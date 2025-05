कॉन्क्लेव : एक पोप का चुनाव कैसे होता है

वाटिकन न्यूज

"एलिगो इन सुमुम पोंतिफिचेम" ("मैं सर्वोच्च परमाध्यक्ष के रूप में चुनता हूँ")।

ये वे शब्द हैं जो प्रत्येक मतपत्र पर छपे हैं जिनका प्रयोग 133 कार्डिनल निर्वाचक 267वें रोमन पोप को चुनने के लिए करेंगे। मतपत्र आयताकार है, जिसके ऊपरी आधे भाग पर लैटिन वाक्यांश अंकित है और निचले आधे भाग को कार्डिनल द्वारा अपने चुने हुए उम्मीदवार का नाम लिखने के लिए खाली छोड़ दिया गया है। मतपत्र को आधे में मोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है - यह विवरण प्रेरितिक संविधान यूनिवेर्सी दोमिनिची ग्रेजिस द्वारा निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक कार्डिनल निर्वाचक को कम से कम दो या तीन मतपत्र प्राप्त होते हैं, जिन्हें औपचारिक अधिकारियों द्वारा वितरित किया जाता है। फिर, वरिष्ठ कार्डिनल डीकन तीन मतपत्र जांचकर्ताओं (मतों की गिनती करने के लिए), तीन नर्स (बीमार कार्डिनल्स से वोट एकत्र करने के लिए) और तीन संशोधनकों (गिनती की पुष्टि करने के लिए) को नियुक्त करने के लिए लॉटरी निकालते हैं। यदि चुने गए लोगों में से कोई भी बीमारी या अन्य कारणों से अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ है, तो उनके स्थान पर नए नाम निकाले जाते हैं। इस चरण को पूर्व-जांच के रूप में जाना जाता है।

मतदान शुरू होने से पहले, सभी गैर-निर्वाचकों - जिसमें कार्डिनलमंडल के सचिव, पेपल धर्मविधिक समारोहों के प्रमुख और औपचारिक अधिकारी शामिल हैं - को सिस्टिन चैपल छोड़ना होता है। फिर वरिष्ठ कार्डिनल डीकन दरवाजा बंद कर देते हैं, उसे केवल जरूरत पड़ने पर ही खोलते और बंद करते हैं, जैसे कि जब नर्स बीमार कार्डिनलों के वोट लेने और वापस लौटने जाते हैं।

जब पोप चुने जाते हैं, तो उन्हें "आँसू के कमरे" में ले जाया जाता है, जो सिस्टिन चैपल के बगल में एक छोटा कमरा है जहाँ वे पहली बार पोप का श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।

प्रत्येक कार्डिनल, वरीयता के क्रम में, अपने चुने हुए उम्मीदवार का नाम मतपत्र पर लिखते हैं, उसे मोड़ते एवं ऊपर उठाते हैं ताकि वह दिखाई दे, और उसे वेदी पर ले जाता है। वहाँ, एक प्याला रखा जाता है जिसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती है।

प्रत्येक मतदाता ऊँची आवाज में इतालवी भाषा में कहता है:

"मैं प्रभु ख्रीस्त को साक्षी पुकारता हूँ, जो मेरा न्याय करेंगे, कि मेरा मत उसी को मिले, जिसके बारे में मेरा विश्वास है कि उसे ईश्वर के अनुसार चुना जाना चाहिए")।

इसके बाद कार्डिनल मतपत्र को प्लेट पर रखते हैं और उसके प्रयोग से मतपत्र को प्याले में डालते तथा वेदी को प्रणाम करते, और अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं।

कार्डिनल जो उपस्थित हैं, लेकिन बीमारी के कारण वेदी तक चलने में असमर्थ हैं, वे अपना मुड़ा हुआ मतपत्र किसी एक परीक्षक को दे देते हैं, जो उसे वेदी पर लाता और बिना दोबारा शपथ लिए उसी तरीके से उसे जमा कर देता है।

यदि कोई कार्डिनल चैपल में आने के लिए बहुत बीमार है, तो तीन नर्स मतपत्रों की एक ट्रे और एक सीलबंद बॉक्स (पहले खाली दिखाया जाता है, फिर वेदी पर रखी गई चाबी से बंद कर दिया जाता है) के साथ उनसे मिलने जाते हैं। बॉक्स के शीर्ष पर एक दरार है जहाँ मुड़े हुए मतपत्र डाले जा सकते हैं। एक बार वोट डाले जाने के बाद, नर्स बॉक्स को वापस चैपल में ले आते हैं, जहाँ इसे मतदाताओं के सामने खोला जाता है। मतों की गिनती की जाती है और मुख्य प्याले में पहले से मौजूद मतों में जोड़ दिया जाता है।

सभी वोट डाले जाने के बाद, पहला जांचकर्ता मतपत्रों को मिलाने के लिए प्याले को हिलाता है। फिर अंतिम जांचकर्ता उन्हें एक-एक करके गिनता है, उन्हें दूसरे, खाली कंटेनर में स्थानांतरित करता है। यदि मतपत्रों की संख्या मतदाताओं की संख्या से मेल नहीं खाती है, तो सभी मतपत्र जला दिए जाते हैं और तुरंत एक नया मतदान होता है। यदि गिनती सही है, तो मतपत्रों को खोला और पढ़ा जाता है।

तीन जांचकर्ता वेदी के सामने एक टेबल पर बैठते हैं। पहला व्यक्ति मतपत्र पर लिखे नाम को पढ़ता है और उसे दूसरे व्यक्ति को देता है, जो नाम की पुष्टि करता है और उसे तीसरे व्यक्ति को सौंपता है, जो इसे सभी के सुनने के लिए जोर से पढ़ता है और वोट को रिकॉर्ड करता है। यदि दो मतपत्र एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए प्रतीत होते हैं और उन पर एक ही नाम है, तो उन्हें एक वोट के रूप में गिना जाता है। यदि वे अलग-अलग नाम दिखाते हैं, तो दोनों अमान्य हैं, हालांकि कुल वोट वैध रहता है।

एक बार जब सभी मतपत्र पढ़ लिए जाते हैं और मतों की गिनती हो जाती है, तो अंतिम जांचकर्ता प्रत्येक मतपत्र में एलिगो शब्द के माध्यम से सुई से छेद करता है और उन्हें धागे में पिरोता है। धागे के सिरों को एक गाँठ में बाँध दिया जाता है, और मतपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहीत कर दिया जाता है।

नए पोप का चुनाव करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। 7 मई से होनेवाले कॉन्क्लेव के लिए, इसका मतलब है कि 133 निर्वाचकों में से कम से कम 89 वोटों की आवश्यकता है।

पोप चुने जाने या न चुने जाने की परवाह किए बिना, संशोधक सावधानीपूर्वक गिनती की पुष्टि करते हैं और जांचकर्ताओं द्वारा बनाए गए नोटों की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही तरीके से किया गया है। इसके बाद, निर्वाचकों के सिस्टिन चैपल छोड़ने से पहले, सभी मतपत्रों को 1939 के कॉन्क्लेव में पहली बार इस्तेमाल किए गए कच्चे लोहे के चुल्हे में जला दिया जाता है। जांचकर्ता सचिवों और औपचारिक अधिकारियों की मदद से इसे संभालते हैं, जिन्हें वरिष्ठ उपयाजक द्वारा बुलाया जाता है।

2005 में स्थापित दूसरा चुल्हा संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण से दिखाई देनेवाली चिमनी से जुड़ा है। यहीं पर धुएं को रंगने के लिए रसायन मिलाए जाते हैं: अगर कोई पोप नहीं चुना गया है तो काला, और अगर पोप चुना गया है तो सफेद। यदि लगातार दो वोट होते हैं, तो दूसरे राउंड के अंत में दोनों के मतपत्र एक साथ जला दिए जाते हैं।

मतदान प्रतिदिन चार बार होता है - सुबह दो बार और दोपहर में दो बार। यदि तीन दिनों के बाद भी कोई उम्मीदवार नहीं चुना जाता है, तो मतदान को एक दिन के लिए रोक दिया जाता है, जिसमें प्रार्थना, अनौपचारिक चर्चा और वरिष्ठ कार्डिनल डीकन द्वारा संक्षिप्त आध्यात्मिक उपदेश दिया जाता है।

इसके बाद मतदान फिर से शुरू होता है। हर सात अतिरिक्त दौर के बाद, जिसमें कोई सफलता नहीं मिलती है, एक और विराम एवं उपदेश होता है - पहले वरिष्ठ कार्डिनल पुरोहित द्वारा, और बाद में, यदि आवश्यक हो, तो वरिष्ठ कार्डिनल बिशप द्वारा।

यदि 21 वोटों के बाद भी कोई पोप नहीं चुना जाता है, तो प्रार्थना, संवाद और चिंतन के लिए अंतिम विराम लिया जाता है। इस बिंदु पर, मतदान जारी रहता है - लेकिन कार्डिनल केवल उन दो उम्मीदवारों में से चुन सकते हैं जिन्हें पिछले राऊंड में सबसे अधिक वोट मिले थे। तब भी, दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, और संबंधित दो उम्मीदवारों को वोट देने की अनुमति नहीं होती है।

