कार्डिनल परोलिन : हमें उम्मीद है कि इस्तांबुल में वार्ता से शांति का रास्ता खुलेगा

इस्तांबुल, बृहस्पतिवार, 15 मई 2025 (रेई) : सभी की निगाहें तुर्की पर टिकी हैं, जो पोप लियो चौदहवें की पहली यात्रा का संभावित गंतव्य होगा, जो निकेया महासभा के 1,700 वर्ष पूरे होने, साथ ही गुरुवार 15 मई से शुरू हो रहे इस्तांबुल शिखर सम्मेलन को चिन्हित करेगा, जिसमें युद्ध विराम के उद्देश्य से प्रत्यक्ष वार्ता के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को एक साथ लाने की उम्मीद है।

वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने यूक्रेनी ग्रीक काथलिक कलीसिया के तत्वधान में, परमधर्मपीठीय ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में आयोजित "यूक्रेन से और यूक्रेन के लिए आशा के ईशशास्त्र की ओर" शीर्षकवाले कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अमेरिका की मध्यस्थता वाली इन सीधी वार्ताओं के लिए उम्मीदें जताईं, जिसमें पहली बार राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं।

कार्डिनल ने विभिन्न मीडिया आउटलेट्स से कहा, "हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि शांति के लिए रास्ते खुले रहें।" "हमें खुशी है कि आखिरकार, एक सीधी मुलाकात की संभावना है। हमें उम्मीद है कि मौजूदा मुद्दों को वहाँ सुलझाया जा सकता है और एक वास्तविक शांति प्रक्रिया शुरू हो सकती है।" राज्य सचिव के अनुसार, यह अनुमान लगाना "जल्दबाजी" होगी कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि इस्तांबुल में होनेवाली मुलाकात युद्ध को समाप्त करने के लिए "एक गंभीर शुरुआत" होगी।

कार्डिनल पारोलिन ने सोमवार की सुबह फोन पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण का जिक्र करते हुए कहा कि पोप लियो चौदहवें द्वारा यूक्रेन की संभावित यात्रा पर विचार करना अभी “जल्दबाजी” होगी। पोप ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के लिए भावुक अपील की थी और फिर उसी दिन पूर्वी कलीसियाओं की जयंती पर एक संदेश भी दिया। कार्डिनल ने आश्वासन देते हुए कहा, “वे युद्ध को समाप्त करने का आह्वान करना जारी रखेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने पोप बनने के शुरु से कई बार किया है।” “हम जगह देने के लिए भी तैयार हैं। मध्यस्थता के बारे में बात करना बड़ी बात होगी, लेकिन कम से कम हम मुलाकात को सुविधाजनक बनाने के लिए अच्छे कार्यालय देने हेतु तैयार हैं।” साथ ही, वाटिकन “अन्य चल रही पहलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है।”

राज्य सचिव ने कहा कि वाटिकन की स्थिति ऐसी है जो "पक्षों को और अधिक करीब लाने की कोशिश करती है, न कि अधिक विभाजन पैदा करने की।" उन्होंने पुष्टि की कि कार्डिनल मात्तेओ जुप्पी के मिशन द्वारा शुरू की गई और समर्थित यह तंत्र, जिसके कारण जबरन रूस ले जाए गए कुछ यूक्रेनी बच्चों को वापस लाया गया है, "सक्रिय" बना हुआ है। इसमें मुख्य रूप से "राजदूतावास के माध्यम से नामों का आदान-प्रदान, फिर स्थानीय सत्यापन और प्रतिक्रियाएँ" शामिल हैं। इन बच्चों की संख्या "अत्यधिक विवादित" बनी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि "वे धीरे-धीरे अपने परिवारों, घरों और प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ रहे हैं।"

मध्य पूर्व के संबंध में, पोप और वाटिकन, पोप फ्राँसिस द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलते रहेंगे: “गज़ा में संघर्ष को समाप्त करने, बंधकों की रिहाई प्राप्त करने” और “गज़ा को मानवीय सहायता प्रदान करने” के लिए पोप फ्राँसिस ने लगातार अपील की है। इन मुद्दों पर, कॉन्क्लेव से पहले आम सभाओं के दौरान “गंभीर हस्तक्षेप के लिए एक मजबूत आह्वान” किया गया था, साथ ही “मध्य पूर्व में घटती ईसाई उपस्थिति के बारे में चिंता” भी व्यक्त की गई थी। कार्डिनल पारोलिन ने कहा, “हमें इस गंभीर समस्या का जवाब खोजने की आवश्यकता होगी।”

कॉन्क्लेव से पहले और उसके दौरान चर्चा की विषय-वस्तु के बारे में सवालों से बचते हुए (मुस्कुराते हुए कहा, "हमसे ऐसे सवाल न पूछें जिनका हम जवाब नहीं दे सकते"), कार्डिनल पारोलिन ने इसके बजाय नवनिर्वाचित पोप पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें "बहुत सकारात्मक" टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ मिली हैं। "उन्होंने खुद को बहुत शांत तरीके से पेश किया। वे शांति के व्यक्ति हैं, जो शांति चाहते हैं, और जो उन पुलों के माध्यम से शांति का निर्माण करेंगे जिनका उल्लेख उन्होंने अपने अभिवादन के पहले शब्दों में किया था।"

आखिर में, पोप की पहली यात्रा के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में, कार्डिनल ने कहा: "मैं निकेया के बारे में सोच रहा हूँ। यह काथलिक कलीसिया और ख्रीस्तीय एकता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह निश्चित रूप से योजना बनाई गई थी कि पोप फ्राँसिस वहाँ जाएँगे। मुझे लगता है कि पोप लियो भी उसी रास्ते पर चलेंगे।"

