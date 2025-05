स्वर्ग की रानी प्रार्थना में पोप लियो 14वें: हम बुलाहट के लिए प्रार्थना करें

वाटिकन सिटी, सोमवार, 12 मई 2025 (रेई) : संत पापा ने स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व अपने संदेश में कहा, “प्रिय भाइयो और बहनो, शुभ रविवार! मैं इसे ईश्वर का उपहार मानता हूँ कि रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में मेरी सेवा का पहला रविवार, भले चरवाहे रविवार को पड़ रहा है, जो पास्का का चौथा रविवार है। इस रविवार को, हम पवित्र मिस्सा में संत योहन रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय से एक अंश सुनते हैं, जहाँ येसु खुद को सच्चे चरवाहे के रूप में प्रकट करते हैं: जो अपनी भेड़ों को जानते और उनसे प्यार करते हैं और उनके लिए अपना जीवन देते हैं।”

इसी रविवार को विश्व प्रार्थना दिवस भी मनाया जाता है। पोप ने कहा, हम इसे पिछले 62 वर्षों से मनाते आ रहे हैं।”

रोम में रविवार को बैंड और लोकप्रिय मनोरंजन की जयंती भी मनायी गई। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, “मैं इन सभी तीर्थयात्रियों का स्नेहपूर्वक अभिवादन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वे अपने संगीत और प्रदर्शनों से भले चरवाहे मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का मार्गदर्शन करते, उनके पर्व को जीवंत बना रहे हैं।

सुसमाचार में, येसु कहते हैं कि वे अपनी भेड़ों को जानते हैं और भेड़ें उनकी आवाज सुनते और उनका अनुसरण करते हैं (यो. 10:27)। जैसा कि पोप ग्रेगरी द ग्रेट सिखाते हैं वास्तव में लोग, "उन लोगों के प्यार का प्रत्युत्तर देते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं।" (धर्मोपदेश 14: 3-6)।

बुलाहट के लिए प्रार्थना के महत्व को उजागर करते हुए संत पापा ने कहा, “आज मुझे आपके और ईश्वर के सभी लोगों के साथ बुलाहट के लिए, विशेषकर, पुरोहिताई और समर्पित जीवन के लिए प्रार्थना करने में खुशी हो रही है। कलीसिया को उनकी बहुत जरूरत है! यह महत्वपूर्ण है कि युवा पुरुष और महिलाएँ अपनी बुलाहटीय जीवन के सफर में अपने समुदायों में स्वीकृति और प्रोत्साहन पाएँ एवं सुने जाएँ। वे ईश्वर और अपने भाइयों एवं बहनों के प्रति उदार समर्पण के विश्वसनीय आदर्श की ओर देख सकें।”

उन्होंने पोप फ्राँसिस के निमंत्रण को सामने रखते हुए कहा, “आइये, हम उस निमंत्रण को स्वीकार करें जो संत पापा फ्राँसिस ने आज के अपने संदेश में हमें दिया है: युवाओं का स्वागत करने और उनका साथ देने का निमंत्रण। और ​​आइए हम अपने स्वर्गिक पिता से प्रार्थना करें कि वे हमें एक-दूसरे की सेवा करने में हमारी सहायता करें, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार, अपने हृदय के अनुसार चरवाहा बनें (येरे 3:15) जो एक-दूसरे को प्रेम और सत्य में चलने में मदद करे। और युवाओं से, मैं कहता हूँ: "डरो मत! कलीसिया और प्रभु ख्रीस्त के निमंत्रण को स्वीकार करें!"

और अंत में माता मरियम से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, “कुँवारी मरियम, जिनका सम्पूर्ण जीवन प्रभु के बुलावे का प्रत्युत्तर था, येसु का अनुसरण करने में सदैव हमारा साथ दें।”

इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।

