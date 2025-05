कार्डिनलों की 12वीं आमसभा में भावी पोप के आवश्यक गुणों पर ध्यान

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 6 मई 2025 (रेई) : मंगलवार, 6 मई की सुबह, कॉन्क्लेव के शुरू होने से एक दिन पहले, 130 कार्डिनल निर्वाचक सहित 173 कार्डिनलों ने बारहवीं आमसभा में भाग लिया, ऐसा परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने पत्रकारों के साथ एक ब्रीफिंग में बताया।

उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह, सुबह 9 बजे प्रार्थना के साथ सभा की शुरुआत हुई। इसमें 26 हस्तक्षेप हुए, जिसमें कई तरह के विषयों पर चर्चा की गई। उदाहरण के लिए, पोप फ्राँसिस के सुधारों, दुर्व्यवहार पर कानून, आर्थिक मुद्दे, रोमन क्यूरिया, धर्मसभा, शांति के लिए काम और सृष्टि की देखभाल पर चर्चा हुई, जिन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

नए पोप को एक सेतु निर्माता, एक चरवाहा, मानवता के गुरू और एक सामारी कलीसिया का चेहरा बनने के लिए बुलाए जाने के रूप में, सहभागिता के विषय पर जोर दिया गया।

युद्ध, हिंसा और गहरे ध्रुवीकरण के समय में, यह कहा गया कि दया, एक साथ चलने और आशा के पोप की आवश्यकता है। कलीसियाई कानून और पोप की शक्ति, विभाजन और कलीसिया में कार्डिनल की भूमिका, ख्रीस्त राजा की पवित्रता और गरीबों के विश्व दिवस की निकटता - जिन्हें एक साथ माना जाना चाहिए - और कंसिस्ट्री के दौरान कार्डिनलमंडल की बैठकों की आवश्यकता पर चर्चा हुई।

अन्य विषयों में मिशनरी कृत्यों के रूप में ख्रीस्तीय दीक्षा और प्रशिक्षण, संघर्ष के क्षेत्रों में विश्वास के शहीदों की गवाही की स्मृति और जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है, और जलवायु परिवर्तन का तत्काल मुद्दा शामिल था। पास्का की तिथि, निकेया की परिषद और ख्रीस्तीय एकता संवाद के विषय का भी उल्लेख किया गया।

ब्रूनी ने यह भी बताया कि मछुआरे की अंगुठी को अमान्य घोषित कर दिया गया है, तथा विभिन्न संघर्षों में शामिल पक्षों के समक्ष स्थायी युद्ध विराम और वार्ता के लिए एक अपील पढ़ी गई, जिसमें न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का आह्वान किया गया।

आमसभा दोपहर 12:30 बजे समाप्त हुई, और ब्रूनी ने पुष्टि की कि आगे कोई आमसभा निर्धारित नहीं है।

वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने कार्यक्रम के बारे में कुछ ठोस विवरण भी बताए।

7 मई की सुबह, पोप के चुनाव के लिए ख्रीस्तयाग का आयोजन होगा। फिर दोपहर 3:45 बजे, कार्डिनलों को कॉन्क्लेव में प्रवेश के लिए गायन दल की पोशाक में संत मर्था आवास से प्रेरितिक पैलेस ले जाया जाएगा।

गुरुवार की सुबह 7:45 बजे कार्डिनल संत मर्था से प्रेरितिक पैलेस के लिए प्रस्थान करेंगे और 8:15 बजे वे पौलीन चैपल में प्रार्थना और स्तुति करेंगे। इसके बाद, 9:15 बजे सिस्टिन चैपल में मध्य-सुबह की प्रार्थना होगी और वे मतदान शुरू करेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सफेद धुआँ निकलता है तो धुएँ का संभावित समय लगभग 10:30 बजे के बाद और दोपहर 12:00 बजे के बाद हो सकता है।

दोपहर 12:30 बजे वे दोपहर के भोजन के लिए संत मर्था आवास लौटेंगे।

उसके बाद दोपहर 3:45 बजे वे प्रेरितिक पैलेस लौटेंगे और शाम 4:30 बजे सिस्टिन चैपल में मतदान फिर से शुरू करेंगे।

दोपहर के मतदान के लिए, ब्रूनी ने कहा कि यदि सफेद धुआँ होगा तो शाम 5:30 बजे के बाद धुआँ दिखाई दे सकता है, अन्यथा शाम 7:00 बजे के आसपास दिखाई देगा।

मतदान के समापन पर, सिस्टिन चैपल में संध्या वंदना की प्रार्थना होगी और शाम 7:30 बजे वे संत मर्था आवास लौट जाएँगे।

