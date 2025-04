संत पापा: कलीसिया बहुसंख्यकों या अल्पसंख्यकों से नहीं, बल्कि यात्रा पर निकले लोगों से बना है

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 01 अप्रैल 2025 : "ख्रीस्तीय खुशी कभी भी अलग-थलग नहीं होती, बल्कि हमेशा समावेशी होती है, यह सभी के लिए होती है।" यह वह विचार है जिसे संत पापा फ्राँसिस ने इटली की कलीसियाओं की दूसरी धर्मसभा के प्रतिभागियों को संबोधित किया। यह सभा वाटिकन में 31 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगी। 28 मार्च को हस्ताक्षरित लेकिन आज प्रकाशित एक संदेश में, संत पापा फ्राँसिस याद दिलाते हैं कि सच्चा आनंद "कोई आसान खुशी नहीं है, यह समस्याओं के आरामदायक समाधानों से उत्पन्न नहीं होता है, यह क्रूस से बचता नहीं है, बल्कि इस निश्चितता से बहता है कि प्रभु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं।" संत पापा ने आश्वासन दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने "अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, और अब इस स्वास्थ्य लाभ के समय में" ईश्वर की इस निकटता का अनुभव किया है।

"ख्रीस्तीय खुशी जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा है।" संत पापा ने एक बार फिर इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह एक "उपहार" है जो प्रभु से आता है। यह खुशी "रोजमर्रा की जिंदगी में और साझा करने में पूरी होती है" और इसकी विशेषता "व्यापक क्षितिज" और "एक स्वागत करने वाली शैली" है।

"कलीसिया बहुसंख्यकों या अल्पसंख्यकों से नहीं बना है, बल्कि ईश्वर के विश्वसनीय लोगों से बना है जो वचन और आत्मा द्वारा प्रबुद्ध इतिहास में चलते हैं।" इसलिए प्रतिभागियों से आह्वान किया जाता है कि वे खुद को "पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न रचनात्मक सद्भाव द्वारा निर्देशित" होने दें और उन प्रस्तावों के लिए मतदान करें जो "इटली में कलीसियाओं के भविष्य के लिए संगम" हैं।

आनंद का विषय हज़ारों प्रतिभागियों के काम के केंद्र में है, जिसमें धर्माध्यक्षगण, धर्मप्रांतों के प्रतिनिधि और अतिथि शामिल हैं, जो "ताकि आनंद पूर्ण हो" शीर्षक वाले प्रस्तावों पर वोट करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये वे प्रस्ताव और विचार हैं जो विवेक और धर्मसभा की यात्रा के इन वर्षों में उभरे हैं, जो 2021 में शुरू हुआ था। सभा के अंत में, प्रस्तावों को अलग-अलग धर्मप्रांतों के धर्माध्यक्षों को दिया जाएगा ताकि वे स्थानीय कलीसियाओं के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर सकें, साथ ही इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की सेवाओं के लिए भी दिया जाएगा।

