-छोटे उपहार प्राप्त करने का अवसर मिला।

