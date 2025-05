मोन्सिन्योर पेगोरारो जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी के अध्यक्ष

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 28 मई 2025 : संत पापा लियो 14वें ने मोन्सिन्योर रेन्ज़ो पेगोरारो को जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी (पीएवी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो सितंबर 2011 से अकादमी के चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। मेडिकल डिग्री के साथ बायोएथिसिस्ट मोन्सिन्योर पेगोरारो, महाधर्माध्यक्ष विन्सेन्ज़ो पालिया का स्थान लेंगे, जो 21 अप्रैल को 80 वर्ष के हो गए।

अकादमी द्वारा जारी एक बयान में, मोन्सिन्योर रेन्ज़ो पेगोरारो ने कहा, "मैं पोप लियो 14वें को मुझे जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।" इतालवी मूल के पुरोहित ने कहा, "महाधर्माध्यक्ष विन्सेन्ज़ो पालिया के साथ और पहले धर्माध्यक्ष इग्नासियो कैरास्को डी पावला के साथ इन वर्षों में किया गया काम आकर्षक और प्रेरक दोनों रहा है, जो दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के संचालन और विषयगत निर्देशों के अनुरूप है।"

4 जून, 1959 को उत्तरी इतालवी शहर पादुआ में जन्मे, मोन्सिन्योर पेगोरारो का 11 जून, 1989 को पदुआ धर्मप्रांत के लिए पुरोहिताभिषेक किया गया। उन्होंने 1985 में पादुआ विश्वविद्यालय से चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिग्री हासिल की, और 1990 में, उन्होंने रोम में पोंटिफ़िकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय से नैतिक धर्मशास्त्र में लाइसेंस प्राप्त किया।

उनके पास पवित्र हृदय काथलिक विश्वविद्यालय से जैव नैतिकता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। जीवन के लिए पमधर्मपीठीय अकादमी के नए अध्यक्ष ने पादुआ में लांज़ा फ़ाउंडेशन के महासचिव और त्रिवेनेटो के धर्मशास्त्र संकाय में जैव नैतिकता के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। 2000 से, वे रोम में "बम्बिनो येसु" बाल चिकित्सा अस्पताल में नर्सिंग नैतिकता के प्रोफेसर रहे हैं। 2010 से 2013 तक, वे यूरोपीय संघ के चिकित्सा नैतिकता केंद्रों के अध्यक्ष थे। मोन्सिन्योर पेगोरारो ने कई किताबें, लेख और निबंध प्रकाशित किए हैं।

वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में, जैसा कि जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी के बयान में बताया गया है, संत पापा लियो 14वें ने महाधर्माध्यक्ष विन्सेन्ज़ो पालिया को 2016 से जीवन के लिए परमधर्मपीठीय अकादमी के अध्यक्ष और विवाह और परिवार विज्ञान के लिए परमधर्मपीठीय "जॉन पॉल द्वितीय" धर्मशास्त्रीय संस्थान के ग्रैंड चांसलर के रूप में दी गई सेवा के लिए "हार्दिक धन्यवाद" दिया।

