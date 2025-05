संत पापा लियोः ईश्वर की ओर चलें और एक दूसरे को प्रेम करें

वाटिकन सिटी

संत पापा लियो 14वें ने संत पेत्रुस की प्रेरिताई परमधर्मपीठीय कार्यकाल की शुरूआत यूख्रारीस्तीय धर्मविधि का अनुष्ठान करते हुए किया।

संत पापा लियो ने अपने प्रवचन के शुरू में कृतज्ञतापूर्ण हृदय से सभों का अभिवादन करते हुए कहा कि संत अगुस्टीन ने लिखा है, “हे प्रभु तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा हृदय तब तक अधीर है जब तक वह तुझ पर आराम न करें।”

इन दिनों हम एक गहरी अनुभूति से होकर गुजरे हैं। संत पापा फ्रांसिस की मृत्यु ने हमारे हृदयों को दुःखों से भर दिया। उन कठिन परिस्थितियों में, हमने अपने को चरवाहे के बिना भेड़ों के रूप में पाया जिसकी चर्चा हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं। यद्यपि पास्का रविवार को, हमने अपने को उनके अंतिम प्रेरितिक आशीर्वाद से पोषित किया, और पास्का के परिदृश्य में हमने इस बात का अनुभव किया कि ईश्वर अपने लोगों का परित्याग कभी नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें उनकी बिखरी परिस्थिति में एकत्रित करते और उनकी रक्षा करते हैं, उसी भांति जैसे “चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है।”

कार्डिनलमंडल की मनोभावने

विश्वास के इस मनोभाव में, कार्डिनलमंडल ने कॉनक्लेव की शुरूआत की। विभिन्न पृष्ठभूमियों और अनुभवों से आते हुए, उन्होंने रोम के धर्माध्यक्ष, संत पापा की नियुक्ति हेतु अपनी इच्छाओं को ईश्वर की हाथों में समर्पित किया, एक चरवाहे हेतु जो ख्रीस्तीय विश्वास की विरासत को सुरक्षित रख सके, वहीं भविष्य की ओर निगाहे रखते हुए विभिन्न सवालों, विचारों और वर्तमान दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सके। अपनी प्रार्थनाओं में हमने वाध्य यंत्र की भांति पवित्र आत्मा के सहचर्य का अनुभव किया, जिससे हमारे हृदय के तार सिर्फ एक सुर से तरंगित हो सकें।

संत पापा लियो ने नम्रता के भाव व्यक्त करते हुए कहा कि बिना किसी योग्यता के मेरा चुनाव हुआ और अब भय तथा कंपन में मैं आप सभों की ओर एक भाई स्वरुप आता हूँ, जो आपके विश्वास और आपके आनंद का सेवक बनना चाहता है, जिससे मैं प्रेम के मार्ग पर आपके साथ चल सकूँ, क्योंकि मेरी चाहता है कि हम सभी एक परिवार के रुप में एकजुट रहें।

संत पापा ने “प्रेम और एकता” येसु के द्वारा संत पेत्रुस को दिये गये प्रेरिताई के दो आयामों पर चिंतन करते हुए कहा कि आज का सुसमाचार हमें गलीलिया के झील में ले चलता है जहाँ येसु ने पिता से मिली अपनी प्रेरिताई की शुरूआत मानवता के एक मछुवारे स्वरुप की थी जिससे वे उसे बुराई और मृत्यु के सागर से खींच निकालें। समुद्र तट पर चलते हुए उन्होंने पेत्रुस और अन्य प्रथम शिष्यों को मनुष्य के मछुवारे होने का निमंत्रण दिया, और अब पुनरूत्थान के उपरांत यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वे अपनी प्रेरिताई को जारी रखें, अपने जालों को बरांबार फेंके जिससे वे सुसमाचार की आशा को दुनिया के समुद्र में ला सकें, जीवन के सागर में अपनी नाव ले चलें जिससे सभी ईश्वरीय आलिंगन का अनुभव करे।

पेत्रुस कैसे इसे आगे ले सकते हैं? सुसमाचार इसकी चर्चा करते हुए कहा है कि यह केवल तब संभव हो सकता है जब वह ईश्वर के अनंत और शर्तहीन प्रेम से स्पर्श किया जाता हो, यहाँ तक की अपनी असफलता और परित्याग की परिस्थितियों में भी। यही कारण है जब येसु पेत्रुस को संबोधित करते हैं जिसे सुसमाचार यूनानी भाषा में अगापो वर्णित करता है, जो हमारे लिए ई्श्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है, जहाँ ईश्वर बिना तोलमोल और अपनी चिंता किये अपने को हमारे लिए बलिदान करते हैं। वहीं पेत्रुस के द्वारा उपयोग किया गया क्रिया हमारे लिए मित्रवत प्रेम की चर्चा करता है जिसे हम एक दूसरे के लिए पाते हैं।

इसके परिमाण स्वरुप जब येसु पेत्रुस से पूछते हैं, “सिमोन, योहन के पुत्र क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? यह हमारे लिए पिता के प्रेम की ओर इंगित कराता है। यह ऐसा प्रतीत होता है मानो येसु उसे कहते हैं, “यदि तुम ईश्वर के प्रेम को जानते और उसे अनुभव करते हो जो कभी असफल नहीं होता, तो तुम मेरे मेमनों की देख-रेख करने के योग्य होगे। केवल ईश्वर पिता के प्रेम में, अपने जीवन को समर्पित करते हुए तुम अपने भाई-बहनों को अधिक प्रेम करने के योग्य होगे।

संत पापा ने कहा कि पेत्रुस को इस भांति “अधिक प्रेम” और भेड़शाला हेतु अपने जीवन को अर्पित करने की जिम्मेदारी मिली। पेत्रुस की प्रेरिताई आत्म-समर्पित प्रेम से ही चिन्ह्ति होती है, क्योंकि रोम की कलीसिया प्रेम दान की अध्यक्षता करती है और इस सच्ची निशानी को हम ख्रीस्त के प्रेम दान में पाते हैं। यह कभी भी बलपूर्वक, धार्मिक प्रचार या शक्ति के माध्यम से दूसरों को वश में नहीं करना है। बल्कि, यह हमेशा केवल प्रेम करना है जैसा कि येसु ने किया।

संत पेत्रुस स्वयं हमें बतलाते हैं- “येसु वे पत्थर हैं जिसका परित्याग निमार्ताओं ने किया और अब वह कोने का पत्थर बन गये हैं।” उससे भी बढ़कर यदि पत्थर येसु हैं तो पेत्रुस को झुंड की रखवाली करनी चाहिए, लेकिन बिना तानाशाह के प्रलोभन में पड़े और न ही लोगों पर प्रभुता जताते हुए जिन्हें उन्हें सौंपा गया है। ठीक इसके विपरीत, वह विश्वास में अपने भाई-बहनों की सेवा करने हेतु बुलाये और उनके संग चलने को कहे जाते हैं क्योंकि वे सभी जीवित पत्थर हैं, जिन्हें बपतिस्मा द्वारा ईश्वर के आत्मा में भातृत्वमय निवास का निर्माण करने की जिम्मेदारी मिली है, जहाँ विभिन्नता वास करती है। संत अगुस्टीन के शब्दों में, “कलीसिया का निर्माण उन सभों के द्वारा होता है जो अपने भाई-बहनों के संग एकता में रहते और अपने पड़ोसी को प्रेम करते हैं।”

प्रिय भाइयो एवं बहनों संत पापा लियो ने कहा कि मेरी बृहृद चाह कलीसिया की एकता है, जो एकता और भातृत्व की निशानी है जो मेल-मिलाप के विश्व हेतु एक खमीर बनती है।

इस समय में, हम अब भी बहुत अधिक अलगाव को देखते हैं, बहुत अधिक घावों को जो घृणा, हिंसा, पूर्वाग्रह, विभिन्नता के भय, एक आर्थिक प्रतिमान जो पृथ्वी के संसाधनों का शोषण करता है और सबसे गरीब लोगों को हाशिए में ढ़केल देता है। हम एकता, मेल-प्रेम और भातृत्व की छोटी खमीर बनें। हम दुनिया को नम्रता और खुशी में देखना चाहते हैं, हम येसु की ओर देखें। हम उनके निकट आयें। उनके वचनों का स्वागत करें जो हमें प्रज्वलित और सांत्वना प्रदान करती है। हम उनसे मिलन वाले प्रेम को सुनें जिससे हम एक परिवार बनें, क्योंकि हम ख्रीस्त में एक हैं। यह एक साथ चलने का मार्ग है न केवल हमारे बीच में बल्कि ख्रीस्तीय कलीसियों के संग भी, वे जो दूसरे धर्मों का अनुसरण करते हैं, वे जो ईश्वर की खोज करते हैं, सभी नेक नर और नारियाँ जिससे हम एक दुनिया का निर्माण कर सकें जहाँ शांति विराजती है।

यह प्रेरितिक मनोभाव है जो हमें प्रेरित करे, हमें छोटे समूहों में बंद होते हुए अपने को सबसे बड़ा होने का मनोभाव न रखें। हम ईश्वर के प्रेम को सभी के संग साझा करने हेतु बुलाये गये हैं जिससे हम उस एकता को प्राप्त कर सकें जो किसी विभिन्नता का परित्याग नहीं करती बल्कि हर व्यक्तिगत इतिहास और सामाजिक तथा धार्मिक संस्कृति का सम्मान करती है।

प्रिय भाइयो और बहनों यह प्रेम करने का समय है। सुसमाचार का केन्द्र बिन्दु ईश्वर का प्रेम है जो हमें भाई-बहनें बनाता है। पूर्वाती परमाधिकारी संत पापा लियो 13वें से हम यह याचना कर सकते हैं, “यदि ऐसा होता तो दुनिया का हर युद्ध खत्म होता और हम शांति में वास करते?”

पवित्र आत्मा के प्रकाश और शक्ति में आइए हम ईश्वरीय प्रेम में स्थापित एक कलीयिसा का निर्माण करें, एकता की एक निशानी, एक प्रेरितिक कलीसिया बने जो अपनी बाहों को विश्व के लिए खोलती, वचनों को घोषित करती और अपने को इतिहास से विचलित होने देती तथा मानवता हेतु एकता की एक खमीर बनती है।

एक साथ, एक प्रजा की भांति, भाइयो एवं बहनों के रुप में, आइए हम ईश्वर की ओर चलें और एक दूसरे को प्रेम करें।

