शांति का पापामोबाइल: गाजा को संत पापा फ्राँसिस का अंतिम उपहार

वाटिकन सिटी, सोमवार 5 मई 2025 : दिवंगत संत पापा फ्राँसिस की शांति की विरासत हमारे संघर्ष-ग्रस्त विश्व में चमकती रहती है। अपने सांसारिक मिशन के दौरान उन्होंने सबसे कमज़ोर लोगों के प्रति जो निकटता दिखाई, वह उनकी मृत्यु के बाद भी दिखाई दे रही है और यह सबसे हालिया आश्चर्य कोई अपवाद नहीं है: उनका पापामोबाइल, वही वाहन जिससे वे दुनिया भर में लाखों श्रद्धालुओं के करीब थे, उसे गाजा के बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य मोबाइल वाहन में बदल दिया जा रहा है।

यह उन लोगों के लिए उनकी अंतिम इच्छा थी, जिनके प्रति उन्होंने अपने पूरे परमाध्यक्षीय काल में, विशेष रूप से पिछले वर्षों में इतनी एकजुटता दिखाई थी। और अपने अंतिम महीनों में, संत पापा ने गाजा में भयानक मानवीय संकट का जवाब देने के लिए कारितास येरूसालेम को पहल सौंपी, जहाँ लगभग दस लाख बच्चे विस्थापित हुए हैं। भीषण युद्ध, ध्वस्त बुनियादी ढाँचे, एक विकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और शिक्षा की कमी के बीच, बच्चे सबसे पहले इसकी कीमत चुका रहे हैं, भुखमरी, संक्रमण और अन्य रोकथाम योग्य स्थितियों ने उनके जीवन को जोखिम में डाल दिया है।

संत पापा फ्राँसिस अक्सर कहते थे कि "बच्चे संख्या नहीं हैं। वे चेहरे हैं। उनके नाम हैं। उनकी कहानियाँ हैं और हर एक पवित्र है", और इस अंतिम उपहार को, उनके शब्द कार्रवाई में बदल गए हैं।

पुनर्निर्मित पापामोबाइल को निदान, जांच और उपचार के लिए उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है - जिसमें संक्रमण के लिए त्वरित परीक्षण, नैदानिक ​​उपकरण, टीके, किट और अन्य जीवन रक्षक आपूर्ति शामिल हैं। यह डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा संचालित होगा, जो पट्टी तक मानवीय पहुंच बहाल होने के बाद गाजा के सबसे अलग-थलग कोनों में बच्चों तक पहुंचेगा।

प्रेस विज्ञप्ति में, कारितास स्वीडेन के महासचिव पीटर ब्रून ने लिखा कि "वाहन से हम उन बच्चों तक पहुँच सकेंगे, जिनके पास आज स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच नहीं है - वे बच्चे जो घायल और कुपोषित हैं।"

उन्होंने कहा, "यह एक ठोस, जीवन-रक्षक हस्तक्षेप है, ऐसे समय में जब गाजा में स्वास्थ्य प्रणाली लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।"

कारितास येरूसालेम, जिसने लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में गाजा के समुदायों की सेवा की है, जमीनी स्तर पर प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध सौ से अधिक कर्मचारियों के साथ, संगठन अब संत पापा की करुणा और शक्ति की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, जबकि गाजा के लोगों को उनका अंतिम आशीर्वाद दे रहा है।

कारितास येरूसालेम के महासचिव एंटोन असफ़र ने कहा, "यह वाहन संत पापा द्वारा सबसे कमज़ोर लोगों के लिए दिखाए गए प्यार, देखभाल और निकटता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे उन्होंने पूरे संकट के दौरान व्यक्त किया।"

प्रोजेक्ट से जारी की गई तस्वीरों में, वाहन को सबसे ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक अनुकूलित किया गया प्रतीत होता है।

लेकिन ब्रून ने कहा, "यह सिर्फ़ एक वाहन नहीं है।" "यह एक संदेश है कि दुनिया गाजा के बच्चों को नहीं भूली है।" और यह एक आमंत्रण भी है: कि बाकी दुनिया भी इसे याद रखे।

