संत पापा लियो 14वें का कलीसिया से एकता और प्रेम का 'छोटा खमीर'बनने का आह्वान

अंद्रेया तोर्निएली-संपादकीय निदेशक

वाटिकन सिटी, सोमवार 19 मई 2025 : "मुझे बिना किसी योग्यता के चुना गया था और अब, डर और कांपते हुए, मैं एक भाई के रूप में आपके पास आता हूँ, जो आपके विश्वास और आपके आनंद का सेवक बनना चाहता है, ईश्वर के प्रेम के मार्ग पर आपके साथ चलना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम सभी एक परिवार में एकजुट हों।" संत पापा लियो 14वें ने रविवार, 18 मई को संत पेत्रुस की प्रेरिताई के उद्घाटन मिस्सा समारोह में खुद को इन शब्दों के साथ प्रस्तुत किया। वह एक मिशनरी धर्माध्यक्ष, प्रवासियों के पोते और रोम के 267वें धर्माध्यक्ष हैं।

पवित्र मिस्सा में प्रवचन के सरल और गहन शब्द उनके परमाध्यक्षीय पद के लिए एक मार्गदर्शक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमें एक 'अन्यता' और उनकी अनूठी शैली के बारे में बताते हैं।

यह कहा जा सकता है कि उनके शब्द एक अन्यता दिखाते हैं, क्योंकि युद्ध, घृणा, हिंसा और विभाजन से चिह्नित हमारी दुनिया में, संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी का विनम्र शब्द प्रेम, एकता, करुणा, बंधुत्व का सुसमाचार घोषित करता है - एक ईश्वर जो हमें एक परिवार के रुप में देखना चाहता है। उनके शब्द प्रेम, संवाद और समझ की गवाही देने, मानव हृदय में शुरू होने वाली घृणा और युद्ध पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, चाहे कोई अपने भाई के खिलाफ हथियार उठाए या पत्थरों की तरह घाव करने वाले शब्दों के अहंकार से उसे सूली पर चढ़ा दे।

उनकी शैली भी अनूठी है, क्योंकि संत पापा लियो 14वें ने याद दिलाया कि संत पेत्रुस की प्रेरिताई “ईश्वर के सेवकों का सेवक” होना है। उनकी सेवा प्रेम और दूसरों के लिए अपना जीवन देने की है, और उन्होंने याद दिलाया कि “रोम की कलीसिया दान में अध्यक्षता करती है और इसका सच्चा अधिकार मसीह का दान है।”

उन्होंने कहा, “यह कभी भी बलपूर्वक, धार्मिक प्रचार द्वारा या शक्ति के माध्यम से दूसरों को अपने समुदाय में लाने का सवाल नहीं है।” संपार्श्विकता,संरचनाओं, नायकत्व, धार्मिक विपणन और रणनीतियों के माध्यम से - हर युग में ऐसा करने का प्रलोभन होता आया है

संत पापा ने कहा, "इसके बजाय, यह हमेशा और केवल प्रेम करने का प्रश्न है, जैसा कि येसु ने किया था।" इस प्रकार, "संत पेत्रुस को झुंड की देखभाल करनी चाहिए, बिना किसी तानाशाह बनने के प्रलोभन के, जो उसे सौंपे गए लोगों पर हावी हो।" इसके विपरीत, उसे और अधिक प्रेम करने के लिए कहा जाता है। उसे "अपने भाइयों और बहनों के विश्वास की सेवा करने और उनके साथ चलने के लिए कहा जाता है।" ये शब्द हमें अच्छे चरवाहे के प्रतीक की एक झलक दिखाते हैं, जिसे संत पापा फ्राँसिस ने अक्सर प्रस्तावित किया था।

यह चरवाहे की छवि है जो झुंड का नेतृत्व करने के लिए झुंड के आगे चलता है; झुंड के बीच में, बिना श्रेष्ठ या अलग महसूस किए, झुंड के साथ चलता है; और झुंड के पीछे भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी खो न जाए और यात्रा से सबसे अधिक थके हुए लोगों को इकट्ठा करे। मिशनरी धर्माध्यक्ष, जो आज संत पेत्रुस की कुर्सी पर बैठते हैं, हमें प्रेम के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, "अपने आप को अपने छोटे समूहों में बंद नहीं करते हैं, न ही दुनिया से श्रेष्ठ महसूस करते हैं।"

कलीसिया क्षमा किए गए पापियों का समुदाय है, जिन्हें हमेशा दया की आवश्यकता होती है और इसी कारण से उन्हें किसी भी श्रेष्ठता की भावना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे एक ऐसे ईश्वर के अनुयायी हैं जिसने कमजोरी का रास्ता चुना और हमें बचाने के लिए क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार करके खुद को विनम्र बनाया।

संत पापा लियो 14वें ने कहा, "हम सभी को ईश्वर का प्रेम प्रदान करने के लिए बुलाया गया है, जो एकता और सामंजस्य का प्रतीक है, जो एक मेल-मिलाप वाली दुनिया के लिए खमीर बन जाता है।" अपने परमाध्यक्षीय पद के उद्घाटन के अवसर पर, संत पापा लियो 14वें अपनी दृष्टि दूर तक डालने, आज के सवालों, बेचैनी और चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं।

