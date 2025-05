पावलो रुफ़िनी – प्रीफेक्ट संचार विभाग

वाटिकन सिटी, बुधवार 7 मई 2025 : एक्सट्रा ओमनेस, सब बाहर।

ऐसा होता है, इस निलम्बित समय में, कि दुनिया में हर कोई सोच रहा है कि रोम का 267वाँ धर्माध्यक्ष कौन होगा। सभी इसमें शामिल हैं, भले ही शारीरिक रूप से उस स्थान से बाहर हों जहाँ प्रेरितों के उत्तराधिकारियों का एक समूह, एक चैपल में इकट्ठा होकर, परमेश्वर के सेवकों के सेवक का चयन करेगा।

एक सेवक। उन लोगों का सेवक जिसका पेत्रुस हिस्सा था और जिसका नेतृत्व करने के लिए बुलाए जाने के बाद भी वह एक हिस्सा बना रहा।

एक सेवक। और यहाँ एक रहस्य है। एक सेवक लोगों का मुखिया कैसे हो सकता है? एक कलीसिया का?

यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर येसु ने उन शब्दों में दिया जिसे समझने में हम आज भी संघर्ष करते हैं: "तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। परन्तु तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो कोई तुम लोगों में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने; और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, वह सब का सेवक बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपने प्राण देने आया है।" (मरकुस 10:42-45)

तो, सेवा करना, पेत्रुस के उत्तराधिकारियों को कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए यही काम सौंपा गया है। और यह विरोधाभास भ्रमित करता है। यह मीडिया और सत्ता के कई केंद्रों, बड़े और छोटे दोनों को भ्रमित करता है, जो पहचान और नाम के बारे में सोचते हैं जो चुने जाने वाले व्यक्ति द्वारा लिया जाएगा, और शायद निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं, परिदृश्य और व्याख्याएं तैयार करते हैं जो रेत पर लिखी हुई लगती हैं।

एक्सट्रा ओमनेस। यह नियम अभी और अभी तक के बीच के समय को बाधित करता है जिसमें कार्डिनलों को भी रहस्य में प्रवेश करने के लिए बुलाया जाता है और सिस्टिन चैपल के बाहर न केवल सभी को, बल्कि सब कुछ छोड़ना है। इसलिए खुद को, उनके विचारों, उनके तर्क को और खुद को पूरी तरह से खाली करने के लिए केवल आत्मा के लिए, एक गतिशीलता के लिए जो उन्हें पार करती है, और पेत्रुस के रहस्य के लिए जगह छोड़ती है।

लेकिन यह पेत्रुस है, एक रहस्य जो हमें एक निश्चितता सौंपता है।

पेत्रुस वह मछुआरा, जिसके बारे में येसु ने कहा था कि बुराई उस पर हावी नहीं होगी: "तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पायेंगे।" (मत्ती 16:18)

वह प्रेरित है जिसके लिए – अपनी कलीसिया को उसे सौंपते हुए - परमेश्वर के पुत्र ने पिता से एक विशेष सिफारिश के साथ प्रार्थना की। कि वह उसे अपने कंधों पर बहुत बड़ा बोझ उठाने में सहायता कर सके।

पेत्रुस इस प्रार्थना से पोषित व्यक्ति है, जो समय और इतिहास के माध्यम से उसके उत्तराधिकारियों के माध्यम से आज हम तक पहुँची है। एक ठोस प्रार्थना, वास्तव में विशेष: एक प्रार्थना कि विश्वास कभी भी उन परीक्षणों के सामने विफल नहीं होगा जिनका उसे सामना करना पड़ेगा, जो हमारे अपने समय के लोगों से बहुत अलग और बहुत समान हैं, धर्मनिरपेक्ष, विभाजित, ध्रुवीकृत, भ्रमित, क्रोधित; आदेश की इच्छा से भरा हुआ और प्रेम से रहित, सेवा और सार्वजनिक भलाई के मूल्य को समझने में असमर्थ, नाजुक निश्चितताओं और झूठी सच्चाइयों से भरा हुआ, दया से अधिक विद्वेष से भरा हुआ, अक्सर क्षमा से अधिक बदला लेने की इच्छा रखने वाला: "सिमोन! सिमोन! शैतान को तुम लोगों को गेहूँ के समान फटकने की अनुमति मिली है; परन्तु मैंने तुम्हारे लिये प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे, तो अपने भाइयों को भी संभालना।" (लूक 22:31-32)

पेत्रुस दया और प्रेम का रहस्य है; संगति और सुनने वाला।

एक मछुआरा जो अपनी गणना में गलती करता है; जो बिना एक भी मछली पकड़े पूरी रात समुद्र में परेशान खड़ा रहता है; जो फिर एक अजनबी के शब्द पर अपना जाल दूसरी तरफ फेंकता है। और जो अंततः समझता है कि वक्ता उसका प्रभु है।

पेत्रुस एक क्षमा किया गया पापी है: वह चुना हुआ व्यक्ति है, जो आनन्दित होने से पहले, येसु को धोखा देने के बाद फूट-फूट कर रोया था। जूदस की तरह। लेकिन वह रोता है। वह रोया।

उसके आँसुओं में उसका रहस्य छिपा है। और कलीसिया का रहस्य है। वे आँसू शायद राज्य की कुंजियाँ हैं। वे पेत्रुस और उसके रहस्य की कुंजियाँ हैं: एक नाजुकता जो ठीक इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वह अपने स्वयं के प्रकाश से चमकता नहीं है। एक चट्टान भले ही वह न हो। हम सभी को विश्वास में पुष्ट करता है।

