पोप लियो 14वें : यदि आप शांति चाहते हैं, शांति की संस्थाएँ तैयार करें

वाटिकन न्यूज

पोप लियो ने शुक्रवार को इटली के शहर वेरोना में 2024 के "शांति के अखाड़े" में भाग लेनेवाले संघों और आंदोलनों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

वाटिकन में हुई यह मुलाकात एक "वापसी यात्रा" थी, जो पिछले वर्ष के आयोजन में पोप फ्राँसिस की भागीदारी के बदले थी, तथा इसका उद्देश्य था पारंपरिक वेरोना सभाओं को कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के संबंध में चर्चाओं और प्रस्तावों के लिए एक मंच के रूप में पुनः आरंभ करना।

दल को संबोधित करते हुए पोप लियो 14वें ने पोप फ्राँसिस की बात दोहराई, जिन्होंने कहा था कि "शांति का निर्माण पीड़ितों के साथ खड़े होकर और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने से शुरू होता है।" उन्होंने कहा, "यह दृष्टिकोण आवश्यक है," "दिलों, दृष्टिकोणों और मानसिकताओं को निरस्त्र करने के लिए, और एक ऐसी प्रणाली के अन्याय की निंदा करने के लिए जो हत्या करती है और फेंकने की संस्कृति पर आधारित है।"

पोप ने एक इस्रायली और एक फिलिस्तीनी के "साहसिक आलिंगन" पर प्रकाश डाला, जिनमें से दोनों के परिवार के सदस्य गजा में संघर्ष के दौरान मारे गए। पोप ने कहा, "वे अब दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं," उन्होंने कहा कि उनका यह भाव "एक गवाही और आशा का संकेत है।"

पोप लियो ने स्पष्ट किया कि "शांति के मार्ग के लिए प्रशिक्षित और तैयार किए गए दिल और दिमाग की आवश्यकता होती है, ताकि वे दूसरों के प्रति चौकस रहें और आज के संदर्भ में आम भलाई को पहचानने में सक्षम हों।" इस संबंध में, उन्होंने कहा कि शांति के क्षेत्र के कार्यक्रमों में भाग लेनेवालों की प्रतिबद्धता "खास रूप से कीमती है" क्योंकि उनकी ठोस परियोजनाएँ और कार्य "आशा पैदा करती हैं।"

हमारी दुनिया और हमारे समाजों में हिंसा पर शोक व्यक्त करते हुए, पोप लियो ने कहा कि युवाओं को "जीवन, संवाद और आपसी सम्मान की संस्कृति का अनुभव करने में सक्षम होना चाहिए," खासकर अच्छे उदाहरणों के माध्यम से। जो लोग अन्याय और हिंसा का सामना करने के बाद "बदला लेने के प्रलोभन का विरोध करते हैं" वे "अहिंसक शांति-निर्माण प्रक्रियाओं के सबसे विश्वसनीय एजेंट बन जाते हैं।"

उन्होंने कहा, "एक तरीका और एक शैली के रूप में अहिंसा को हमारे निर्णयों, हमारे रिश्तों और हमारे कार्यों में अंतर करना चाहिए।"

पोप ने कहा कि सुसमाचार और कलीसिया का सामाजिक सिद्धांत "इस प्रयास में ख्रीस्तीयों के लिए समर्थन का एक निरंतर स्रोत है," साथ ही साथ "सभी के लिए एक दिशासूचक" है क्योंकि शांति निर्माण का कार्य "सभी को सौंपा गया कार्य है।"

अपनी टिप्पणी को समाप्त करते हुए पोप लियो ने कहा, "यदि आप शांति चाहते हैं, तो शांति की संस्थाएँ तैयार करें" - न केवल राजनीतिक संस्थाएँ, बल्कि शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएँ भी। उन्होंने कहा, "इस कारण से, मैं आपको प्रतिबद्ध और उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ: इतिहास में एकता, सामंजस्य और भाईचारे के खमीर के रूप में मौजूद रहना चाहिए," उन्होंने आगे कहा कि "भाईचारे को पुनः प्राप्त किया जाना, प्यार किया जाना, अनुभव किया जाना, घोषित किया जाना और देखा जाना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि यह वास्तव में संभव है, ईश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद की भावना जिसे 'पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे दिलों में डाला गया है।'"

