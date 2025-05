संत पापा लियो 14वें कार्डिनलों से : कलीसिया को डिजिटल क्रांति का जवाब देना चाहिए

वाटिकन समाचार

वाटिकन सिटी, शनिवार 10 मई 2025 : संत पापा लियो 14वें ने शनिवार सुबह वाटिकन के नये धर्मसभा हॉल में सभी कार्डिनलों का स्वागत किया और इन दिनों संत पापा फ्राँसिस को खोने के कारण दुःखद समय को एक साथ मिलकर सामना करने और विभिन्न जिम्मेदारियों को लेने हेतु सभी को धन्यवाद दिया।

संत पापा ने कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवान्नी बतिस्ता रे को उनकी बुद्धिमत्ता, लम्बे जीवन के अनुभव से इस समय में बहुत मदद की। संत पापा ने पवित्र रोमन कलीसिया के कैमरलेन्गो, कार्डिनल केविन जोसेफ फैरेल को धन्यवाद दिया, जिन्होंने सेदे वकेंट और कॉन्क्लेव के आयोजन के दौरान महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत पापा ने उन कार्डिनलों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की जो स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके परंतु प्रार्थना द्वारा उनको समर्थन दिया।

संत पापा ने कहा, “आप संत पापा के सबसे करीबी सहयोगी हैं, और इससे मुझे एक ऐसे दायित्व को स्वीकार करने में बहुत राहत मिलती है जो स्पष्ट रूप से मेरी क्षमता से परे है, क्योंकि यह किसी और की क्षमता से परे है। आपकी उपस्थिति मुझे याद दिलाती है कि प्रभु, जिन्होंने मुझे यह मिशन सौंपा है, वे इसकी जिम्मेदारी उठाने में मुझे अकेला नहीं छोड़ते। मैं सबसे पहले यह जानता हूँ कि मैं सदैव उनकी सहायता पर भरोसा कर सकता हूँ, तथा उनकी कृपा और ईश्वरीय कृपा से, आपकी निकटता पर तथा विश्व भर में उन अनेक भाई-बहनों की निकटता पर भरोसा कर सकता हूँ जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, कलीसिया से प्रेम करते हैं तथा प्रार्थना और अच्छे कार्यों द्वारा ईसा मसीह के प्रतिनिधि का समर्थन करते हैं।”

अपने निर्वाचन के बाद कार्डिनल मंडल को दिए गए अपने पहले औपचारिक संबोधन में संत पापा लियो 14वें ने अपने द्वारा चुने गए नाम के पीछे की प्रेरणा का खुलासा किया है - जो उनके अपने शब्दों में, मानव सम्मान और सामाजिक न्याय के प्रति कलीसिया की स्थायी प्रतिबद्धता को प्रतिध्वनित करता है। संत पापा लियो 13वें ने वास्तव में ऐतिहासिक विश्वपत्र रेरुम नोवारुम के साथ, पहली महान औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में सामाजिक प्रश्न को संबोधित किया और आज कलीसिया सभी को सामाजिक सिद्धांत की अपनी विरासत प्रदान करती है ताकि वे एक और औद्योगिक क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का जवाब दे सकें, जो मानव सम्मान, न्याय और कार्य की रक्षा के लिए नई चुनौतियां लेकर आता है। एक नाम, जो न केवल परंपरा में निहित है, बल्कि एक ऐसा नाम है जो तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों और इसके भीतर सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए चिरस्थायी आह्वान को मजबूती से देखता है।

संत पापा लियो 14वें ने ने कलीसिया को “गर्भ” और “झुंड”, “क्षेत्र” और “मंदिर” दोनों के रूप में वर्णित किया और उन्होंने शोक के दिनों में विश्वासियों द्वारा दिखाई गई एकता की प्रशंसा की, इसे “कलीसिया की सच्ची महानता को प्रकट करने वाला” बताया। भविष्य की ओर देखते हुए, संत पापा ने द्वितीय वाटिकन परिषद द्वारा निर्धारित मार्ग को दोहराया, एक ऐसा मार्ग जिसे संत पापा फ्राँसिस के तहत नवीनीकृत और पुनर्व्याख्यायित किया गया। उन्होंने संत पापा फ्राँसिस के प्रेरितिक विश्वपत्र इवांजेली गौडियुम के प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला: मसीह की प्रधानता, धर्मसभा, विश्वासियों की अलौकिक "भावना", लोकप्रिय धर्मनिष्ठता, गरीबों की देखभाल और दुनिया के साथ साहसपूर्वक गतिविधियों का निर्वाहन।

संत पापा लियो ने कहा, "ये सुसमाचार के सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से पिता का दयालु चेहरा प्रकट हुआ है और मनुष्य बने पुत्र में प्रकट होता रहेगा।" अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए, संत पापा लियो 14वें ने अपने कार्डिनल भाईयों और व्यापक कलीसिया को "प्रार्थना और प्रतिबद्धता" के साथ इस मार्ग पर चलते रहने का आह्वान किया। अंत में, उन्होंने संत पापा पॉल षष्टम को उद्धृत किया, जिन्होंने अपने स्वयं के परमाध्यक्षीय पद की शुरुआत में प्रार्थना की थी कि "विश्वास और प्रेम की एक महान ज्योति" एक बार फिर दुनिया भर में फैल जाए, जो सभी अच्छे इरादों वाले लोगों के लिए मार्ग को रोशन करे।

