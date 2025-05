पोप लियो 13वें का समय और हमारा समय

वाटिकन न्यूज

अपने चुनाव के बाद पहली बार कार्डिनल मंडल से औपचारिक मुलाकात करते हुए पोप लियो 14वें ने पोप के रूप में अपने नाम के चयन के कारणों के बारे बतलाया। उन्होंने कहा, "इसके लिए अलग-अलग कारण हैं", उन्होंने बताया कि लियो नाम उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि "मुख्य रूप से पोप लियो 13वें ने अपने ऐतिहासिक विश्वपत्र रेरूम नोवारूम में पहली महान औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में सामाजिक प्रश्न को संबोधित किया था।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे समय में, कलीसिया प्रत्येक व्यक्ति को एक और औद्योगिक क्रांति एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकास के जवाब में अपनी सामाजिक शिक्षा का खजाना प्रदान करती है, जो मानव सम्मान, न्याय और श्रम की रक्षा के लिए नई चुनौतियाँ पेश कर रहा है।"

ओक्लाहोमा के तुलसा विश्वविद्यालय में काथलिक अध्ययन के वॉरेन अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड प्रुडलो कहते हैं, पोप लियो 13वें “गहन सामाजिक परिवर्तन के समय में जिये, एक ऐसा समय जब कलीसिया को उस समय की कई महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के उत्तर की आवश्यकता थी।”

लियो 13वें की तरह, हम भी “बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन के दौर” में जी रहे हैं, जो न केवल कलीसिया और उसकी शिक्षाओं को चुनौती दे रहा है “बल्कि मानवता की गरिमा को भी चुनौती दे रहा है।” डॉ. प्रुडलो कहते हैं कि पोप लियो 14वें ने अपना नाम चुनकर यह दर्शाया है कि कलीसिया मानवता और मानवीय गरिमा के लिए चुनौतियों से भरी “इन बहुत गंभीर समस्याओं” से निपटेगी, विशेष रूप से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न समस्याओं से।

पोप लियो 13वें के समय की तरह, कलीसिया और दुनिया “केवल परिवर्तनों के युग का अनुभव नहीं कर रही है, बल्कि यह युग परिवर्तन है, जैसा कि पोप फ्रांसिस ने वर्णित किया है।

वाटिकन न्यूज के साथ इस साक्षात्कार में, डॉ. प्रुडलो ने पोप लियो 13वें के युग और हमारे अपने युग के बीच समानताएँ बतायी है और पोप लियो 14वें के पोपत्व की शुरुआत में आज कलीसिया के सामने आनेवाली चुनौतियों का भी उल्लेख करते हैं।

प्रश्न: डॉ. प्रुडलो, हमने शनिवार की सुबह पोप लियो 14वें से सुना, जब उन्होंने कार्डिनलों से बात करते हुए कुछ कारणों के बारे में बताया कि आपने अपना नाम लियो क्यों चुना। और उन्होंने विशेष रूप से लियो 13वें का उल्लेख किया, जो इस नाम को धारण करने वाले अंतिम पोप थे, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के महान समाज सुधारक थे। क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि पोप ने हमें लियो 13वें के समय और हमारे अपने समय के बीच के संबंध के बारे में क्या बताया?

डॉ. प्रूडलो : पोप लियो 13वें का परमाध्यक्षीय काल 1878 से 1903 रहा है, इसलिए वे 20वीं सदी के पहले पोप रहे हैं। वे गहरे सामाजिक परिवर्तन के दौर मे जीये, एक ऐसा समय जब कलीसिया को उस समय की कई सामाजिक समस्याओं का सामना करने की जरूरत थी। पोप लियो 14वें ने हमें बताया है कि उन्होंने इसे क्यों चुना, खास तौर पर उनके महान, काथलिक सामाजिक शिक्षण के घोषणापत्र, 1891 के विश्वपत्र रेरूम नोवारूम के संदर्भ में, जो बाद में की सभी सामाजिक शिक्षाओं के लिए आधार साबित हुआ है।

पोप लियो 14वें जानते हैं कि उनके पूर्वाधिकारी का समय एक ऐसा समय था जो सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, एक ऐसा बदलाव, जो न केवल कलीसिया और कलीसिया के सिद्धांतों को, बल्कि मानवता की गरिमा को भी चुनौती दे रहा है।

और इसलिए जब उन्होंने यह नाम लिया है, तो उसका मतलब है कि जिस प्रकार पोप लियो 13वें औद्योगिक क्रांति के बीच बदलाव के समय में थे, और समाजवाद और उन्मुक्त उदार पूंजीवाद के दोहरे खतरों के बीच एक काथलिक तरीका, एक काथलिक व्याख्या बुनने की कोशिश की, हम उसे समझें।

पोप लियो 14वें हमें बताते हैं कि आज मानवता के समक्ष चुनौतियों और मानवीय गरिमा के समक्ष चुनौतियों, विशेषकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समस्याओं के कारण, उन्होंने यह नाम इसलिए अपनाया ताकि एक नए युग को चिह्नित किया जा सके, जिसमें कलीसिया इन अत्यंत गंभीर समस्याओं से निपटने में संलग्न होगा।

प्रश्न: पोप ने नई औद्योगिक क्रांति के बारे में भी बात की। आंशिक रूप से, लियो 13वें पहली औद्योगिक क्रांति से निपट रहे थे। क्या आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं और शायद इस बारे में एक या दो विचार दे सकते हैं कि आप पोप को नई औद्योगिक क्रांति के रूप में किस बारे में बोलते हुए देखते हैं?

पोप लियो 13वें के समय में बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ था। लोग पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में खेतों से शहरों की ओर जा रहे थे, और ऐसा करते समय उन्हें खराब रहने की स्थिति, खराब श्रम स्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें व्यापार मालिकों द्वारा यूनियन बनाने से रोका जा रहा था। उन्हें नई राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा बहकाया जा रहा था जो मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहती थीं।

और पोप लियो मजदूरों के अधिकारों को सुदृढ़ करना चाहते थे। वे मजदूरों के काम की गरिमा और मानव व्यक्ति की गरिमा को सुदृढ़ करना चाहते थे, ख़ास तौर पर, इसकी महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई, मानव परिवार में।

पोप लियो 14वें आज एक नया मोड़ देख रहे हैं। और वह मोड़, मुझे लगता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीनीकरण का उदय है, रोबोटिक्स का उदय है, और यह चुनौती है जो अगले दस, बीस वर्षों में, शायद उससे भी पहले, श्रम की गरिमा के लिए पेश होने जा रही है, खासकर, जब यह ब्लू कॉलर श्रम को चुनौती नहीं दे रही है, यानी फैक्ट्री वर्कर का श्रम जिसका सामना लियो 13वें ने किया था, बल्कि व्हाइट कॉलर वर्कर, ऑफिस वर्कर, कंप्यूटर प्रोग्राम करने वाले व्यक्ति, पढ़ानेवाले व्यक्ति के श्रम को भी चुनौती दे रही है। और वे यह सुनिश्चित करने में सबसे आगे रहना चाहते हैं कि यह परिवर्तन, मानवता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो।

पिछले 2,000 वर्षों से कलीसिया इन क्रांतिकारी परिवर्तनों के दौरान मानवता के साथ रही है; कलीसिया के पास एक मापा हुआ, सच्चा और निश्चित प्रत्युत्तर है जो लोगों को न्याय में, उनके कार्य की गरिमा में, तथा उनके मानवीय व्यक्तित्व की गरिमा में, उनके पद, उनके जीवन को बनाए रखने में सहायता कर सकता है।

प्रश्न: मैं आपकी कही गई दो बातों पर ध्यान देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। एक, आपने न केवल श्रमिकों की गरिमा के बारे, बल्कि काम के बारे भी बात की। और लियो 13वें ने श्रमिकों की दुर्दशा पर भी बात की। आपने ब्लू-कॉलर मजदूरों की दुर्दशा से लेकर शायद इस युग में अधिक व्हाइट-कॉलर मजदूरों की दुर्दशा का उल्लेख किया। लेकिन हम दुनिया के कई, अन्य क्षेत्रों को भी देखते हैं जहाँ लोगों का निर्माण की नौकरियों जैसे कि विकासशील दुनिया के लोगों द्वारा विकसित दुनिया के लिए उत्पाद बनाने जैसे कामों में शोषण किया जाता है। और ये दोनों विषय पोप फ्राँसिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और मुझे लगता है कि लियो 14वें इसे उठा रहे हैं...

मुझे लगता है कि दक्षिण अमेरिका में मिशनरी बिशप होने के कारण वे शोषित श्रमिकों की जरूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। वे विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था की स्थितियों के बारे में जानते हैं, जो अक्सर सस्ते श्रम पर निर्भर करती है और कभी-कभी, दुर्भाग्य से, दुनिया के विभिन्न देशों में दास श्रम पर निर्भर करती है।

इसलिए, वे उन लोगों की आवाज बनने जा रहे हैं, जैसे पोप लियो 13वें पहली औद्योगिक क्रांति में बेज़ुबानों की आवाज थे। पोप लियो 14वें उस परंपरा को जारी रखने जा रहे हैं, और वे उन लोगों की आवाज बनने जा रहे हैं जो इस दुनिया में शोषण के इन अलग-अलग, अन्यायपूर्ण रूपों से खतरे में हैं। और इस अर्थ में, वे पोप फ्राँसिस के साथ निरंतरता में रहेंगे।

प्रश्न: मुझे लगता है कि आपने लियो 14वें द्वारा बताए गए दस्तावेज का उल्लेख किया है, रेरूम नोवारूम, जो बाद की काथलिक सामाजिक शिक्षा की नींव और आधारशिला है। मैं इतिहास में थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, और शायद आप हमें उस विश्वव्यापी पत्र के बारे में थोड़ा संदर्भ दे सकें ताकि यह अपने आप में खड़ा न हो। यह लियो 13वें द्वारा बहुत व्यापक शिक्षा का हिस्सा था…

लियो इतने लंबे समय तक पोप रहे। उनके शासनकाल में बहुत स्थिरता है, और उन्होंने इस दौरान बहुत से मुद्दों को संबोधित किया। और रेरूम नोवारूम केवल एक निशान था जो उन्होंने कलीसिया पर छोड़ा, सामाजिक शिक्षा का, और आध्यात्मिकता की ओर एक व्यापक और विस्तृत वापसी का हिस्सा था, लोगों की ओर वापसी, यह विचार करते हुए कि ईश्वर के साथ मानवता का उचित संबंध क्या है, केवल क्षैतिज राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार किए बिना।

मानवता को सीधे ईश्वर के साथ जोड़कर, हम उन चीज़ों के महत्व को देखना शुरू करते हैं, जिस पर लियो 13वें ने जोर दिया था, जैसे कि जीविका के लिए मजदूरी, या मजदूरों के संघ बनाने का अधिकार, सम्मानजनक और उचित श्रम का अधिकार क्योंकि यह मजदूर को गरिमा और परिवार की जरूरतों को प्रदान करता है। और इसलिए, पोप लियो 14वें अपने काम में इसे जारी रखने जा रहे हैं।

लियो 13वें ने जिन परिस्थितियों का सामना किया, वे बहुत क्रूर थीं। यह एक ऐसी सदी थी जिसमें कलीसिया कई क्रांतियों से गुजरी, कलीसिया के अधिकार के लिए कई चुनौतियाँ थीं, लेकिन सिर्फ कलीसिया के अधिकार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज, राज्य, परिवार और हमारे जीवन के उन सभी अलग-अलग पहलुओं के मानक स्थिर स्तंभों के लिए भी।

पोप लियो 13वें ने यह सुनिश्चित किया कि वे कलीसिया की बुद्धिमता, संत थॉमस एक्विनास की बुद्धिमता के साथ, जिसका उन्होंने दृढ़तापूर्वक समर्थन किया था; रोजरी प्रार्थना के माध्यम से, जिस पर उन्होंने अनेक विश्वपत्र लिखे; ईश्वर पर ध्यान केन्द्रित करके; मानव गरिमा पर ध्यान केन्द्रित करके, काथलिक सामाजिक शिक्षा और काथलिक सामाजिक न्याय के एक नए और व्यापक दृष्टिकोण को व्यक्त करेंगे जो 20वीं शताब्दी तक कायम रहेगा और बाद के संत पापाओं के लिए आधार बनेगा।

प्रश्न: रेरूम नोवारूम के संबंध में, जैसा कि आपने कहा, यह काथलिक सामाजिक धर्मशिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण के संदर्भ का हिस्सा था, लेकिन बाद के संत पापाओं ने इसे उठाया है, विशेष रूप से रेरूम नोवारूम में। हमने देखा है कि पोप पीयुस 11वें ने लगभग 40 साल बाद; पॉल 6वें ने 80 साल बाद; जॉन पॉल द्वितीय ने रेरूम नोवारूम की 100वीं वर्षगांठ मनाई। और बेनेडिक्ट और फ्राँसिस ने इसे धर्मशिक्षा में उठाया गया है। लेकिन एक सवाल है जो कुछ लोग पूछ सकते हैं: पोप को आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने का क्या अधिकार है? उन्हें न्यूनतम वेतन, श्रमिकों के लिए मानकों, सरकार और प्रबंधन एवं श्रम सभी के एक साथ बातचीत करने के तरीके के बारे में बात करने का क्या अधिकार है। तो शायद अंत में, आप हमें इस बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि पोप और कलीसिया इन मुद्दों पर क्यों बोल सकते हैं?

पोप के नेतृत्व में कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वह विश्वास और नैतिकता के मामलों में खुलकर बोले। अब, कई विवेकपूर्ण निर्णयों में, विशुद्ध रूप से विवेकपूर्ण निर्णयों में, लोगों के पास किसी मुद्दे पर पहुंचने के कई अलग-अलग तरीके हो सकते हैं।

लेकिन कुछ नैतिक निश्चितताएँ हैं, जैसे मानवीय गरिमा, अपने परिवार का भरण-पोषण करने लायक वेतन कमाने का अधिकार, सामाजिक दायरे में परिवार की रक्षा करना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। कलीसिया इन चीजों पर बोलती है, इसका कारण कोई विशिष्ट राजनीतिक कार्यक्रम प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन सीमाओं को रेखांकित करना है, जिनसे कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता।

किसी कर्मचारी को अनुचित वेतन देकर उसकी मानवीय गरिमा को नकारा नहीं जा सकता, जो प्रतिशोध के लिए स्वर्ग से गुहार लगाता हो। यह बाइबिल में है। जिसे पोप ने पूरे इतिहास में पुष्ट किया है।

आप सही कह रहे हैं कि पोप लियो 13वें ने इसे प्रदान किया है, यह आम कसौटी है जिसे संत पापाओं द्वारा बार-बार दोहराया जाता है। और यही कारण है कि यह वास्तव में लियो 14वें और उनके पोप के रूप में नाम की धारणा, एवं कलीसिया की सामाजिक शिक्षा के प्रति उनके गहन सम्मान और न केवल अपने विश्वासियों की गरिमा की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने के कलीसिया के अधिकार के साथ पूर्ण चक्र में आ गया है, बल्कि सामान्य रूप से सभी मनुष्यों की गरिमा की रक्षा करता है।

