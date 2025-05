डा. रुफ़िनी को पौलिन संचार और संस्कृति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 28 मई 2025 : 59वें विश्व संचार दिवस के लिए दिवंगत संत पापा फ्राँसिस के संदेश को दर्शाते हुए, लिबेरा यूनिवर्सिता मारिया सान्तिसिमा असुन्ता (लुमसा यूनिवर्सिटी) में आयोजित सम्मेलन का शीर्षक था "संत पापा फ्राँसिस: 'अपने दिलों में जो आशा है उसे नम्रता से साझा करें।'"

इसने संचार पर संत पापा की शिक्षा को पत्रकारिता नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया। क्षेत्रीय पत्रकार संघ, लाज़ियो के यूनियन ऑफ़ इटालियन काथलिक प्रेस (यूसीएसआई) और इटली के वेबकाथलिक्स (वीसीए) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 2025 पॉलीन पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

वक्ताओं ने समाचार रिपोर्टिंग के लिए नए मीडिया द्वारा उत्पन्न नैतिक चुनौतियों की जांच करके शुरुआत की और फिर दिखाया कि कैसे सुसमाचार के प्रति निष्ठा पेशे का मार्गदर्शन कर सकती है।

पॉलिन संचार और संस्कृति संघ (ओडीवी) की अध्यक्ष सिस्टर पावला फॉसन ने वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉ. पावलो रफ़िनी को 2025 का पॉलीन पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने उनकी "समावेशी, संवादात्मक शैली" की प्रशंसा की जो "विचारों के आदान-प्रदान को उजागर करती है" और "सुसमाचार संदेश के प्रति वफादार" बनी हुई है।

सम्मेलन के केंद्र में संत पापा फ्राँसिस का "संचार को निरस्त्र करने" और इसे आक्रामकता से मुक्त करने का आह्वान था - एक चुनौती जिसे संत पापा लियो 14वें ने 12 मई को रोम में सम्मेलन के लिए एकत्रित मीडिया प्रतिनिधियों के साथ अपनी बैठक के दौरान दोहराया था। संत पापा ने कहा, "आइए, हम अपने शब्दों को निरस्त्र करें और हम पृथ्वी को निरस्त्र करने में मदद करेंगे।"

सौम्यता का विषय सबसे पहले भाषा पर लागू होता है और जैसा कि डब्ल्यूईसीए के फादर पावलो पैड्रिनी ने जोर दिया, इसे कठोर तथ्य-जांच और सत्य के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

रोम धर्मप्रांत के सामाजिक संचार कार्यालय के उप निदेशक फादर स्टेफानो कैसियो ने बताया कि पत्रकारिता "केवल सूचना का प्रसारण ही नहीं है, बल्कि संवाद और मुलाकात के लिए मानवीय और डिजिटल संस्कृतियों और स्थानों का निर्माण भी है।" संत पॉल की पुत्रियों की सिस्टर रोज़ पैकेट ने भी आशा का यह संदेश दिया।

संचार विभाग के संपादकीय निदेशक अंद्रेया तोर्नेल्ली ने हाल ही में ऑनलाइन तेजी से फैले छेड़छाड़ किए गए वीडियो का हवाला देते हुए फर्जी खबरों के संकट से निपटने की कोशिश की।संत पापा फ्राँसिस के संदेश का हवाला देते हुए, उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे "दूसरों के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी को संचार के केंद्र में रखें," व्यक्तिगत एजेंडे का विरोध करते हुए वास्तविकता के प्रामाणिक प्रसारण की सेवा करें - खासकर जब सोशल मीडिया इतनी आसानी से गुमराह और विचलित कर सकता है।

जैसा कि संत पापा फ्राँसिस ने चेतावनी दी: "एक और चिंताजनक घटना है: डिजिटल सिस्टम द्वारा प्रोग्राम का विस्तार, जो बाजार के तर्क के अनुसार हमें प्रोफाइल करता है - वास्तविकता की हमारी धारणा को विकृत करता है।"

पत्रकारों को वास्तविकता की इस विकृति को ठीक करना चाहिए, जो "सुसमाचार की भावना" के साथ सामंजस्य में एक शक्तिशाली उपकरण आचार संहिता है।

राष्ट्रीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष कार्लो बार्टोली और लाज़ियो पत्रकार संघ के अध्यक्ष गुइदो डी'उबाल्डो और लाज़ियो अनुशासन परिषद के रॉबर्टा फ़ेलिज़ियानी, इस बात पर ज़ोर दिया कि नैतिकता को एक गतिशील ढांचे के रूप में जीना चाहिए - न कि केवल नियमों के रूप में। इस तरह, नम्रता, ध्यान से सुनने, विवेकपूर्ण निर्णय, व्यक्तियों के प्रति सम्मान और सनसनीखेजता से मुक्त कहानी कहने के रूप में प्रकट हो सकती है।

सम्मेलन का समापन फॉर्मेज़ के संचार निदेशक सर्जियो तालामो और कारितास इटली के उप निदेशक पावलो वैलेंटे के हस्तक्षेप के साथ हुआ।

