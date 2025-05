संत पापा राजनयिक कोर से : न्याय, सत्य और आशा के साथ शांति का निर्माण करें

वाटिकन समाचार

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 16 मई 2025 : संत पापा लियो 14वें ने परमाध्यक्ष के रुप में उनके चुनाव के ठीक एक सप्ताह बाद शुक्रवार की सुबह वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में वाटिकन से मान्यता प्राप्त राजनयिक कोर के सदस्यों को संबोधित किया।

राजनयिक समुदाय को अपना पहला संबोधन देते हुए, संत पापा लियो 14वें ने साइप्रस के राजदूत जॉर्ज पोलिड्स, कोर के निवर्तमान डीन को धन्वाद दी, उनके वर्षों के "ऊर्जा, प्रतिबद्धता और दयालुता" के साथ-साथ संत पापा फ्राँसिस और पिछले परमाध्यक्षों से अर्जित सम्मान की प्रशंसा की।

फिर राजनयिक प्रतिनिधियों की ओर मुड़ते हुए, संत पापा ने मानवता की सेवा करने के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, राजनयिक समुदाय को एक परिवार के रूप में वर्णित किया "जो जीवन के सुख और दुख साझा करता है" और मानवीय एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। संत पापा ने आगे कहा कि यह परिवार कलीसिया विशेषाधिकार नहीं, बल्कि विशेष रूप से प्रेरितिक चिंता में निहित कूटनीति के अपने विशिष्ट रूप के माध्यम से पुल बनाने के अवसर चाहता है।

संत पापा लियो 14वें ने आगे कहा कि यह मिशन संत पापा फ्राँसिस की विरासत को प्रतिध्वनित करता है, जिनकी गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति प्रतिबद्धता, साथ ही सृष्टि की सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय पर उनका ध्यान, एक निरंतर और सतत प्रेरणा बनी हुई है।

अपने स्वयं के जीवन पर विचार करते हुए, जो उन्हें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप में ले गया, संत पापा ने “सीमाओं को पार करने” और दुनिया भर के लोगों और राष्ट्रों के साथ कलीसिया के संबंधों को गहरा करने की अपनी व्यक्तिगत इच्छा व्यक्त की।

संत पापा के संबोधन के केंद्र में तीन महत्वपूर्ण शब्द थे, जिन्हें उन्होंने कलीसिया की मिशनरी गतिविधि के स्तंभों और परमधर्मपीठ के कूटनीतिक जुड़ाव की नींव के रूप में पहचाना: शांति, न्याय और सत्य।

उन्होंने पहला शब्द, शांति को युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि एक मांग और सक्रिय उपहार के रूप में वर्णित किया, "मसीह का पहला उपहार"। उन्होंने आगे कहा, सच्ची शांति, विनम्रता, सावधान भाषण, अभिमान और प्रतिशोध दोनों की अस्वीकृति के माध्यम से मानव हृदय में शुरू होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यह शब्दों को भी संदर्भित करता है, क्योंकि "न केवल हथियार घायल कर सकते हैं और यहां तक ​​कि मार भी सकते हैं"।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, संत पापा लियो 14वें ने शांति को पाने में धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक संवाद की अपरिहार्य भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बहुपक्षीय कूटनीति के नवीनीकरण और हथियारों की दौड़ पर निर्णायक रोक लगाने का आह्वान किया, जो संत पापा फ्राँसिस के अंतिम उर्बी एत ओरबी संदेश को प्रतिध्वनित करता है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी, जैसा कि वे अक्सर करते थे, कि "सच्चे निरस्त्रीकरण के बिना कोई शांति संभव नहीं है।"

फिर दूसरे शब्द, न्याय की ओर मुड़ते हुए, संत पापा लियो 14वें ने संत पापा लियो 13वें पोप लियो की स्मृति और कलीसिया की सामाजिक शिक्षा की समृद्ध परंपरा पर विचार किया। दुनिया में लगातार बढ़ती वैश्विक असमानताओं के साथ, संत पापा लियो ने नेताओं से परिवार में निवेश करने और “अजन्मे शिशु से लेकर बुजुर्गों तक, बीमार से लेकर बेरोजगार तक, नागरिक और अप्रवासी” हर मानव व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया।

फिर उन्होंने अप्रवासियों के बच्चे के रूप में अपनी खुद की पहचान पर एक संक्षिप्त विचार साझा किया और सभी लोगों की साझा मानवीय गरिमा में निहित अधिक एकजुटता का आह्वान किया, चाहे परिस्थिति या राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

तब तीसरे और अंतिम शब्द, सत्य के बारे में बोलते हुए, संत पापा लियो 14वें ने प्रामाणिक संचार और शांतिपूर्ण संबंधों की अनिवार्य आवश्यकता का वर्णन किया। ऐसी दुनिया में जहाँ वास्तविकता अक्सर विकृत होती है, विशेष रूप से ऑनलाइन। संत पापा ने कलीसिया के कर्तव्य पर जोर दिया कि वह सत्य को दया के साथ बोले, भले ही वह कठिन हो या गलत समझा गया हो।

उन्होंने कहा, "सत्य," एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि मसीह के व्यक्तित्व के साथ एक मुलाकात है"। उन्होंने आगे कहा, यह सत्य ही है जो मानवता को अपनी सबसे ज़रूरी चुनौतियों, जैसे कि प्रवास, प्रौद्योगिकी या पर्यावरण का सामना एकता और साझा उद्देश्य के साथ करने की अनुमति देता है।

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, संत पापा लियो 14वें ने अपनी प्रेरिताई को आशा के जयंती वर्ष के संदर्भ में रखा, जिसे उन्होंने हृदयपरिवर्तन, नवीनीकरण और सबसे बढ़कर, संघर्ष को पीछे छोड़ने के समय के रूप में वर्णित किया।

अंत में, उन्होंने एक ऐसी दुनिया के निर्माण में हर देश के साथ चलने के लिए परमधर्मपीठ की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया, जहाँ सभी सम्मान और शांति के साथ रह सकें। उन्होंने अंत में कहा, "मुझे उम्मीद है कि हर जगह ऐसा ही होगा, इसकी शुरुआत उन जगहों से होगी जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जैसे यूक्रेन और पवित्र भूमि।"

