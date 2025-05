मोस्को के सहायक धर्माध्यक्ष : रूस में कलीसिया ‘शांति के लिए पोप के प्रयास से प्रभावित’

वाटिकन न्यूज

रूस में, पोप लियो 14वें द्वारा 8 मई को संत पेत्रुस महागिरजाघर केंद्रीय बालकनी से शांति पर बोले गए शब्दों से लोग बहुत प्रभावित हुए, यह पोप के रूप में उनके चुनाव की शाम थी।

बिशप डबिनिन ने कहा, "हम निरस्त्रीकृत, निहत्थे शांति के लिए उनकी अपील से प्रभावित हुए, एक सरल लेकिन मर्मस्पर्शी अवधारणा जिसे उन्होंने अपने बाद के संबोधनों में दोहराया। इससे उम्मीद जगी है।"

वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, मॉस्को में मदर ईश माता महाधर्मप्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष ने कहा कि कई रूसियों ने एकता पर उनके जोर की सराहना की।

उन्होंने कहा, "पोप ने अपने परमाध्यक्षीय प्रेरिताई के उद्घाटन समारोह में धर्मोपदेश के दौरान कम से कम आठ बार इस शब्द को दोहराया।" "यह न केवल हमारी कलीसिया के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश था।"

धर्माध्यक्ष डबिनिन के अनुसार, संवाद, एकजुटता और मिशनरी उत्साह पोप लियो 14वें के अन्य प्रमुख विषय थे जो तुरंत प्रतिध्वनित हुए।

उन्होंने कहा, "आखिरकार, वे पोप फ्राँसिस के परमाध्यक्षीय पद को आगे बढ़ा रहे हैं - और इससे हमें बहुत सांत्वना और नई प्रेरणा मिलती है," उन्होंने इसे एक ऐसा मरहम बताया जो संघर्ष से गुजर रहे स्थानीय कलीसिया के घावों को शांत करता और जो शत्रुता के पूर्ण विराम के लिए निरंतर प्रार्थना करता है।

बिशप डबिनिन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रूसी कलीसिया पक्षपातपूर्ण विभाजन से ऊपर रहना चाहती है, क्योंकि उनकी पल्ली में "विविध राष्ट्रीयताओं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण" के लोग हैं।

उन्होंने कहा, "इस स्थिति में, कलीसिया लोगों के साथ उनके सभी दर्द और पीड़ा को साझा करती है।" "हम घटनाओं को सीधे बदलने में सक्षम न होने की नपुंसकता को गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित पोप लियो 14वें के कार्यों पर भरोसा करते हैं।"

जब नए पोप का चुनाव हुआ, तो रूसी समाज के अधिकांश लोगों ने - यहाँ तक कि कलीसिया से दूर रहनेवाले लोगों ने भी - एक ऐसे व्यक्ति के लिए आश्चर्य और प्रशंसा व्यक्त की, जिसने तुरंत अच्छा प्रभाव डाला।

बिशप डबिनिन ने कहा, "कई लोगों ने मुझसे कहा, "वे एक युवा, ऊर्जावान और बेहद मिलनसार पोप को देखकर सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित थे। उन्हें एक खुले दिलवाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो दूसरों के दिलों को भी खोल सकते हैं। और यह हमारे समाज में हर प्रकार के भय को दूर करने के लिए आवश्यक है।"

उन्होंने एक तीर्थयात्रा की ओर इशारा किया जिसमें सालुस पॉपुली रोमानी (रोम के लोगों की मुक्ति की माता मरियम) की तस्वीर की एक प्रति रूस भर में काथलिक पल्लियों में लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "माता मरियम की तस्वीर एक उपहार है जिसे धर्माध्यक्षों के आग्रह पर पोप फ्राँसिस हमें देना चाहते थे, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु जयंती के लिए तीर्थयात्रियों के रूप में रोम नहीं आ पाएंगे।" "पवित्र वर्ष के अंत में, तस्वीर को मॉस्को महागिरजाघर में स्थापित किया जाएगा।"

अंतरधार्मिक संवाद के बारे में, धर्माध्यक्ष डुबिनिन ने कहा कि मुसलमानों के एक समूह ने भाईचारे और सामाजिक मित्रता के लिए समर्पित पोप फ्राँसिस के विश्वपत्र फ्रतेल्ली तूत्ती का अनुवाद किया है।

उन्होंने कहा, "जब हम दस्तावेज़ का रूसी अनुवाद तैयार कर रहे थे, तो हमें खुशी और आश्चर्य के साथ पता चला कि मुसलमानों ने हमसे पहले यह काम कर लिया था।" "फिर उन्होंने इसे छपवाया और हमने इसे साथ मिलकर प्रस्तुत किया। हमारे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है: उस दस्तावेज़ ने संवाद को जगाया, क्योंकि मुसलमानों ने महसूस किया कि विश्वपत्र का संदेश वास्तव में पूरी मानवता को संबोधित करता है।"

