पोप लेओ 14वें हमारे नये पोप

Annuntio vobis gaudium:

HABEMUS PAPAM

Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Robertum Franciscum

Sanctae Romane Ecclesiae Cardinalem Cardinalem Prevost

qui sibi nomen imposuit Leo XIV

मैं आप सभी लिए एक बड़ी खुशी की घोषणा करता हूँ:

हमें पोप मिल गये हैं

सर्वोच्च प्रतिष्ठित और परम आदरणीय प्रभु रॉबर्ट फ्रांसिस

पवित्र रोमन कलीसिया के कार्डिनल प्रीवोस्ट

जिन्होंने लेओ 14वें नाम लिया है

अभी कुछ ही क्षण पहले, संत पेत्रुस महागिरजाघर के केंद्रीय झरोखे से, कार्डिनल प्रोटोडीकन दोमिनिक मम्बर्ती ने "अबेमुस पापम" सूत्र का उच्चारण किया, तथा रोम शहर और पूरे विश्व को कार्डिनल रॉबर्ट फ्राँसिस प्रीवोस्ट के पोप लेओ 14वें के रूप में चुनाव की खबर सुनाई।

धर्माध्यक्ष रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट का जन्म 14 सितंबर 1955 को शिकागो, इलिनोइस, यू.एस. में हुआ था। उन्होंने 1977 में ऑर्डर ऑफ सेंट ऑगस्टीन (ओएसए) के नवशिष्यालय में प्रवेश किया था और 29 अगस्त 1981 को अपना मन्नत लिया। उन्होंने शिकागो में काथोलिक थियोलॉजिकल यूनियन में अध्ययन किया, धर्मशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक किया।

27 साल की उम्र में, उन्हें ऑर्डर टू रोम द्वारा सेंट थॉमस एक्विनास (एंजेलिकम) के पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी में कैनन लॉ का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। 19 जून 1982 को उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। उन्होंने 1984 में अपना लाइसेंस प्राप्त किया, फिर पेरू में चुलुकानास, पिउरा (1985-1986) मिशन में काम करने के लिए भेजा गया।

1987 में उन्होंने "द रोल ऑफ़ द लोकल प्रायर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ सेंट ऑगस्टीन" थीसिस में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1988 में उन्हें चुलुकानास, इक्विटोस और अप्यूरिमैक के विकारीएट से ऑगस्टिनियन उम्मीदवारों के प्रशिक्षण परियोजना के निदेशक के रूप में ट्रूजिलो के मिशन में भेजा गया था। वहां उन्होंने समुदाय के सुपीरियर (1988-1992), प्रशिक्षण निदेशक (1988-1998), और प्रोफेसर (1992-1998) के रूप में कार्य किया। ट्रूजिलो के महाधर्मप्रांत में, वे न्यायिक विक्कर (1989-1998) थे और संत कार्लोस ओर संत मार्सेलो मेजर सेमिनरी में कैनन लॉ, धर्मचार्यों और नैतिक शिक्षा के प्रोफेसर थे।

1999 में उन्हें "मदर ऑफ गुड काउंसिल" प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया था। ढाई साल के बाद, जनरल चैप्टर ने उन्हें सुपीरियर जेनरल चुना। अक्टूबर में 2013 वे अपने प्रांत में प्रोफेसर और प्रांतीय विक्कर के रुप में लौटे। जब तक पोप फ्रांसिस ने उन्हें 3 नवंबर 2014 को चिकलेयो, पेरु के धर्मप्रांत का अपोस्टोलिक प्रशासक नियुक्त किया, साथ ही उन्हें सूफ़र धर्मप्रांत धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। 7 नवंबर को प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष जेम्स पैट्रिक ग्रीन की उपस्थिति में 12 दिसंबर को धर्माध्यक्षीय अभिषेक हुआ। वे 26 सितंबर 2015 से चिकलेयो के धर्माध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने मार्च 2018 से पेरू के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। संत पापा फ्राँसिस ने 2019 में उन्हें पुरोहितों की धर्मसंघ का सदस्य नियुक्त किया है और 2020 में धर्माध्यक्षीय धर्मसंघ के सदस्य नियुक्त किया।

