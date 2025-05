धर्माध्यक्ष मुम्बिएला : संत पापा फ्राँसिस हमें ईश्वर के प्रेम को प्रसारित करने हेतु प्रेरित करते हैं

वाटिकन न्यूज

कजाकिस्तान, सोमवार 5 मई 2025 : "संत पापा फ्राँसिस का जीवन और उपदेश हमें प्रेरित करते रहते हैं कि हम अंधकार में जाएं और प्रकाश बनें, भूले-बिसरे लोगों के पास जाएं और उन्हें ईश्वर का प्रेम प्रदान करें...।" मध्य एशिया के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष और कजाकिस्तान के अल्माटी के धर्माध्यक्ष जोस लुइस मुम्बिएला सिएरा इस तरह दिवंगत संत पापा फ्राँसिस को याद करते हैं, जिनका निधन पास्का सोमवार, 21 अप्रैल 2025 को हुआ था।

2 मई 2022 को मध्य एशिया के नवगठित काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने धर्माध्यक्ष मुम्बिएला को अपना पहला अध्यक्ष चुना। धर्माध्यक्षीय सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और अफगानिस्तान के धर्माध्यक्ष और कलीसिया प्रतिनिधि शामिल हैं। महीनों बाद, सितंबर 2022 में, संत पापा फ्राँसिस राष्ट्र की प्रेरितिक यात्रा की।

उन्होंने कहा,"जब हम संत पापा फ्राँसिस के बारे में बात करते हैं, खासकर मध्य एशिया के संदर्भ में सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है, वह है दुनिया के केंद्रों से दूर रहने वालों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता, न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि सार्वजनिक ध्यान के संदर्भ में भी।" उन्होंने याद किया कि संत पापा फ्राँसिस इतिहास में पहले परमाध्यक्ष थे जिन्होंने इतने कम समय में अपने क्षेत्र के तीन देशों का दौरा किया। वे केवल वहाँ नहीं गए जहाँ लाखों काथलिक हैं, बल्कि वहाँ भी गए जहाँ स्थानीय कलीसिया में केवल कुछ हज़ार विश्वासी हैं, जैसा कि उन्होंने दिवंगत संत पापा की 2016 की अज़रबैजान यात्रा, उनकी 2022 की कज़ाकिस्तान यात्रा और उनकी 2023 की मंगोलिया यात्रा को याद किया।

धर्माध्यक्ष मुम्बिएला ने कहा, "इनमें से प्रत्येक यात्रा एक तरह से जीवित सुसमाचार बन गई, एक चरवाहा अपने झुंड की देखभाल और चारा खिलाने के लिए बाहर ले जाता है, यहाँ तक कि सबसे छोटे झुंड को भी।"

उन्होंने कहा, "हमारे लिए, कजाकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के छोटे काथलिक समुदायों के लिए, यह केवल एक कूटनीतिक संकेत नहीं था, बल्कि यह प्रेम और आशा का संकेत था।"

उनहोंने कहा, "कजाकिस्तान में पुरोहितों के साथ बैठक के दौरान संत पापा फ्राँसिस ने ऐसे शब्द कहे जो मुझे आज भी अक्सर याद आते हैं, अर्थात्, 'आप खुद को महत्वहीन और अक्षम महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आशा के साथ येसु की ओर देखते हैं, तो एक उल्लेखनीय रहस्य सामने आता है। छोटा होना, आत्मा में गरीब होना, यह एक आशीर्वाद है। हमारी तुच्छता को विनम्रतापूर्वक सर्वशक्तिमान ईश्वर को सौंपदेने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कलीसिया के मिशन को केवल अपनी क्षमताओं के आधार पर नहीं बना सकते।"

धर्माध्यक्ष मुम्बिएला ने आगे बताया, "कजाकिस्तान और हमारे मध्य एशियाई देशों में एक छोटे सी कलीसिया में हमारे पास एक बहुत छोटी कलीसिया है, जहाँ संख्या, संरचना या किसी भी मानवीय महत्व को खत्म करने के बजाय हमारी ताकत अनुग्रह है और इसलिए, "प्रभु के नेतृत्व में होना और दूसरों की सेवा करने के लिए खुद को विनम्रतापूर्वक समर्पित करना बेहतर है।"

"संत पापा फ्राँसिस ने हमें यह समझने में मदद की कि छोटापन कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ईश्वर की शक्ति पर अधिक गहराई से भरोसा करने का निमंत्रण है। यह निराशा का कारण नहीं है, बल्कि विनम्रता, सादगी और सेवा में सुसमाचार को अधिक प्रामाणिक रूप से जीने का आह्वान है।" धर्माध्यक्ष मुम्बिएला ने कहा कि यह भावना मध्य एशिया के कथलिक समुदायों के लिए विशेष रूप से सार्थक हो गई है।

उन्होंने कहा, "हमें समझ में आया कि हमारा मिशन अन्य धर्मों या सांस्कृतिक परंपराओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, बल्कि, जीवित, प्रकाश और नमक बनना है, उन लोगों के बीच सुसमाचार जीना है जिनके साथ हम एक ही भूमि, एक ही इतिहास, एक ही तरह की खुशियाँ और चुनौतियाँ साझा करते हैं।"

धर्माध्यक्ष मुम्बिएला ने याद किया कि संत पापा फ्राँसिस ने "अक्सर इस बात पर जोर दिया कि कलीसिया को अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाली एक बंद व्यवस्था नहीं होना चाहिए," बल्कि "खुलेपन का स्थान" होना चाहिए, साथ ही "बातचीत और आशा का स्थान" होना चाहिए।

हमारे देशों में कलीसिया का विशेष आह्वान, जैसा कि संत पापा फ्राँसिस ने हमें याद दिलाया, "ऐसा समूह नहीं बनना है जो अपने पास मौजूद चीज़ों से चिपका रहे और खुद को एक खोल में बंद कर ले क्योंकि वह छोटा महसूस करता है, बल्कि एक ऐसा समुदाय बनना है जो ईश्वर के भविष्य के लिए खुला हो, पवित्र आत्मा की आग से जलता हो।" इस तरह, संत पापा ने सुझाव दिया कि कलीसिया "जीवित है, आशा से भरा है, नएपन और समय के संकेतों के लिए खुला है" और "विनम्र और फलदायी प्रेम में फल देने वाले बीज के सुसमाचार तर्क से प्रेरित है।"

धर्माध्यक्ष मुम्बिएला ने रेखांकित किया कि ये शब्द "हमारे लिए एक दिशासूचक बन गए हैं," खासकर उन जगहों पर जहाँ काथलिक अक्सर मसीह के मार्ग पर मिलने वाले पहले लोग होते हैं। इस अर्थ में, धर्माध्यक्ष मुम्बिएला ने सुझाव दिया कि संत पापा फ्राँसिस की कजाकिस्तान यात्रा "कलीसिया के दायरे से बहुत उपर तक पहुँची" और "पूरे देश ने उनकी बातें सुनी।" उन्होंने कहा, "काथलिक संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनके सम्मानजनक रवैये और शांति एवं संवाद के लिए उनके आह्वान को ईमानदारी से आभार के साथ स्वीकार किया गया।" उन्होंने समझाया, "बहुत से लोगों ने संत पापा फ्राँसिस की यात्रा के माध्यम से पहली बार काथलिक कलीसिया के बारे में सुना।" उन्होंने कहा, "जो लोग काथलिक धर्म से अपरिचित थे, उन्होंने उनकी आवाज़ में न केवल एक मित्र को देखा, बल्कि एक अच्छे पिता को भी देखा और जब उनका निधन हुआ, तो विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोग चुपचाप हमारे गरजाघरों में आए, ताकि काथलिकों के साथ उनके नुकसान का दुख साझा कर सकें।"

उन्होंने माना कि यह " संत पापा फ्राँसिस की मानवता के दिलों को छूने के तरीके को दर्शाता है।"

धर्माध्यक्ष मुम्बिएला ने कहा कि मध्य एशिया के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में, "मैं व्यक्तिगत रूप से गवाही दे सकता हूँ कि संत पापा फ्राँसिस के शब्दों और कार्यों ने एक गहरी छाप छोड़ी है।"

"उनका जीवन और उपदेश हमें प्रेरित करते रहते हैं कि हम अंधकार में जाकर प्रकाश बनें, भूले-बिसरे लोगों के पास जाएं और उन्हें ईश्वर का प्रेम प्रदान करें।"

