संत पापा लियोः करूणा मानवता का मर्म

वाटिकन सिटी

संत पापा लियो ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह में भले समारी के दृष्टांत पर प्रकाश डालते हुए मानवता में विकसित होने की धर्मशिक्षा दी।

संत पापा ने कहा कि हम सुसमाचार के कुछ दृष्टांतों पर अपना चिंतन जारी रखते हैं जो हमारे लिए अपने विचारों में परिवर्तन लाने के अवसर होते और हमें आशा के लिए खुला रखते हैं। आशा की कमी कभी-कभी, हमारे लिए वास्तव में इसलिए होती कि हम कुछ बातों में कठोरता से अटक कर रह जाते और चीजों को देखने हेतु अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, दृष्टांत हमें दूसरी निगाहों से चीजों को देखने में मदद करते हैं।

आज मैं आप लोगों के संग एक विशेषज्ञ, ज्ञानी व्यक्ति, संहिता के ज्ञाता के बारे में बातें करना चाहूँगा, जिसे अपने विचारों को बदले की जरुरत है, क्योंकि वह अपने बारे में सोचता, अपने तक सीमित रहता और वहीं दूसरों की फिक्र नहीं करता है। वास्तव में, वह येसु से अनंत जीवन की चाह से संबंधित सवाल पूछता है। लेकिन उसके सवाल के पीछे शायद हम उसी दिखावे भरी मानसा को पाते हैं। वह केवल येसु से शब्द “पड़ोसी” के बारे में पूछता है जिसका शब्दिक अर्थ है, वह जो मेरी बगल में है।

इसका उत्तर येसु उसे एक दृष्टांत के माध्यम देते हैं जो हमारे लिए मनफिराव का सवाल बनता है, जहाँ हम मुझे कौन प्रेम करता है से मैं किसे प्रेम करता हूँ की ओर ले चलता है। पहला हमारे लिए एक बचकना सवाल लगता है, जबकि दूसरा एक प्रौढ़ व्यक्ति का सवाल लगता है जो अपने जीवन के मर्म को समझा है। प्रथम सवाल को हम तब पूछते हैं जब हम कोने में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वहीं दूसरा हमें अपने जीवन के मार्ग में आगे की ओर बढ़ने में प्रेरित करता है।

येसु जिस दृष्टांत की चर्चा करते हैं वास्तव में वह एक मार्ग के संदर्भ में है, और यह जीवन के मार्ग की भांति अपने में कठिन और अपने में अभेद्य है। उस मार्ग में एक व्यक्ति येरुसालेम, पर्वत में बसे नगर से येरिखो समुद्र के तल पर स्थापित शहर की ओर जा रहा था। यह दृश्य हमें पहले ही हमें संभावित घटना की झलक प्रस्तुत करता है- और ऐसा होता है कि उस व्यक्ति पर हमला किया जाता है, उसे पीटा, लूटा और अधमरा छोड़ दिया जाता है। यह वह अनुभव है जिसे हम अपने जीवन की उन परिस्थितियों, लोगों के साथ, कभी-कभी घटित होता पाते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, वे हमसे सब कुछ छीन लेते हैं और हमें बीच राह में छोड़ देते हैं।

यद्यपि, जीवन मिलनों से बना है, और इन मिलनों में, हम स्वयं को पाते हैं जो हम हैं। हम दूसरों के सामने अपने को पाते हैं, उनकी क्षणभंगुरता और कमजोरी का सामना करते और अपने में यह निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए- उनकी मदद करनी चाहिए या यह बहाना करना कि कुछ भी गलत नहीं है। एक पुरोहित और याजक उसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। वे येरुसालेम के मंदिर में सेवा देने वाले लोग होते हैं जो पवित्र स्थलों में रहते हैं। फिर भी, पूजा आराधना के क्रियाकलाप भी उन्हें स्वतः करूणावान होने हेतु अग्रसर नहीं करते हैं। वास्तव में, धार्मिकता से पहले हमारे लिए मानवता हेतु करूणावान होने का सवाल आता है। विश्वासी होने के पहले हम मानव होने के लिए बुलाये गये हैं।

हम इस बात को देख सकते हैं कि येरूसालेम में एक लम्बे समय तक रहने के बाद वह पुरोहित और याजक शीघ्रता से अपने घर लौटने की धुन में रखते हैं। यह सचमुच में जल्दबाजी है, जो हमारे जीवन में व्याप्त है, जो बहुत बार करूणा की अनुभूति के मार्ग में रोड़ा बनती है। वे जो इस विचार को वहन करते कि उन्हें अपने जीवन यात्रा को महत्व देना है वे दूसरों के लिए रूकने की चाह नहीं रखते हैं।

संत पापा ने कहा कि यहाँ हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपने में रुकने के योग्य होता है, वह एक समारी होता है, वह व्यक्ति अपने में एक तुच्छ समाज से जुड़ा है। उसके संदर्भ में हम दिशा से संबंधित कोई विशेष चर्चा नहीं पाते हैं, केवल इतना ही कि वह उस मार्ग से होकर गुजर रहा होता है। धार्मिकता उसके जेहन में प्रवेश नहीं करती है। वह समारी केवल इसलिए रुकता है कि क्योंकि वह एक मानव है जो एक दूसरे मानव को जरूरत की स्थिति में देखता है।

संत पापा ने कहा कि करूणा को हम क्रियाशील चिन्हों में व्यक्त पाते हैं। सुसमाचार लेखक संत लूका समारी के कार्यों पर चिंतन करते हैं, जिसे हम “भले” की संज्ञा देते हैं, लेकिन पदों में हम उसे एक साधारण व्यक्ति के रुप में पाते हैं- समारी व्यक्ति उसके पास जाता है क्योंकि यदि हम किसी की सहायता करना चाहते, तो हम अपने को व्यक्ति से दूर नहीं रख सकते हैं, हमें अपने को उसके संग संलग्न करने की जरुरत है, अपने को गंदा करने की, शायद अपने में दूषित होने की। वह अंगूरी से उसके घावों की सफाई करने के बाद उसकी मलहम पट्टी करता है, वह उसे अपने घोड़े में रखता, उसका भार उठाता क्योंकि कोई सही अर्थ में किसी कि सहायता तब करता है जब वह सहजता में दूसरों के दुःखों का अनुभव करता है। वह उसे सराय में ले जाता जहाँ वह उस पर दो “चाँदी के सिक्के” खर्च करता है, यह कम से कम दो दिनों का कार्य होता है और तब वह लौटने के बाद और कुछ चुकाता है क्योंकि दूसरा छोड़ने देने वाली कोई चीज नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जिसे सेवा की जरुरत है।

प्रिय भाइयो और बहनों, प्रिय भाइयो और बहनो, हम कब अपनी यात्रा में रुककर करुणा दिखाने में सक्षम होते है? जब हम इस बात को समझते कि सड़क पर घायल व्यक्ति हम में से हरएक का प्रतिनिधित्व करता है। और तब उन सभी समयों की याद जब येसु हमारी देखभाल करने के लिए रुके थे, हमें करुणा दिखाने में और अधिक सक्षम बनाती है।

आइए हम प्रार्थना करें, जिससे हम मानवता में विकास कर सकें, जिससे हमारा संबंध सचमुच में समृद्ध और करूणा से भरा रहे। हम येसु के पवित्र हृदय से कृपा की याचना करें जिससे हम उनकी तरह बन सकें।

