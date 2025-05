संत पापा लियो 14वें : 'हमें मसीह में अपने आनंदमय विश्वास की गवाही देनी है'

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 9 मई 2025 : "हम मुक्तिदाता मसीह में अपने हर्षित विश्वास की गवाही देने के लिए बुलाये गये हैं।" संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार, 9 मई 2025 को रोम में मौजूद कार्डिनल मंडल के कार्डिनलों के साथ, सिस्टिन चैपल में परमाध्यक्ष के रूप में अपने पहले मिस्सा बलिदान के दौरान यह हार्दिक अनुस्मारक दिया, ठीक वही जगह जहाँ निर्वाचकों ने, दो-तिहाई बहुमत के साथ, गुरुवार दोपहर को चौथे मतपत्र पर उन्हें 267वें परमाध्यक्ष के रूप में चुना था।

अपने प्रवचन में, नए संत पापा ने हमेशा मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध बेहतर बनाने का आह्वान किया और उन्होंने जोर देकर कहा कि, विश्वास के बिना, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि, अमेरिका में जन्मे नए संत पापा ने अंग्रेजी में कुछ शब्दों के साथ शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कार्डिनल निर्वाचकों को उनके प्रति उनके विश्वास के लिए धन्यवाद दिया।

"मैं अंतरभजन के शब्दों को दोहराना चाहता हूँ: 'मैं प्रभु के लिए एक नया गीत गाऊँगा, क्योंकि उसने चमत्कार किए हैं,' और वास्तव में, केवल मेरे साथ ही नहीं, बल्कि हम सभी के साथ। "मेरे कार्डिनल भाईयो, जैसा कि हम आज सुबह मिस्सा समारोह मना रहे हैं, मैं आपको प्रभु द्वारा किए गए चमत्कारों पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, उन आशीषों पर जिसे प्रभु पेत्रुस के मंत्रालय के माध्यम से हम सभी पर बरसा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “आपने मुझे उस क्रूस को उठाने और उस मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया है और मैं जानता हूँ कि मैं आप में से हर एक पर भरोसा कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि हम एक कलीसिया के रूप में, येसु के मित्रों के समुदाय के रूप में, विश्वासियों के रूप में, शुभ समाचार की घोषणा करने के लिए आगे बढ़ते हैं,"

संत पापा लियो 14वें का उपदेश संत पेत्रुस, प्रथम संत पापा पर केंद्रित था, जो संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अपने शब्दों को याद करते हैं: "आप मसीह हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र हैं," उस विरासत को दर्शाने के लिए, जो प्रभु में निरंतर विश्वास द्वारा संभव हुई, "जिसे कलीसिया ने प्रेरितिक उत्तराधिकार के माध्यम से, दो हजार वर्षों तक संरक्षित रखा, मजबूत किया और पीढ़ी को सौंपा है।"

मसीह के साथ संत पेत्रुस के रिश्ते पर विचार करते हुए, संत पापा ने याद दिलाया कि येसु, हमारे मुक्तिदाता, अकेले ही पिता का चेहरा प्रकट करते हैं।

उन्होंने रेखांकित किया, "ईश्वर ने अपने आपको पुरुषों और महिलाओं के करीब और सुलभ बनाने के लिए, एक बच्चे की भरोसेमंद आँखों में, एक युवा व्यक्ति के जीवंत मन में और एक पुरुष की परिपक्व विशेषताओं में, अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया और अंततः पुनरुत्थान के बाद अपने प्रतापमय शरीर के साथ अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए।" संत पापा ने कहा, "इस तरह, उन्होंने हमें मानवीय पवित्रता का एक मॉडल दिखाया जिसका हम सभी अनुकरण कर सकते हैं, साथ ही एक शाश्वत नियति का वादा भी किया जो हमारी सभी सीमाओं और क्षमताओं से परे है।" "येसु ने हमें मानवीय पवित्रता का एक मॉडल दिखाया जिसका हम सभी अनुकरण कर सकते हैं, साथ ही एक शाश्वत नियति का वादा भी किया जो हमारी सभी सीमाओं और क्षमताओं से परे है"

संत पापा ने उल्लेख किया कि पेत्रुस ने अपने उत्तर में यह समझा कि यह "ईश्वर का उपहार" है और साथ ही "उस उपहार द्वारा खुद को बदलने की अनुमति देने के लिए अनुसरण करने का मार्ग" भी है और पुष्टि की कि "वे मानव जाति की भलाई के लिए घोषित किए जाने हेतु कलीसिया को सौंपी गयी मुक्ति के अविभाज्य पहलू हैं।"

संत पापा लियो 14वें ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, "वास्तव में, वे हमें सौंपे गए हैं, जिन्हें हमारी माताओं के गर्भ में बनने से पहले ही उनके द्वारा चुना गया था, बपतिस्मा जल में पुनर्जन्म हुआ और हमारी सीमाओं को पार करते हुए तथा हमारे अपने किसी गुण के बिना, यहाँ लाये गये और यहाँ से भेजे गये, ताकि सुसमाचार हर प्राणी को घोषित किया जा सके।"

नए संत पापा ने याद दिलाया कि कल दोपहर 267वें परमाध्य के रूप में उनके चुनाव के साथ, ईश्वर ने उन्हें पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में बुलाया और इस तरह, "इस खजाने को मुझे सौंपा है ताकि, उनकी मदद से, मैं कलीसिया के संपूर्ण रहस्यमय निकाय के लिए इसका वफादार प्रशासक बन सकूँ।"

फिर भी पेत्रुस एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में अपने विश्वास का दावा करते हैं, 'लोग कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है?'

संत पापा लियो 14वें ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रश्न महत्वहीन नहीं है और "हमारे मंत्रालय के एक आवश्यक पहलू अर्थात् जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसकी सीमाओं और उसकी संभावनाओं, उसके प्रश्नों और उसके विश्वासों से संबंधित है।"

“लोग कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है?” संत पापा ने दोहराया, यह देखते हुए, “यदि हम उस दृश्य पर विचार करते हैं, तो हमें दो संभावित उत्तर मिल सकते हैं, जो दो अलग-अलग दृष्टिकोणों की विशेषता रखते हैं।”

संत पापा लियो 14वें ने कहा, कि सबसे पहले, दुनिया की प्रतिक्रिया थी, जो “उनकी उपस्थिति कष्टप्रद होने पर” उन्हें अस्वीकार करने और समाप्त करने में संकोच नहीं करेगी, क्योंकि “उनकी कठोर नैतिक आवश्यकताएं” भी हैं।

फिर येसु के प्रश्न के लिए दूसरी संभावित प्रतिक्रिया है, सामान्य लोगों की, जो उन्हें “एक साहसी व्यक्ति” के रूप में देखते हैं; लेकिन उनके लिए “वह केवल एक मनुष्य है और इसलिए, खतरे के समय, उनके दुख के दौरान, वे भी उन्हें छोड़ देते हैं और निराश होकर चले जाते हैं।”

जहाँ गवाही देना मुश्किल है, वहाँ मिशनरी कार्यों की ज़रूरत है। संत पापा ने कहा कि इन दोनों दृष्टिकोणों के बारे में सबसे खास बात यह है कि वे आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे उन विचारों को मूर्त रूप देते हैं, जिन्हें हम अपने समय में कई पुरुषों और महिलाओं के होठों पर आसानी से पा सकते हैं, भले ही वे मूल रूप से समान होते हुए भी अलग-अलग भाषा में व्यक्त किए जाते हों। उन्होंने चेतावनी दी, "आज भी," "ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं, जहाँ ख्रीस्तीय धर्म को बेतुका माना जाता है, जो कमज़ोर और मूर्ख लोगों के लिए है। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ तकनीक, पैसा, सफलता, शक्ति या आनंद जैसी अन्य सुरक्षाएँ पसंद की जाती हैं।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये ऐसे संदर्भ हैं, "जहाँ सुसमाचार का प्रचार करना और इसकी सच्चाई की गवाही देना आसान नहीं है, जहाँ विश्वासियों का मज़ाक उड़ाया जाता है, उनका विरोध किया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बर्दाश्त किया जाता है और उन पर दया की जाती है।" उन्होंने कहा, "फिर भी, ठीक इसी कारण से, ये वे स्थान हैं जहाँ हमारी मिशनरी कार्यों की सख्त ज़रूरत है।"

संत पापा लियो 14वें ने रेखांकित किया, "विश्वास की कमी," अक्सर दुखद रूप से जीवन में अर्थ की कमी, दया की उपेक्षा, मानवीय गरिमा का भयानक उल्लंघन, परिवार का संकट और हमारे समाज को प्रभावित करने वाले कई अन्य घावों के साथ होती है।"

आज, "ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं जहाँ येसु यद्यपि एक मनुष्य के रूप में सराहे जाते हैं, एक प्रकार के करिश्माई नेता या सुपरमैन तक सीमित हो जाते हैं।" यह स्वीकार करते हुए कि यह "न केवल गैर-विश्वासियों के बीच बल्कि कई बपतिस्मा प्राप्त ख्रीस्तियों के बीच भी होता है," संत पापा लियो 14वें ने चेतावनी दी कि, इस तरह, वे "इस स्तर पर, व्यावहारिक नास्तिकता की स्थिति में रहते हैं।" इसे ध्यान में रखते हुए, उन्होंने समुदाय को आश्वस्त किया, "यह वह दुनिया है जो हमें सौंपी गई है, एक ऐसी दुनिया जिसमें, जैसा कि संत पापा फ्राँसिस ने हमें कई बार सिखाया है, कि हम उद्धारकर्ता मसीह में अपने आनंदमय विश्वास की गवाही देने के लिए बुलाये जाते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इसलिए यह आवश्यक है कि हम भी पेत्रुस के साथ दोहराएं: 'तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है।'"

उन्होंने कहा कि ऐसा करना सबसे पहले, प्रभु के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध में, "हृदयपरिवर्तन की दैनिक यात्रा" के प्रति हमारी प्रतिबद्धता आवश्यक है। फिर एक कलीसिया के रूप में, हमें भी ऐसा ही करना है। उन्होंने याद दिलाया कि "प्रभु के प्रति हमारी निष्ठा का अनुभव करना और सभी को खुशखबरी पहुँचाना।"

पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में, "मैं यह सबसे पहले खुद से कहता हूँ, जैसा कि मैं रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में अपना मिशन शुरू करता हूँ।" उन्होंने व्यक्त किया, यह साझा करते हुए कि वे अंतियोक के संत इग्नासियुस की प्रसिद्ध अभिव्यक्ति के अनुसार ऐसा करते हैं, "विश्वव्यापी कलीसिया में दान की अध्यक्षता करने के लिए।"

उन्होंने याद किया कि "संत इग्नासियुस, जिन्हें जंजीरों में जकड़ कर इस शहर में लाया गया था, उनके बलिदान के स्थान से, वहाँ के ख्रीस्तियों को लिखा था: 'जब मैं वास्तव में येसु मसीह का शिष्य बनूँगा, तब दुनिया मेरे शरीर को नहीं देखेगी।'"

संत पापा लियो 14वें ने स्पष्ट किया, "इग्नासियुस, अखाड़े में जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने के बारे में बात कर रहे थे - और ऐसा ही हुआ," उन्होंने स्पष्ट किया, "लेकिन, उनके शब्द कलीसिया में उन सभी लोगों के लिए एक अनिवार्य प्रतिबद्धता के रूप से लागू होते हैं जो अधिकार के मंत्रालय का प्रयोग करते हैं।"

उन्होंने रेखांकित किया कि, विशेष रूप से प्रतिबद्धता "एक तरफ हट जाना ताकि मसीह बने रहें, खुद को छोटा बनाना ताकि उसे जाना जा सके और महिमा दी जा सके, खुद को पूरी तरह से खत्म करना ताकि सभी को उसे जानने और प्यार करने का अवसर मिल सके।"

संत पापा लियो 14वें ने प्रार्थना करके अपने प्रवचन का समापन किया, "ईश्वर मुझे आज और हमेशा, कलीसिया की माता मरिया की प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से यह अनुग्रह प्रदान करें।"

