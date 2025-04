अंतिम संस्कार से पूर्व सन्त पापा फ्राँसिस का ताबूत मुहरबन्द

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शनिवार, 26 अप्रैल 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): वाटिकन स्थित सन्त पेत्रुस महागिरजाघर में लगभग 250,000 शोक संतप्त लोगों द्वारा श्रद्धान्जलि दिये जाने के उपरान्त, सन्त पापा फ्राँसिस के ताबूत को उनके अन्तिम संस्कार की पूर्वसन्ध्या महागिरजाघर में ही एक निजी समारोह में विधिवत मुहरबन्द कर दिया गया।

बुधवार से लाल उत्तरासंग में लिपटा हुआ सन्त पापा फ्राँसिस का पार्थिव शव श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ सन्त पेत्रुस महागिरजाघर में एक लकड़ी के ताबूत में कन्फेसियो वेदी के सामने राजकीय सम्मान सहित सन्त पापा के निर्णयानुसार जमीन के स्तर पर रखा हुआ था।

कार्डिनल-कैमरलेंगो केविन फैरेल के नेतृत्व में समारोह की शुरुआत होर्हे मारियो बर्गोग्लियो के जीवन के विभिन्न चरणों और सन्त पापा के रूप में उनकी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को सूचीबद्ध करने वाले एक दस्तावेज़ को पढ़ने के साथ हुई। इसमें कहा गया कि 266 वें कलीसियाई परमाध्यक्ष की स्मृति "कलीसिया और सम्पूर्ण मानवता के दिल में बनी हुई है"।

उल्लेखित मील के पत्थरों में 1980 के दशक के अंत में जर्मनी में उनका प्रवास और अर्जेंटीना में उनका बहुमुखी कार्य शामिल था: "वे अपने महाधर्मप्रान्त में एक साधारण और लोकप्रिय मेषपाल और पुरोहित थे, जो दूर-दूर तक यात्रा करते थे, यहाँ तक कि मेट्रो और बस से भी। वे एक फ्लैट में रहते थे और अपना खाना खुद बनाते थे क्योंकि उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह महसूस होता था।"

ताबूत को मुहरबन्द करने की विधि के अनुसार, महाधर्माध्यक्ष डिएगो रावेल्ली ने सन्त पापा के चेहरे पर एक सफेद रेशमी कपड़ा बिछाया, जबकि कार्डिनल-कैमरलेंगो फैरेल ने उनपर पर पवित्र जल का छिड़काव किया। तदोपरान्त सन्त पापा के साथ ताबूत में उनके परमाध्यक्षीय काल के दौरान ढाले गए सिक्कों और पदकों से भरा एक थैला रखा गया।

भक्तिगीत के धुन के बीच ढक्कन को जस्ते के ताबूत पर रखा गया, साथ ही फ्रांसिस के क्रूस, हथियारों के कोट और सन्त पापा फ्राँसिस के नाम और उनके जीवन एवं परमाध्यक्षीय प्रेरिताई सम्बन्धी अवधि सहित एक पट्टिका रखी गई। जस्ते के ताबूत को सील करने के बाद, कार्डिनल-कैमरलेंगो और परमधर्मपीठीय प्रेरितिक आवास के अध्यक्ष, धर्मविधिक समारोहों सम्बन्धी कार्यालय के अध्यक्ष तथा वाटिकन चैप्टर की मुहरें छापी गईं और फिर सन्त पापा के प्रतीकों सहित पुनः ताबूत को मुहरबन्द कर दिया।

