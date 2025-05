संत पापा लियो 14वें : ‘हम युद्ध के कारण पीड़ित लोगों को नहीं भूल सकते'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 19 मई 2025 : रविवार को अपनी परमाध्यक्षीय प्रेरिताई के उद्घाटन मिस्सा समारोह के समापन पर, संत पापा लियो 14वें ने स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया और युद्ध के कारण पीड़ित लोगों के लिए अपील की।

उन्होंने मिस्सा समारोह में भाग लेने वाले 200,000 लोगों और कई प्रतिनिधिमंडलों को धन्यवाद दिया, राष्ट्रों, कलीसियाओं और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

पोप लियो ने कहा, "विश्वास और मिलन के आनंद में, हम अपने भाइयों और बहनों को नहीं भूल सकते जो युद्ध के कारण पीड़ित हैं।"

उन्होंने याद किया कि गाजा में "जीवित बच्चे, परिवार और बुजुर्ग" भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इजरायल-हमास युद्ध जारी है।

संत पापा ने कहा कि म्यांमार में, "नई शत्रुता ने निर्दोष युवा जीवन को समाप्त कर दिया है।" और, उन्होंने दुख व्यक्त किया, "शहीद यूक्रेन एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए वार्ता का इंतजार कर रहा है।"

पवित्र मिस्सा के बाद, संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से निजी तौर पर मुलाकात की, जो अपनी पत्नी के साथ उद्घाटन मिस्सा समारोह में शामिल हुए थे।

अपने स्वर्ग की रानी प्रार्थना संबोधन में, संत पापा ने कहा कि उन्होंने "स्वर्ग से हमारे साथ आए संत पापा फ्राँसिस की आध्यात्मिक उपस्थिति को दृढ़ता से महसूस किया।"

हाल के दिनों में, कॉन्फ्रातेरनिता संगठन के हजारों सदस्य, अपने पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर, उन्हें समर्पित जयंती के लिए दुनिया भर से रोम पहुंचे हैं। संत पापा ने उन्हें एक “गर्मजोशी भरा अभिवादन” भी भेजा: उन्होंने कहा, “मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोकप्रिय धर्मनिष्ठा की महान विरासत को जीवित रखते हैं।”

संत पापा लियो 14वें ने शनिवार को फ्रांस के चैम्बरी शहर में आयोजित धन्य घोषणा समारोह को भी याद किया, जिसमें ईशसेवक कैमिली कोस्टा डी ब्यूरेगार्ड को धन्य घोषित किया गया। कैमिली एक धर्मप्रांतीय पुरोहित थे, जो उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के प्रारंभ के बीच रहे थे और जिन्हें "महान प्रेरितिक दान के साक्षी" के रूप में परिभाषित किया गया है।

और अंत में संत पापा लियो 14वें ने अपनी प्रेरिताई की आधिकारिक शुरुआत पर काथलिकों को उन्हें धन्य कुंवारी मरियम को सौंपने के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया, जिन्हें "समुद्र का सितारा और अच्छी सलाह देने वाली हमारी माता" के रूप में उनकी उपाधि दी गई थी।

उन्होंने कहा, "हम उनकी मध्यस्थता से शांति के उपहार के लिए, पीड़ित लोगों के लिए समर्थन और आराम के लिए तथा हम सभी पुनर्जीवित प्रभु के गवाह बनने की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here