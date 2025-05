संत पापा लियो 14वें जून में हर रविवार को पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करेंगे

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 21 मई 2025 : संत पापा के धार्मिक समारोहों के कार्यालय ने जून 2025 के संत पापा के धार्मिक गतिविधियों के लिए कैलेंडर जारी किया है।

संत पापा लियो 14वें ने रविवार, 1 जून को सुबह 10:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पवित्र मिस्सा के साथ महीने की शुरुआत करेंगे, ताकि परिवारों, बच्चों, दादा-दादी और बुजुर्गों की जयंती मनाई जा सके।

पेंतेकोस्त रविवार, 8 जून को, संत पापा 10:30 बजे कलीसियाई आंदोलनों, संघों और नए समुदायों की जयंती मनाने के लिए संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पवित्र मिस्सा करेंगे।

अगले दिन, सोमवार, 9 जून को, उन्हें संत पेत्रुस महागिरजाघर में कलीसिया की माँ, धन्य कुंवारी मरियम के स्मारक पर सुबह 11:30 बजे पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता करनी है, जो परमधर्मपीठ की जयंती को चिह्नित करता है।

सप्ताह के अंत में, शुक्रवार, 13 जून को, सुबह 9:00 बजे, संत पापा लियो और संत घोषणा के कई प्रकरणों पर वोट करने के लिए कार्डिनलों की एक सभा आयोजित करेंगे।

रविवार, 15 जून को, वे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में सुबह 10:30 बजे पवित्र मिस्सा मनाने के लिए खेल की जयंती में प्रतिभागियों के साथ शामिल होंगे।

रविवार, 22 जून को मसीह के शरीर और रक्त (कॉर्पुस क्रिस्टी) के महोत्सव पर संत पापा लियो 14वें संत जॉन लातेरन महागिरजाघऱ में शाम 5:00 बजे पवित्र मिस्सा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और संत मरिया मेजर महागिरजाघऱ तक पवित्र परमप्रसाद संस्कार जुलूस में भाग लेंगे।

शुक्रवार, 27 जून को, वे सुबह 9:00 बजे येसु के पवित्र हृदय के पर्व का समारोही मिस्सा संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में मनायेंगे।

दो दिन बाद, रविवार 29 जून को, संत पापा प्रेरित संत पेत्रुस और संत पौलुस के महापर्व के अवसर पर सुबह 9:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे।

