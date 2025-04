सन्त पापा की संगमरमर की कब्र इतालवी दादा-दादी की भूमि से

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 25 अप्रैल 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): रोम स्थित मरियम महागिरजाघर में सन्त पापा फ्रांसिस की कब्र को इटली के लिगुरिया प्रान्त के संगमरमर से निर्मित किया गया है। यह एक साधारण कब्र है जिस पर केवल “फ्रांसिस्कस” लिखा हुआ है और दिवंगत सन्त पापा के वक्ष पर धारित क्रूस की ही प्रतिकृति है।

सन्त पापा फ्राँसिस की कब्र सन्त फ्रांसिस की वेदी के निकट, "सालुस पोपुली रोमानी" आराधनालय और "स्फ़ोर्ज़ा" आराधनालय के बीच पार्श्व नैव के आला में स्थित है। महागिरजाघर के सह-प्रधान पुरोहित, कार्डिनल रोलांडस मकरीकास ने सन्त पापा फ्रांसिस की इच्छा की घोषणा करते हुए बताया कि उन्हें "अपने दादा-दादी की भूमि, लिगुरिया के पत्थर" से बने मकबरे में दफनाया जाए।

छोटे से शहर कोगोर्नो में एक महीन दाने वाली ग्रे, हरी या नीली रूपांतरित चट्टान से बनी स्लेट की एक पट्टिका पापा बर्गोग्लियो के परदादा, विन्सेन्ज़ो सिवोरी की याद में बनाई गई है। 1800 के दशक में सिवोरी इटली से अर्जेंटीना गए थे। वहाँ, उन्होंने अपने परिवार का पालन-पोषण किया, जिसमें उनकी पोती रेजिना मारिया सिवोरी भी शामिल थीं, जो सन्त पाप फ्रांसिस की माँ थीं।

सन्त पापा फ्रांसिस लिगुरिया से अपने संबंधों को प्रायः निजी रखा करते थे, इसलिए शहर की महापौर एनरिका सोमारिवा आश्चर्यचकित हुई जब उन्होंने सुना कि सन्त पापा ने अपने दादा-दादी के क्षेत्र से अपनी कब्र के लिए पत्थर की अभिलाषा रखी है। कोगोर्नो में अभी भी रहनेवाली एंजेला सिवोरी ने उस पल को याद किया जब उन्हें पता चला कि वह सन्त पापा फ्रांसिस की चचेरी बहन हैं। उन्होंने ब्यूनस आयर्स से एक फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से वंशावली वृक्ष प्राप्त करने का वर्णन किया। उन्होंने और उनकी बेटी क्रिस्टीना ने कहा कि कब्र के लिए पत्थर के बारे में सन्त पापा का अनुरोध परिवार के लिए एक अद्भुत उपहार था, "एक अन्तिम आश्चर्य"।

मई 2017 में, सन्त पापा फ्रांसिस ने जेनोवा में अपने परिजनों से मुलाकात की थी। क्रिस्टीना ने याद किया कि उस समय उनकी माँ 87 वर्ष की थीं और उन्हें आखिरी क्षण तक सन्त पापा फ्रांसिस से मुलाकात का कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने बताया, "हमें वाटिकन से एक फोनकॉल आया। हम सात लोग एक साथ आए और उन्होंने हमारा स्वागत ऐसे किया जैसे कोई चचेरा भाई हो जो 'दुनिया के अन्तिम छोर' से आया हो।" मुलाकात के दौरान, सन्त पापा फ्रांसिस ने अपने चचेरे भाइयों से हाथ मिलाया, मुस्कुराए और कहा, "आखिरकार, मैं सिवोरिस परिवार से मिल रहा हूँ!"

लिगुरिया प्रान्त की पहाड़ियों में स्थित 18 खदानों और यहाँ कार्यरत 12 कम्पनियों के अध्यक्ष फ्राँका गारबैनो ने सन्त पापा की कब्र के पत्थर के बारे में कहा कि यह “कोई महान पत्थर नहीं” बल्कि “लोगों का पत्थर” है। उन्होंने कहा कि ज़िले ने पहले ही पट्टिका बनाने पर सहमति दे दी है जो सन्त पापा फ्रांसिस के साथ उनके शाश्वत विश्राम में रहेंगे।

ग़ौरतलब है कि सन्त पापा फ्राँसिस से पहले लिगुरिया प्रान्त के कोगोर्नो शहर का सम्बन्ध सन्त पापा इनोसेन्ट चतुर्थ और सन्त पापा एड्रियन पंचम से रहा है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here