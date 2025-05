संत पेत्रुस का पितृत्व

अंद्रेया तोर्नेल्ली

वाटिकन सिटी, सोमवार 5 मई 2025 (वाटिकन न्यूज) : प्रेरित पेत्रुस के नए उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए बुलाए गए सम्मेलन की शुरुआत से पहले के व्यस्त घंटों में, रोम के धर्माध्यक्ष की सेवा के एक मूलभूत पहलू को याद रखना उचित है, जिसे विशेष रूप से ईश्वर के लोगों द्वारा माना जाता है: पितृत्व। संत पापा फ्राँसिस की मृत्यु की अप्रत्याशित घोषणा के समय लाखों लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपने पिता के बिना अनाथ हो गए हों।

दिसंबर 1964 में भारत की अपनी यात्रा से लौटने पर संत पापा पॉल षष्टम ने अपने दार्शनिक मित्र जीन गुइटन के साथ बातचीत में पितृत्व के अनुभव पर विचार किया। संत पापा के आगमन पर सभी धर्मों के दस लाख से अधिक लोगों ने सड़क पर उनका स्वागत किया। एक अविस्मरणीय आलिंगन। भीड़ ने सड़क पर लिंकन कार को घेर लिया, जिसे संत पापा पॉल षष्टम ने बाद में कलकत्ता की मदर तेरेसा को उपहार स्वरूप दी थी। दो घंटे तक, बिना रुके, संत पापा मोंटिनी ने अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया। भीड़ के साथ उस मुलाकात को याद करते हुए, संत पापा गुइटन से कहते हैं: «मेरा मानना ​​है कि संत पापा की सभी गरिमाओं में से, सबसे अधिक गर्व करने योग्य पितृत्व है। मैं संत पापा पियुस बारहवें के साथ समारोहों में शामिल हुआ। उसने स्वयं को भीड़ में इस प्रकार फेंक दिया मानो बेथसाइदा के तालाब में फेंक दिया हो। उन्होंने उसे घेर लिया और उसके कपड़े फाड़ दिये। परंतु संत पापा के चेहरे में चमक थी। उसने पुनः शक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन पितृत्व का साक्षी होना और व्यक्तिगत रूप से पिता होने में जमीन आसमान का अंतर है। पितृत्व एक ऐसी भावना है जो आत्मा और हृदय पर छा जाती है, जो दिन के हर घंटे हमारे साथ होती है, जो कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है।"

संत पापा पॉल षष्टम ने कहा, "यह एक कार्य नहीं बल्कि पितृत्व है। और कोई पिता होने से नहीं रुक सकता... मैं पूरी मानवता के पिता की तरह महसूस करता हूँ... और यह भावना, संत पापा के विवेक में, हमेशा नई, हमेशा ताज़ा, हमेशा जन्म की स्थिति में, हमेशा स्वतंत्र और रचनात्मक होती है। यह एक ऐसी भावना है जो थकाती नहीं है, जो थकावट नहीं देती, जो हर थकान को दूर करती है। कभी भी - एक पल के लिए भी - आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते समय मुझे थकान महसूस नहीं हुई। नहीं, मैं आशीर्वाद देने या माफ़ करने से कभी नहीं थकूँगा।"

उन्होंने कहा, "जब मैं बम्बई पहुंचा, तो कांग्रेस स्थल तक पहुंचने के लिए बीस किलोमीटर की यात्रा करनी थी। असंख्य, घनी, शांत, निश्चल भीड़ सड़क पर खड़ी थी - आध्यात्मिक और गरीब भीड़, उत्सुक, खचाखच भरी, आधे कपड़े पहने, चौकस भीड़ जो केवल भारत में ही देखने को मिलती है। मुझे आशीर्वाद देना जारी रखना था। एक पुरोहित मित्र जो मेरे पास था, अंत में वह मूसा के सेवक की तरह मेरी बांह को सहारा दे रहा था। और फिर भी, मैं खुद को श्रेष्ठ नहीं, बल्कि भाई मानता हूँ - सभी से कम - क्योंकि मैं सभी का भार उठाता हूँ।"

इस प्रकार, पेत्रुस का उत्तराधिकारी एक भाई है, "सब से छोटा", क्योंकि वह सबका बोझ उठाता है।

भारत में उस अनुभव से कई महीने पहले, संत पापा पॉल षष्टम ने पहले ही महसूस कर लिया था कि लोगों के आलिंगन में सचमुच "समा जाना" क्या होता है। जनवरी 1964 में, उनकी पहली प्रेरितिक यात्रा के दौरान ऐसा ही हुआ, जो पवित्र भूमि की थी, एक यात्रा जिसकी दिवंगत संत पापा ने बहुत इच्छा की थी।

येरूसालेम में, दमिश्क गेट पर, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि इसने नियोजित स्वागत समारोह को बाधित कर दिया। संत पापा की कार नाव की तरह हिल रही थी और वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर और राजा हुसैन के सैनिकों की सुरक्षा में, बड़ी मुश्किल से दमिश्क गेट से गुज़रे - उनके साथ उनके साथी नहीं थे। संत पापा पॉल षष्टम पवित्र शहर की प्राचीन गलियों में भारी भीड़ से घिरे हुए, पूरे वाया दोलोरोसा में चले। कई बार, ऐसा लगा कि वे भीड़ में समा जाएँगे। उनका चेहरा शांत और मुस्कुराता रहा, हाथ आशीर्वाद में उठे हुए थे।

उस शाम, संत पापा के निजी मित्र फादर जूलियो बेविलाक्वा ने येरुसालेम में प्रेरितिक प्रतिनिधि के आवास के बाहर एकत्रित पत्रकारों के एक समूह को बताया कि कई साल पहले, जोवान्नी बतिस्ता मोंटिनी ने उनसे कहा था, "मैं एक ऐसे संत पापा का सपना देखता हूँ जो दरबार के दिखावे और प्रोटोकॉल के बंधनों से मुक्त रहता हो। आखिरकार अपने उपयाजकों के बीच अकेला।" और इसलिए, फादर बेविलाक्वा ने निष्कर्ष निकाला, "इसलिए मुझे यकीन है कि आज, हालांकि भीड़ से अभिभूत, वह उस समय से ज़्यादा खुश है जब वह संत पेत्रुस महागिरजाघऱ के सिहासन पर बैठा होता है..."

