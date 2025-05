कार्डिनल फोर्नांडेस : पोप फ्राँसिस एक अथक श्रमिक थे

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 2 मई 2025 (रेई) : हालांकि, कई सदस्य संत पेत्रुस महागिरजाघर में नोवेनदियालेस के छठे मिस्सा बलिदान के लिए एकत्र हुए, जो दिवंगत पोप फ्राँसिस के लिए शोक की अवधि है।

इस समारोह की अध्यक्षता कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडीज ने की, जो दिवंगत पोप के अच्छे मित्र थे और जिन्होंने उनके अधीन विश्वास के सिद्धांत विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। फर्नांडीज ने अपने प्रवचन की शुरुआत करते हुए कहा, मृत्यु के बाद, पोप फ्राँसिस ‘ख्रीस्त से पूरी तरह एक हो गए हैं।’

1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, अर्जेंटीना के कार्डिनल ने जोर देकर कहा, दिवंगत पोप के लिए "काम मानव की गरिमा को व्यक्त करता और पुष्ट करता है।"

कार्डिनल फर्नांडीज ने कहा, "यह हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देता है, यह हमें अपने रिश्तों में बढ़ने में मदद करता है, हमें यह महसूस कराता है कि हम इस दुनिया की देखभाल और सुधार में ईश्वर के सहयोगी हैं।"

उन्होंने कहा कि मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने का मतलब है लोगों को "उनके भीतर मौजूद सभी अच्छाइयों को विकसित करने, ईश्वर प्रदत्त वरदानों से अपनी आजीविका अर्जित करने एवं अपनी क्षमताओं को विकसित करने" में सक्षम बनाना।

फर्नांडीज ने पोप फ्राँसिस की योग्यतावाद की आलोचना को स्पष्ट किया, जो "यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि केवल वे ही लोग योग्य हैं जो जीवन में सफल होते हैं।"

अर्जेंटीना के कार्डिनल ने बोयनोस आयरिस में अपने एक परिचित व्यक्ति की कहानी सुनाई, जो दिन में 12 से 15 घंटे काम करता था, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त पैसे कमाने वास्ते, उनसे नहीं मिलने का चुनाव किया। कार्डिनल फर्नांडीज बतलाते हैं कि एक बार एक अच्छे कपड़े पहने राहगीर ने उन पर चिल्लाया: "जाओ और काम करो, आलसी"।

कार्डिनल फर्नांडीज ने कहा, "ये शब्द मुझे बेहद क्रूर और व्यर्थ लगे।" "लेकिन ये शब्द दूसरे, अधिक सुरुचिपूर्ण भाषणों में भी मौजूद हैं।"

आज की दुनिया में, "ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को बहुत सारी संपत्ति विरासत में मिली है, वह उस व्यक्ति से अधिक योग्य है जिसने बिना बचत किए जीवनभर कड़ी मेहनत की", उन्होंने जोर देकर कहा: "क्या कमजोर लोगों को भी हमारी ही तरह इज्जत मिलती है? क्या कम अवसरों के साथ पैदा हुए लोगों का सिर्फ जिंदा रहना पर्याप्त है?"

कार्डिनल फर्नांडीज ने पोप फ्राँसिस को एक श्रमिक के रूप में पेश किया और उन्हें याद करते हुए कहा, "उन्होंने न केवल सुबह, बैठकों, आमदर्शन समारोह, उत्सवों और सभाओं में काम किया, बल्कि पूरे दिन काम किये", अपनी मृत्यु से सिर्फ चार दिन पहले, बहुत कमजोर होने के बावजूद, उन्होंने जेल का दौरा करने की इच्छा जाहिर की थी।

संत पापा ने शायद ही कभी छुट्टी ली हो। कार्डिनल फर्नांडीज ने याद किया कि बोयनोस आयरिस में उनकी यह आदत पहले से ही थी: "वे कभी भी रेस्तरां, थिएटर, टहलने या फिल्म देखने नहीं जाते थे, उन्होंने कभी भी पूरा दिन छुट्टी नहीं ली।" फर्नांडीज ने आगे कहा कि पोप फ्राँसिस के लिए, "उनके दैनिक कार्य ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति थी।"

फर्नांडीज ने इस बात पर जोर दिया कि रोमी परमाध्यक्षीय कार्यालय के सदस्य भी श्रमिक हैं: "हमारे लिए, क्यूरिया में, काम भी ख्रीस्तियों के रूप में परिपक्वता और पूर्णता का मार्ग है।"

अंत में, अर्जेंटीना के कार्डिनल ने याद किया कि जब भी पोप फ्राँसिस चिंतित होते थे, तो "वे संत जोसेफ की प्रतिमा के नीचे प्रार्थना के साथ एक कागज का टुकड़ा रख देते थे।"

कार्डिनल फर्नांडीज ने कहा कि यही वे संत हैं, जिन्होंने मरियम और जोसेफ की देखभाल करने के लिए इतनी मेहनत की, हम उनसे प्रार्थना करें: "आइए हम उनसे स्वर्ग में हमारे प्रिय पोप फ्राँसिस को गले लगाने के लिए आग्रह करें।"

